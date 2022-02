Kolme hyvää uutista Turun tunnin junalle Euroopan unionista

PUHEENVUORO

Euroopan unioni on täynnä käsitteitä ja lyhenteitä, jotka aukeavat vaikeasti. Yksi tällaisista on TEN-T-asetus ja toinen on CEF-rahoitus. Hyvä uutinen on se, että molemmista on hyötyä Turun tunnin juna -hankkeelle.

Kerron tässä kirjoituksessa kolme hyvää uutista Euroopan unionista Turun tunnin junalle.

TEN-T tarkoittaa Euroopan laajuista liikenneverkkoa – Trans European Network, Transport. Sen tehtävänä on edistää ihmisten ja tavaroiden liikkumista. TEN-T yhdistää rautatiet, sisävesireitit, tiet, satamat ja lentoasemat liikenneverkoksi. Ilman lyhenteitä kyseessä on siis Euroopan liikenneverkko.

Euroopan komissio julkaisi ehdotuksen uudeksi liikenneverkkoa koskevaksi sääntelyksi joulukuussa 2021. Suomi vaikutti ehdotuksen sisältöön ennakolta onnistuneesti. Nyt käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa Suomi on entistä paremmin Euroopan liikenneverkolla.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Komission ehdotus käytännössä laajentaa TEN-T-ydinverkkoa Suomessa. Ehdotukseen sisältyvät kokonaisuudessaan kaikki kolme suurta raidehankettamme: Turun tunnin juna, Suomi-rata ja Itärata.

Ehdotuksessa ovat sekä jo olemassa olevat ratalinjaukset että suunnitellut oikolinjaukset. Ennakkovaikuttamisessa halusimme varmistaa molemmat ja pitää ratkaisut suomalaisissa käsissä.

Varsinais-Suomessa kysymyksiä herättää TEN-T-asetuksen uusi rakenne. Komissio jakoi tärkeimmän liikenneverkon kahteen eri koriin: vuoteen 2030 ulottuvat hankkeet ja vuoteen 2040 ulottuvat hankkeet. Kaikki kolme Suomen ratahanketta ovat vuoden 2040 ryhmässä.

Turun suunnalla on ymmärrettävästi huolestuttu siitä, tarkoittaako tämä Turun tunnin junan lykkäämistä myöhäisemmäksi.

Ensimmäinen hyvä uutinen on: Ei tarkoita.

Ratojen suunnittelusta ja rakentamisesta päätetään Suomessa. Kolmea nopeaa raideyhteyttä suunnittelevat hankeyhtiöt Suomi-rata Oy ja Turun Tunnin Juna Oy sekä perusteilla oleva Itärata-hankeyhtiö. Kansalliset päätökset rakentamisesta tehdään, kun suunnittelu on valmistunut.

Turun suunnalla on huolestuttu myös siitä, hidastaako 2040-ryhmään kuuluminen EU-rahoituksen saantia.

Toinen hyvä uutinen on: Ei hidasta. Turun tunnin juna hyötyy uudesta kirjauksesta Euroopan liikenneverkossa. Ehdotus tarkoittaa sitä, että Turun tunnin junalle voidaan hakea EU-rahoitusta. Liikenneverkkoja rahoitetaan CEF-ohjelmasta (Connecting Europe Facility).

Kolmas hyvä uutinen Turun tunnin junalle: CEF-rahoitus on painottunut erityisesti raideliikenteen hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen, sillä ne edistävät EU:n ilmastotavoitteiden toteutumista.

Kyllä, hyvät uutiset Turun tunnin junalle ovat samalla hyviä uutisia kaikille kolmelle raidehankkeelle.

Miten etenemme? Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu valtioneuvoston kantaa eli näkemystä komission ehdotukseen Euroopan liikenneverkosta. Järjestimme marraskuussa tilaisuuden, jossa kuulimme sidosryhmien näkemyksiä. Kuulimme sidosryhmiä myös tammikuussa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Eduskunta käsittelee aikanaan hallituksen kannan ja ilmaisee kantansa siihen. Tästä muodostuu Suomen näkemys asiaan eli tässä tapauksessa TEN-T-asetukseen. Asetuksen lopullisesta sisällöstä päättävät EU-jäsenvaltioista koostuva neuvosto ja Euroopan parlamentti yhdessä.

CEF-rahoitushakuja on vuosittain. Hakemuksen menestymiseen vaikuttaa hankkeen suunnittelutilanne, kannattavuus ja oma rahoitus. Nopeiden ratojen kehittäminen on komissionkin priorisoima asia.

Tiedämme, että kolmesta ratahankkeesta juuri Turun tunnin junan suunnittelu on pisimmällä. Kunhan kokonaisuus valmistuu ja rahoituksen vaihtoehdot selkiytyvät, on hanke valmis päätöksentekoon.

Työ nopeiden raideyhteyksien toteutumiseksi jatkuu.

Kirjoittaja on liikenne- ja viestintäministeri (sd).