Lehdistön vapaus uhattuna Kaakkois-Euroopassa

PUHEENVUORO

Sananvapaus ja riippumaton tiedonvälitys ovat demokratian perusedellytyksiä. Kun lukija aamulla avaa lehtensä, harva ajattelee, että eurooppalaisista kaikki eivät nauti samanlaisesta tiedonvälityksen vapaudesta. Turun Sanomat jakoi esimerkiksi aluevaaleista runsaasti tietoa jo kuukausien ajan. On välittynyt viranomaistietoa, uudistusta kannattavien ja vastustavien poliittisten päättäjien näkemyksiä, mutta myös tavallisten kansalasten hyvinkin ristiriitaisia mielipiteitä.

Itäisen ja kaakkoisen Euroopan kansalaiset pääsevät nykyään vain harvoin nauttimaan moniarvoisuudesta sananvapaudesta ja viestinnästä. 30 vuotta sitten Eurooppa muuttui vauhdilla.

Murrosvuosina näytti, että valtiojohdon, kommunistipuolueen ja turvallisuuspalveluiden tiukasta mediakontrollista päästäisiin nopeasti eroon. Näin kävi lähinnä vain Baltian maissa. Muualla media on taas joutunut uusien vallanpitäjien puristukseen, väittävät monet tuoreet selvitykset. Tilanne on osin jopa huonompi kuin kommunismin aikana.

Saksalaisen Konrad Adenauer-säätiön ja brittiläisen Reuters-instituutin sekä muun muassa Reporters Without Borders -toimittajajärjestön raporteissa nostetaan esille myös se, että moni näistä voimakkaasti takapakkia ottaneista maista on Euroopan Unionin jäsenmaita. EU:n nähdään sivuuttaneen sen tosiasian, että median keskittyminen ja sananvapauden kahlitseminen on suoraan vaikuttanut myös monien EU-maiden sisäpolitiikkaan.

Populististen ääriryhmien syntymisellä on vahva sidos mediaympäristön muutokseen. Valtaan nousseet uudet voimat vahvistavat asemaansa kontrolloimalla mediaa. Usein kontrolli tapahtuu peiteyhtiöiden ja bulvaanien kautta, joskus myös suoralla valtion tuella viranomaisilmoittelun ja muun rahallisen tuen kautta.

Yli 30 vuotta sitten – Berliinin muurin sorruttua ja muutosten levitessä Balkanilta Suomenlahdelle saakka – moni ajatteli, että nyt koittaa mediavapauden ja vapaan mielipiteenilmaisen aika. Alueen konkaritoimittajat olivat innoissaan. Moni oli vuosikausia haaveilleet sananvapaudesta ja odottanut, että pääsee toteuttamaan sitä myös omassa maassaan. Tiukimmin kommunistipuolueen talutusnuorassa olleet toimittajiksi itseään kutsuneet puoluevirkailijat ymmärsivät siirtyä syrjään.

Länsimaiset kansalais- ja toimittajajärjestöt aloittivat 1990-luvulla kymmenittäin erilaisia koulutusohjelmia Itä-Euroopan maissa. Syntyi koulutuskeskuksia ja alueellisia verkostoja. Itsekin olin usein luennoitsijana Kroatian journalistiliiton koulutuskeskuksessa. Puhuttiin tutkivasta journalismista, politiikan seuraamisesta, vaaleihin liittyvästä tasapuolisesta raportoinnista. Koulutukset saivat tukea erilaisilta säätiöiltä Euroopasta ja USA:sta. Myös EU tuki sananvapautta merkittävästi.

Koulutusvyöryn rinnalla alueen median omistusrakenne muuttui. Mahtavat eurooppalaiset mediatalot, yksi iso suomalainenkin kustannustalo mukana, ostivat itäisen Euroopan tiedotusvälineet. Etenkin saksalaiset kustannusjätit, VAZ-ryhmä, Axel Springer ja Bertelsmann, ryntäsivät alueelle ja ostivat valtion aiemmin omistamat kustannustalot ja jopa uudet yksityiset tv- ja radioasemat. Toimituksiin tuotiin länsimainen tapa tehdä sisältöjä. Aikakauslehdet sidottiin tiukasti kustantajien formaattiin. Paikallisten mielipiteitä ja tarpeita ei paljonkaan kuunneltu.

Bisnesmalli törmäsi ymmärrettävästi seinään. Länsimaista journalistista kulttuuria ja sisältöformaatteja yritettiin istuttaa nopeasti juuri vapautuneisiin maihin. Kun raha ei virrannutkaan uusien omistajien tileille, isot kustantajat vetäytyivät markkinoilta. Monet kirjasivat valtavia tappioita. Ammattitaitoiset toimittajat menettivät työpaikkansa.

Mediatalot alkoivat valua epämääräisten omistajien käsiin. Toimittajiksi palkattiin innostuneita nuoria, joilla ei ollut journalistista osaamista ja näkemyskin mediasta oli syntynyt nettimaailman ja kohuotsikoita tuottavien bulevardilehtien maailmasta.

Ympyrä on 30 vuodessa sulkeutunut. Toiveet moniarvoisesta mediasta alkavat haihtua.Tilalle on tullut korruptoitunut, valtaapitäviä tukeva media, joka ei kaihda disinformaatiokampanjoita eikä valeuutisia. Vastustajia saa häikäilemättömästikin mustamaalata. Harva uhri jaksaa viedä asiaa puolueellisen oikeuslaitokseen.

Kriittiset ja sananvapautta edelleen arvostavat toimittajat ovat perustaneet sähköisiä uutissivustoja tai siirtyneet niiden palvelukseen. Heidän työtään kuitenkin yritetään rajoittaa erilaisilla viranomaismääräyksillä tai jopa väkivallalla. Slovakiassa, Pohjois-Makedoniassa ja Romaniassa tutkivia toimittajia on kuollut tai loukkaantunut epämääräisissä iskuissa. Riippumattomia uutissivustoja halutaan suitsia uusilla sähköisen median lainsäädännöillä.

Kirjoittaja on SPR:n eläkkeellä oleva viestintäjohtaja.