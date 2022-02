Poliisiin kohdistuva uhka hätkähdytti

Torstaina puolen päivän aikaan julkisuuden läpäisi Suomen oloissa hätkähdyttävä viesti. Poliisi kertoi niukassa tiedotteessaan, että siihen kohdistuu turvallisuusuhka, minkä vuoksi se oli nostanut varautumistasoaan. Poliisi ei avannut toimenpiteidensä yksityiskohtia, koska ne ovat salassa pidettäviä. Salausperuste on ymmärrettävä, sillä vaikuttavuus katoaisi samalla hetkellä, kun suojaustoimista kerrottaisiin julkisuuteen.

Viranomaiset rauhoittelivat kansalaisia korostamalla uhan kohdistuneen nimenomaan poliisiin, joten sillä ei ollut merkittäviä vaikutuksia poliisipalveluissa asiointiin. Tämä oli merkittävä signaali siitä, että viranomaisen arkiset toiminnot pysyvät käynnissä eikä niitä pysty lamauttamaan uhkailuilla.

Poliisi jatkoi pidättyväistä linjaa tiedottamisessa viikonlopun aikana. Turun Sanomat oli torstaina lähteisiinsä perustuen uutisoinut, että turvallisuusuhan taustalla on järjestäytynyt rikollisuus, joka on lisännyt painetta poliisia kohtaan jo pitempään. Tietoa ei vahvistettu virallisesti. Helsingin Sanomat puolestaan kertoi nimeämättömiin lähteisiinsä nojautuen perjantaina, että tieto turvallisuusuhasta oli peräisin suojelupoliisilta, joka oli välittänyt sen koko poliisihallinnolle. Suojelupoliisi tekee yhteistyötä tiettyjen maiden tiedustelupalvelujen kanssa, joten on mahdollista, että sen saamat tiedot ovat tulleet ulkomailta.Yle uutisoi sunnuntaina, ettei uhan taustalla olisi perinteistä järjestäytynyttä rikollisuutta, mutta ei avannut tietojaan tarkemmin.

Näkymät katujengeineen ja otteiden koventumisiin ovat juuri nyt huolestuttavat.

Henkilökohtaiseen turvallisuuteen liittyvät riskit ovat poliisin ammattissa aina läsnä, eikä poliisiin kohdistuneilta henkirikoksilta ole Suomessa vältytty. Kyse on kuitenkin ollut yksittäisistä tilanteista. Torstaina julki tullut uhkatilanne on luonteeltaan erilainen, koska sen kerrottiin kohdistuvan koko organisaatioon.

Lisätietojen saaminen on tärkeää, jotta turvallisuuteen liittyvistä uhkakuvista voidaan käydä julkista keskustelua, joka puolestaan vaikuttaa toimenpiteisiin uhkien torjunnassa ja viranomaisten resursoinnissa.

Asenteiden kiristymisestä viranomaisia kohtaan on saatu esimerkkejä muun muassa Ruotsista. Viranomaisten ja lainsäädännöstä vastaavien poliitikkojen on tehtävä kaikki mahdollinen, ettei Ruotsin tie ole sisäisessä turvallisuudessa Suomen tie. Näkymät katujengeineen ja otteiden koventumisiin ovat juuri nyt huolestuttavat, eikä Suomi ole säästynyt myöskään terrori-iskulta. Vaikka rikoslakirikosten määrä laski viime vuonna kymmenillä tuhansilla edellisvuoteen verrattuna, sinisilmäisyyteen ei ole varaa.