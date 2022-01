Realismia ja luottamusta kehitysyhteistyön tuloksiin ja riskienhallintaan

PUHEENVUORO

Humanitaariset kriisit historiallisen suurine tarpeineen sekä ilmastonmuutoksen ja Covidin maailmanlaajuiset vaikutukset näkyvät jokaisen uutisvirrassa. Suomalaiset haluavat toimia globaalien ongelmien ratkaisemiseksi: Ulkoministeriön teettämän kyselyn (2021) mukaan kaksi kolmesta suomalaisesta pitää kehitysyhteistyötä tärkeänä. Kehitysyhteistyön jokapäiväinen työ ja toimintatavat ovat useille kuitenkin vieraita. Teemmekö oikeita asioita oikein?

Suurimmat kehitysyhteistyön tarpeet ovat maailman haastavimmissa ympäristöissä. Niissä köyhyys nivoutuu yhteen väkivallan, heikon keskinäisen luottamuksen sekä puutteellisten valtiorakenteiden ja palvelujen kanssa. Siksi toimintaan liittyy väistämättä riskejä. Suomen kumppanimaita ovat muun muassa Somalia, Etiopia ja Myanmar, joissa kaikissa konflikti on osa tilannekuvaa. Afganistan on tässä vielä erityistapauksensa.

Vaikeissakin tilanteissa Suomen kehitysyhteistyö on tuottanut tuloksia. Esimerkiksi tästä käy Nepal, jota Suomi on tukenut pitkäjänteisesti. Nykyisin jokaisen nepalilaisen käytössä on käymälä, kun yhteistyön alussa 1980-luvulla se oli kahdella prosentilla ja 1997 vasta 22,5 prosentilla väestöstä. Lukutaito on nyt 68 prosentilla kansasta, kun lähtötaso oli noin viidennes.

Vietnamin ja Sambian kanssa Suomi on myönteisen kehityksen ansiosta lopettanut ohjelmoitavan kehitysyhteistyön. Kun kansainvälisen avun merkitys supistuu, yhteistyö muuttuu yhä selkeämmin kaupallisiin ja poliittisiin suhteisiin nojaavaksi. Pitkän aikavälin tavoitteemme tehdä kehitysyhteistyöstä tarpeetonta toteutuu.

Kehitysyhteistyön tuloksellisuuteen vaikuttavat hyvin laajasti yhteiskunnan ja kansainvälisen yhteisön dynamiikat. Yhteiskunnallisia muutoksia – kuten naisten oikeuksia tai köyhempien väestöryhmien taloudellista osallisuutta – edistettäessä on tiedostettava niitä vastustavat voimat eikä odotettava suoraviivaisia pikavoittoja. Joskus suurvaltapolitiikka, taloudelliset intressit, ilmastonmuutos tai luonnonilmiöiden seuraukset pyyhkivät pois saavutetut edistysaskeleet.

Suomen kehitysyhteistyö perustuu tarkan tilanneanalyysin, tulosohjauksen ja riskienhallinnan yhdistelmään. Työssä kehitysmaiden kanssa arvioidaan ympäröivän yhteiskunnan lisäksi myös Suomen omia tavoitteita ja vaikutusmahdollisuuksia. Ovatko oletuksemme työmme vaikutuksista oikeita? Ketä tuetaan ja miten?

Valtaosa kehitysyhteistyöstä toteutetaan luotettavien kansainvälisten organisaatioiden, kuten UNICEF tai Maailmanpankki, kanssa. Kumppaneilta odotetaan, että kyky tunnistaa ja arvioida riskejä sekä varautua näiden hallintaan ovat kunnossa.

Ulkoministeriön tuore linjaus riskien hallinnasta määrittää aiempaa selkeämmin, että otamme työssämme tietoisia riskejä ja teemme riskitietoisia päätöksiä, mutta edellytämme riskienhallinnan olevan huipputasoa. Kun riskit ajoittain toteutuvat, toimintaa mukautetaan seurantatiedon ja arvion pohjalta. Joskus työ keskeytetään kokonaan, kuten toimittiin Afganistanissa.

Viime vuosina tavoitteenamme ulkoministeriössä on ollut varmistaa kehitysyhteistyön laatu, jotta suomalaiset voisivat olla siitä ylpeitä. Tarkoituksena on ollut vastata tuloksellisuutta ja riskejä koskeviin huoliin ja parantaa toimintaa entisestään. Tulosohjauksen kehittäminen on nyt saanut kansainvälistä kiitosta, viimeksi OECD:ltä. Riskienhallintaa kehitämme samalla kunnianhimolla.

Kehitysyhteistyö on kiinteä osa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Suomi voi vaikuttaa myös kehitysyhteistyön riskien minimoimiseksi sen ja kansallisten toimien avulla. Tällaisia konkreettisia, ajankohtaisia toimia olisivat ovat muun muassa rauhanvälitys, rokotesaatavuus, päästövähennykset ja yritysvastuulaki.

Kehitysyhteistyön tuloksellisuus syntyy yhdistelmästä suomalaisen kehitysyhteistyöhallinnon menetelmiä, kehitys- ja kansainvälisen politiikan tilannekuvaa ja osaamista, mutta myös kohtuullista ja hallittua riskinottoa.

Osallistumalla kansainvälisiin ponnisteluihin hauraimmissa tilanteissa sekä myönteisen kehityskulun tielle päässeiden yhteiskuntien laaja-alaisessa tukemisessa, Suomi osoittaa haluavansa kantaa globaalia yhteisvastuuta. Tämä tukee paitsi kestävää kehitystä maailmanlaajuisesti, myös Suomen omaa turvallisuutta ja hyvinvointia.

Suvi Virkkunen on kehityspolitiikan tulosohjauksesta vastaava tiimin vetäjä ja Ramses Malaty kehitysyhteistyön hallinto- ja oikeusyksikön päällikkö ulkoministeriössä.