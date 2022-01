Luonnontuhonta rikokseksi – lipunkantajana Belgia

PUHEENVUORO

Kansainvälisen tuomioistuimen (ICC) jäsenvaltiot kokoontuivat Haagissa joulukuussa. Belgia uudisti vuosi sitten ilmoittamansa tavoitteen saada luonnontuhonta eli ”ecocide” viidentenä rikoksena ICC:n Rooman peruskirjaan, missä jo ovat kansanmurha, rikokset ihmisyyttä vastaan, sodan ympäristötuho ja hyökkäysrikos. Saman olivat vuonna 2019 ilmoittaneet saarivaltiot Vanuatu ja Malediivit.

Ulkoministeri Pekka Haavisto ilmoitti viestissään ICC:n sivutapahtumalle 2020 Suomen odottavan kiinnostuneena riippumattoman asiantuntijapaneelin määritelmää luonnontuhonnalle rikoksena. Nyt jo 17 ICC:n jäsenvaltion parlamenteissa on tehty lakiehdotuksia asiasta.

Ranskassa laki säädettiin jo. Belgian ja Espanjan parlamentit vaativat hallituksiaan toimimaan. Jäsenmaina eivät ole Yhdysvallat, Venäjä, Kiina, Intia, Israel ja Saudi-Arabia.

ICC:n uusin virallinen sivutapahtuma aiheesta pidettiin 7.12.2021. Vuonna 2020 järjestäjänä oli vain Vanuatu, tänä vuonna myös Samoa ja Bangladesh. Avaajana oli Samoan uusi naispääministeri Fiame Naomi Mata’afa. Valmistellut puheenvuorot esittivät Jordanian prinssi El Hassan bin Talal (Rooman klubin entinen puheenjohtaja) ja Belgian prinsessa Esméralda, joka korosti ihmiskunnan tarvetta oppia alkuperäiskansoilta kulttuurimme ja elonkirjon pelastamiseksi. Belgian suurlähettiläs kertoi maansa kannasta.

Sivutapahtumassa mainitun paneelin brittiläis-ranskalainen ja senegalilainen rinnakkaispuheenjohtaja selostivat viime kesäkuussa julkistetun määritelmän sisältöä. Määritelmä on suomeksi:

”…“luonnontuhonta” tarkoittaa oikeudenvastaisia tai mielivaltaisia tekoja, jotka tehdään tietäen näiden tekojen aiheuttavan erittäin todennäköisesti vakavia ja joko laajamittaisia tai pitkäaikaisia ympäristövahinkoja.”

Ollessani Glasgow’n ilmastokonferenssissa Stop Ecocide International -kampanjan diplomaattisena yhdyshenkilönä saatoin nähdä valtioiden lisääntyneen kiinnostuksen luonnontuhonnan kriminalisoimista kohtaan sekä alkuperäiskansojen, nuorison ja kansalaisjärjestöjen mahtavan tuen. Omat kontaktini olivat paljolti pieniä saarivaltioita, joista monissa olen ollut kiertävä suurlähettiläs.

Alkuperäiskansojen puheenvuoroissa heijastui viisaus: ”Meidän on suojeltava Äiti Maata, jotta se voi suojella meitä. Koko luonto on pyhä, olemme itse osa luontoa, ei sen arvokkaampina kuin muut lajit, ja jos otamme sieltä jotain, meidän on myös annettava takaisin. Maa, vesi ja taivas eivät kuulu meille, vaan me kuulumme niille.”

Kampanjan vetäjä, brittiläinen Jojo Mehta oli puhujana Pohjoismaiden paviljongissa. Kuulimme Ruotsin arkkipiispalta Antje Jackelénilta maan piispainneuvoston tukeneen konferenssin alla luonnontuhonnan kriminalisointia.

Sittemmin ortodoksien patriarkka Bartholomew antoi tukensa kriminalisoinnille, minkä paavi Franciscus oli tehnyt jo vuonna 2019. Paavin rinnalle tukijoiksi ovat sittemmin tulleet presidentti Tarja Halonen ja YK:n pääsihteeri António Guterres. Euroopan parlamentti on tukenut hanketta monin tavoin.

Myös yritysmaailmasta alkaa tulla tukea. International Corporate Governance -järjestö ilmaisi tukensa luonnontuhonnan kriminalisoimiselle. Jos ja kun ecocide saadaan mukaan ICC:n Rooman perussääntöön, siitä seuraa suuri muutos maailman talouselämälle.

Kun mittavakaan luonnontuhonta ei nykyään usein ole rikos varsinkaan ulkomailla, siitä tulisi lailla kiellettyä ja rangaistavaa. Oikeustapauksia tärkeämpi seuraus olisi ehkäisevä vaikutus. Ympäristöä vaarantavilla hankkeilla olisi vaikeuksia saada rahoitusta, vakuutuksia ja toimilupia. Tämä näkyy jo vakuutusalalla.

Rikostutkinta kohdistettaisiin vain vakaviin ja joko pitkäaikaisiin tai laajakantoisiin vahinkoihin.

Yritysten johtoajatus tuottaa mahdollisimman suuria voittoja omistajilleen korvautuisi tavoitteella tuottaa mahdollisimman vähän vahinkoa luonnolle. Tästä maailman kaikki asukkaat ja lajit hyötyisivät. Tämä olisi yhtä suuri laadullinen hyppäys, kuin oli kansanmurhan saaminen rikokseksi kansainvälisessä oikeudessa natsien hävittyä toisen maailmansodan.

Suomessa kampanjaa luonnontuhonnan kriminalisoimiseksi edistävät muun muassa sille omistettu suomenkielinen nettisivusto, Jyväskylän yliopiston resurssiviisaiden ryhmä, yksittäiset kansanedustajat, piispat, professorit ja taiteilijat sekä entiset ministerit. Näin tekevät myös järjestöt kuten Siemenpuu ja Ekosäätiö.

Kirjoittaja on suurlähettiläs emeritus ja tietokirjailija.