Meille opetetaan pienestä pitäen, että hyvä ihminen on kaikkien kaveri. Päiväkodissa ja koulussa kiitosta saavat ne lapset, joiden leikeissä on aina tilaa kaikille. Viesti on se, että elämässä pitää tulla toimeen monenlaisten ihmisten kanssa. Kaikista ei tarvitse pitää, mutta myös hankalien ja ärsyttävien tyyppien kanssa on opittava elämään.

Samaan aikaan minäkeskeinen ajattelu ja sosiaalisessa mediassakin kiertävät self help -lauseet kehottavat siivoamaan elämästä kaiken negatiivisen, myös ne ihmiset, joista ei syystä tai toisesta pidä. Positive vibes only.

Tämä on mennyt niin pitkälle, että aikuiset ihmiset blokkaavat elämästään ystäviä, perheenjäseniä ja työkavereita, joiden kanssa pitäisi hoitaa asioita: tehdä töitä tai jakaa lasten huoltajuus. On eri asia estää toisen viestit ja puhelut, jos ne liittyvät ahdisteluun, häirintään tai uhkailuun kuin blokata toinen elämästä esimerkiksi erimielisyyksien vuoksi.

Blokkaamisesta eli ulossulkemisesta on tullut kuin varkain hyväksyttävä tapa toimia. Kun jonkun naama tai mielipiteet eivät kiinnosta, hänet klikataan pois sosiaalisen median verkostoista ja estetään yhteydenpito ilman keskustelua ja selityksiä. Sen sijaan, että kohdattaisiin toinen ihminen ja omat hankalat tunteet, käyttäydytään kuin pieni lapsi: käännetään selkä ja viestitään, että ”mä en leiki sun kanssa enää”.

Lasten ja nuorten keskuudessa sosiaalisesta ulossulkemisesta on tullut yksi yleisimmistä kiusaamisen muodoista. Kuinka helppoa ja samalla niin julmaa.

Ilmiö näkyy myös deittimaailmassa. Tinderin ja muiden deittisovellusten aikakaudella matchien ghostaaminen on arkipäivää. Jonkun kanssa viestittely on saattanut edetä jo hyvänaikaa ja treffitkin on sovittu, kun toinen yhtäkkiä katoaa sanaakaan sanomatta. Ei selitystä eikä edes kohteliasta hei heitä tai hyvää loppuelämää -toivotusta. Hyvät tavat unohtuvat, kun jonossa on jo seuraava kiinnostava kontakti.

Deittimaailmassa tällainen käytös on nieltävä, unohdettava ja mentävä eteenpäin. Hyvä asia on se, ettei huonosti käyttäytyvään moukkaan kannata tutustuakaan ja tuhlata omaa aikaansa. Muuten toivoisi, että deletoinnin sijaan meillä olisi selkärankaa kohdata toinen ihminen.

Kirjoittaja on toimittaja.