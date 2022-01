Kunnioittava kohtelu suojelee ihmisarvon loukkaamattomuutta

PUHEEN-VUORO

Miten me sanoitamme ikääntymistä ja ikääntyneen ihmisen kunnioittavaa kohtelua yhteiskunnassamme niin, että se jalkautuu käytännön tasolle ja näkyy jokapäiväisessä elämässä?

Tutkimme Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella kunnioittavaa kohtelua hoitotyössä. Yhtenä sivistysvaltion mittarina pidetään sen tapaa kohdella vanhuksiaan ja ikääntyviä kansalaisiaan.

Ikääntyminen tuo mukanaan haurautta, hidastumista, avun tarvetta ja sairauksia. Näihin vastaaminen puolestaan edellyttää hyväksyvää ja kunnioittavaa suhtautumista ikääntymiseen ja ikäihmisiin, kärsivällisyyttä ja tahtoa olla vierellä ja olla avuksi, voimavaroja sekä resursseja turvata paras mahdollinen kotihoito tai hoitokoti kulloisenkin tarpeen mukaan.

Kunnioittava kohtelu ulottuu kaikkialle hoitamiseen. Emme voi puhua hoitamisesta, jos se työ, jota teemme potilaiden kanssa ei ole heitä kunnioittavaa. Hoitamisessa astutaan toisen ihmisen reviirille. Siinä ylitetään henkilökohtaisen yksityisyyden raja. Hoitamisessa tullaan iholle, ja myös ihon alle, usein ihan konkreettisestikin. Kunnioittava kohtelu on lähtökohtana kaikille hoitotyön periaatteille ja kaikelle hoitamiselle.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Ihmisten välinen kanssakäyminen on vuorovaikutusta, jossa on aina jonkinasteinen jännite, positiivinen tai negatiivinen. Kohtaamisiin liittyy odotuksia, jotka parhaimmillaan täyttyvät, jopa ylittyvät. Kohtaamiset voivat myös tuottaa pettymyksiä tai ikäviä yllätyksiä, joihin emme osaa emmekä aina voi etukäteen varautua.

Kunnioittava kohtelu on erityisen tärkeä terveydenhuollossa, jossa kohdattava on yleensä haavoittuvammassa asemassa kuin kohtaaja, palvelun tarjoaja.

Hoitotyössä kunnioittavaa kohtelua punnitaan usein haasteellisissa tilanteissa. Sitä arvioidaan tilanteissa, joissa toivotaan ja odotetaan hyväksyntää, kaivataan kuulluksi tulemista ja todesta ottamista, ja joissa tarvitaan tukea, apua ja ymmärrystä.

Kunnioittava kohtelu keskittyy ihmisten väliseen kanssakäymiseen ja vuorovaikutukseen, hyviin toimintatapoihin ja käyttäytymiseen yhteiskunnan eri tasoilla ja tahoilla. Toisen ihmisen kunnioittavaan kohteluun kasvetaan, sitä opetetaan ja siihen opitaan.

Ihmisten välisessä kanssakäymisessä tehdään myös mokia ja kunnioittavassa kohtelussa on jatkuva oppimisen paikka. Tänä päivänä se näkyy erityisesti somekeskustelussa, mutta myös eduskunnassa kansanedustajien kielenkäytössä. Keskustelukulttuuria saattaa leimata tahallinen väärinymmärtäminen, henkilökohtaisuuksiin meno tai jopa vihamielisyys. On hyvä pitää mielessä, että keskustelukulttuuri on ensiaskel toimintaan.

Ihmisarvoon perustuva oikeutemme on tulla kunnioittavasti kohdelluksi. Tällöin myös toisen kunnioittava kohteleminen on jokaisen ihmisen velvollisuus.

Ihmisarvo kuuluu jokaiselle ihmiselle ja kaikkien on kunnioitettava tätä arvoa. Ihmisarvon loukkaamattomuus, jota kunnioittavalla kohtelulla suojellaan, on meidän aikanamme terveydenhuollon kontekstissa esimerkiksi sitä, että tehohoitoon on yhtäläinen oikeus puukotukseen syyllistyneellä, huumeisiin ja alkoholismiin vajonneilla, sairaalloisesti ylipainoisilla, tupakoivilla ja rokottamattomilla ihmisillä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Se, mitä ihmisarvon perustalta arvotamme tai valitsemme, on kulttuurisesti ja yhteiskunnallisesti määräytynyttä ja sopimuksenvaraista. Vilkaisu päivän lehtiin ja uutisotsikoihin riittää ymmärrykseen siitä, että tätä arvoista tärkeintä poljetaan maailmassa päivittäin.

Kunnioittavan kohtelun ydin on arvoissa ja asenteissa. Arvomaailmamme muotoutuu siinä ympäristössä, jossa elämme. Kasvuympäristömme ohjaa meitä arvostamaan ja kohtelemaan kunnioittavasti toista ihmistä ja tapa, jolla kohtaamme toisiamme, kuvaa asenteita ja ilmentää arvostuksia, joita annamme ihmisille ja ihmisyyden moninaisuudelle. Arvojen sanoittaminen ja ulottaminen käytännön tasolle on yhteiskunnassamme tänä päivänä äärimmäisen tärkeää.

Kirjoitus perustuu TtM (väit.) Jaana Koskenniemen väitöstilaisuudessaan 3.12.2021 pitämään lektioon. Koskenniemi väitteli aiheesta Kunnioittava kohtelu hoitotyössä ikääntyneen potilaan näkökulmasta.

Kirjoittajat: Jaana Koskenniemi, TtM (väit.), sh, Riitta Suhonen, professori, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos.