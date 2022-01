Mitä Costa Rica voisi opettaa meille luonnon monimuotoisuudesta

ALIO

Elokuvan viesti ei ole uusi. Tiedeyhteisö on yksimielinen luontokadon nopeasta etenemisestä, mutta vahva tieteellinen näyttö ei vakuuta kaikkia.

Asteroidit ja massasukupuutot ovat nekin osa maapallon historiaa. Viimeksi 65 miljoonaa vuotta sitten asteroidi iskeytyi nykyisen Yucatánin alueelle aiheuttaen viidennen sukupuuttoaallon.

Nykyisin etenemme nopeasti kohti kuudetta sukupuuttoaaltoa, ja monien tutkijoiden mukaan elämme jo sitä. Se poikkeaa edellisistä sukupuuttoaalloista, sillä tällä kertaa tuhon aiheuttava ”asteroidi” on ihminen. Monet uskovat, että syytä huoleen ei ole, kun kerran elämä on moninaistunut tai ”toipunut” kaikkien edellistenkin sukupuuttoaaltojen jälkeen. Valitettavasti ihmiskuntaa tämä tieto ei pelasta, sillä arvioiden mukaan sukupuuttoaalloista toipuminen on vienyt miljoonia vuosia.

Luontokadon taustalla on luonnonvarojen kestämätön hyödyntäminen. Se oireilee elinympäristöjen tuhoutumisena tai laadullisena heikkenemisenä. Esimerkiksi Suomen uhanalaisista lajeista suuri osa elää metsissä, jotka ovat metsätalouden vaikutuksesta muuttuneet.

Luontokatoa aiheuttavat myös monien eliölajien liikapyynti, ilmastonmuutos, saastuminen ja vieraslajit. Sukupuuttojen ohella luontokato ilmenee lajien perinnöllisen monimuotoisuuden rapautumisena tai jopa kokonaisten ekosysteemien romahtamisena.

Sukupuutot ovat ketjun päätöspiste. Jo kauan ennen lajien häviämistä niiden populaatioiden yksilömäärät ovat pienentyneet, mikä on johtanut niiden uhanalaistumiseen eli sukupuuttoriskin kasvuun.

Luontokato haastaa ihmisen hyvinvoinnin, talouden ja terveyden. Hallitustenvälisen luontopaneeli IPBES:n mukaan luontokadon jatkuessa tulemme kohtaamaan useammin pandemioita.

Ilmastonmuutoksen lailla luontokato aiheuttaa myös ympäristöpakolaisuutta, mikä puolestaan haastaa yhteiskuntien vakauden. Näiden tulevaisuuskuvien rinnalla on hyvä muistaa, että luontokato voidaan pysäyttää.

Luontokato on myös ihmisoikeuskysymys, mikä kannustaa toimintaan. Jokaisella ihmisellä, mukaan lukien meitä seuraavilla sukupolvilla, pitää olla oikeus terveeseen ympäristöön.

Luontokadon pysäyttämisessä tarvittavaan työkalupakkiin kuuluvat esimerkiksi luonnonvarojen ylikulutuksen pysäyttäminen, luonnonsuojelualueet, elinympäristöjen ennallistaminen ja biodiversiteettitietoisuuden lisääminen halki yhteiskunnan.

Jouluna edesmennyt biodiversiteettitutkija, professori Edward O. Wilson, hahmotteli luontokadon pysäyttämisessä tarvittavaa toimintaa vuonna 2016 ilmestyneessä teoksessaan Half-Earth. Wilsonin mukaan luontokadon pysäyttäminen vaatisi puolen maapallon omistamista luonnolle.

Eurooppa on tarttunut toimeen määrätietoisesti. Vuoteen 2030 ulottuva Euroopan Unionin biodiversiteettistrategian tavoitteena on suojella 30 prosenttia maa- ja merialueista. Näistä alueista 10 prosenttia tulisi olla tiukasti suojeltuja.

Tavoitteena on suojelualueiden verkosto, jossa eliölajeilla on myös mahdollisuus siirtyä alueelta toiselle, mikä kasvattaa niiden selviytymisen todennäköisyyttä. Luontokatoa hillitään myös esimerkiksi ennallistamalla niitä elinympäristöjä, joiden luontoarvot ovat rapautuneet ihmistoiminnan myötä.

Alkanut vuosi on luonnon monimuotoisuuden kannalta merkityksellinen, sillä vuoteen 2030 ulottuvista kansainvälisistä luontotavoitteista on tarkoitus päättää kesällä YK:n luonnon monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen osapuolikokouksessa.

Maailman valtioista pieni Costa Rica näyttää mallia suuremmille. Luonnon monimuotoisuudeltaan poikkeuksellisen rikas valtio saavutti joulukuussa tavoitteensa suojella 30 prosenttia maa- ja merialueistaan. Tämä on upea saavutus, sillä vielä vähän aikaa sitten metsäkato oli Costa Ricassa poikkeuksellisen nopeaa.

Suomen Ympäristöministeriö valmistelee parhaillaan kansallista biodiversiteettistrategiaa ja toimintaohjelmaa, joiden tavoitteena on pysäyttää luontokato Suomessa. Suomen Luontopaneeli esitti puolestaan joulukuun alussa laskelman, miten Suomi voi metsien osalta täyttää oman osansa EU:n biodiversiteettistrategian suojelutavoitteista.

Luontokadon edetessä tapahtuu onneksi myös hyvää kehitystä. Tarvitsemme lisää Costa Rican kaltaisia esimerkkejä, jotka ovat osanneet valjastaa luonnon monimuotoisuuden vaalimisen veturikseen. Tämä pieni valtio, joka muuten sattumalta sijaitsee ihan viidennen sukupuuttoaallon aiheuttaneen asteroidin iskemäkohdan vieressä, opettaa meille luonnon suojelun olevan mahdollisuus.

Biodiversiteettitutkimuksen professori Ilari E. Sääksjärvi toimii Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön johtajana ja Suomen Luontopaneelin varapuheenjohtajana. Hyönteisekologian dosentti Kari Kaunisto toimii erikoistutkijana Turun yliopiston biodiversiteettiyksikössä. Yksikkö koordinoi Suomen Akatemian ja STN:n rahoittamia BIODIFORM- ja BIODIFUL-tutkimuskonsortioita, jotka selvittävät monitieteisesti luontokadon pysäyttämiseksi tarvittavia toimia.