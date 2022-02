Miksi koronatauti lievenee

ALIO

Useimmat, suomalaiset ja kansainväliset asiantuntijat ennustavat, että vähitellen koronaviruksen (SARS-CoV2) aiheuttama tauti lievenee ja siitä tulee yksi nuhakuume monien muiden joukossa. Mihin tämä perustuu?

Viruksen tehtävä on lisääntyä ja monistaa perimäänsä infektoimalla ihmisen tai muun isännän soluja. Koronainfektiolla on kaksi mahdollista lopputulosta, joko sairastunut kuolee tai elimistön immuunipuolustus kukistaa infektion ja tauti paranee. Molemmissa tapauksissa sairastuneessa ihmisessä olevat virukset tuhoutuvat. Jatkaakseen olemassaoloaan viruksen on siksi onnistuttava tartuttamaan uusia ihmisiä.

Sairastuneen nopea kuolema ei ole virukselle edullista, mutta ei myöskään vakavan taudin aiheuttaminen. Ihminen, joka saa voimakkaat oireet, jää kotiin vuoteeseen makaamaan. Saattaa olla, että ainoa henkilö, jonka hän tapaa, on puoliso tai muu asuinkumppani. Tällaisessa tilanteessa viruksen mahdollisuudet levitä ovat huonot.

Lieväoireisen taudin saanut vähän yskii ja niiskuttaa, mutta tuntee muuten olonsa hyväksi, joten hän käy töissä ja ruokakaupassa, käyttää julkisia kulkuvälineitä jne. Sairastuneen lähellä saattaa päivittäin olla kymmeniä tai jopa satoja ihmisiä, jolloin viruksen mahdollisuudet levitä ovat hyvät.

Lievän infektion aiheuttava virus leviää nopeammin ja tehokkaammin kuin vakavan infektion aiheuttava, joten evoluutio suosii sitä.

Kuuluisa esimerkki evoluution kulusta kohti lievempää tautia löytyy Australiasta ja eläinten parista. Englantilaiset siirtolaiset veivät 1788 Australiaan mukanaan kaniinin.

Aluksi kaniinit olivat häkkieläimiä, joita kasvatettiin ravinnoksi, mutta 1850-luvulla joitakin kymmeniä yksilöitä vapautettiin luontoon metsästystarkoituksessa. Australiassa ei ole kettuja ja muita Euroopassa esiintyviä kaniinin luontaisia vihollisia, joten seurauksena oli kaniinikannan hallitsematon kasvu.

Kymmenen vuoden kuluttua Australiassa metsästettiin vuosittain kaksi miljoonaa kaniinia, mutta kanta vain jatkoi kasvuaan. Kaniinit osoittautuivat tuhoisaksi Australian alkuperäisluonnolle, niin kasveille kuin eläimille, ja aiheuttivat vahinkoa myös maataloudelle, joten varsin pian ryhdyttiin miettimään niiden hävittämistä. Kun metsästäminen, myrkyttäminen ja muut keinot osoittautuivat tehottomiksi, Australian hallitus päätti 1950 yrittää tappaa kaniinit viruksella.

Myksoomavirus on pohjoisamerikkalaisen kaniinin virus, joka tässä luontaisessa isännässään aiheuttaa hyvänlaatuisia ihokasvaimia. Sen sijaan eurooppalaisessa kaniinissa virus aiheuttaa kuolemaan johtavan yleisinfektion.

Virusta levitettiin kaniinipopulaatioihin ja vuodessa kaniinien määrä väheni arvion mukaan 600 miljoonasta noin 100 miljoonaan. Kuolleisuus oli aluksi yli 99,5 prosenttia, mutta ei 100 prosenttia, joten evoluutio pääsi käyntiin.

Muutamassa vuodessa alkuperäiset virukset korvautuivat lievempää tautia aiheuttavilla varianteilla, ja kun vain vastustuskykyisimmät kaniinit jäivät eloon, myös kaniinikannassa tapahtui muutoksia. 40 vuodessa taudin kuolleisuus laski noin 25 prosenttiin, ja Australiassa on edelleen 150-200 miljoonaa kaniinia.

Koronaviruksen kohdalla voimme luottaa vain viruksessa tapahtuviin muutoksiin. Toki ihmisessäkin tapahtuu evoluutiota, jos aikajänne on riittävän pitkä.

Kolumbus ja muut espanjalaiset veivät Amerikkaan tuhkarokon, isorokon ja muita eurooppalaisia viruksia, jotka olivat alkuperäisväestölle täysin vieraita, kun taas eurooppalaisilla oli ollut tuhansia vuosia aikaa sopeutua näihin viruksiin. Tuloksena oli alkuperäisväestön massakuolema, niin että esimerkiksi Hispaniolan (Haitin) saaren väkiluku laski 20 vuodessa noin miljoonasta alle 50 000een.

Koronaviruksen kohdalla lievenemisteoriassa on tosin yksi ongelma. Tauti on siitä ikävä, että sen tartuttavuus on suurimmillaan jo ennen oireiden puhkeamista. Voitaisiin siis ajatella, että viruksen kannalta on melko yhdentekevää millaisen taudin se aiheuttaa, ihminen on siinä vaiheessa jo tehnyt tehtävänsä eli levittänyt virusta edelleen.

Evoluutiopaine kohti taudin lievenemistä ei siis välttämättä ole yhtä suuri kuin toisentyyppisessä infektiossa. Omikronvariantin ilmestyminen viittaa kuitenkin siihen, että tauti on lievenemässä, joten olkaamme optimistisia. Asia selviää kun näemme seuraavatko omikronia uudet entistä lievempää tautia aiheuttavat variantit vai ilmestyykö jostakin vakavaa tautia aiheuttava variantti, joka ryhtyy leviämään maailmanlaajuisesti.

Kirjoittaja on lääketieteen tohtori, virusopin dosentti (eläkkeellä).