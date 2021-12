Taas on se aika vuodesta. Lupausten päivä, jolloin vanha suklaakonvehteja ahmiva minä jää taakse ja uusi itsensä hillitsevä versio astuu esiin. Se, joka lopettaa herkkujen syömisen ja aloittaa Terveellisen Elämän.

Kuitenkin jo kuukauden päästä superminä on vain nolo muisto. Vanha minä on tarttunut sipsipussiin ja tyhjentänyt sen yhdeltä istumalta. Mielessä pyörii kysymys: miksi olen heikko?

Vastauksia on monia. Elimistö on tottunut saamaan sokeriannoksensa, jolloin muutama viikko ei vielä riitä muutokseen. Tai elämässä on paljon huolia, jolloin ryhtiliike on liian suuri ponnistus.

Yksi vastaus on, että on yritetty liikaa. Ihmiselämään kuuluvat myös makunautinnot. Se, että saa hemmotella aistejaan. Jälkiruoka kuuluu kunnon ateriaan niin kuin jäätelö hellekesään. Nautintojen kieltäminen saa ihmisen vain hinkumaan niiden perään entistä kovemmin. Harva meistä kykenee askeesiin.

Idän muinaisissa kulttuureissa, ennen ajanlaskun alkua Veda-kaudella, ihmisiä kehotettiin nauttimaan elämän kauneudesta ja sen mauista kaikin aistein. Heille annettiin kuitenkin myös tärkeämpiä suuntaviittoja, joiden avulla löytyy kohtuus ja onni. Tämän päivän ikuinen laihduttaja voi ottaa vanhoista viisauksista opikseen, mikäli on kyllästynyt junnaamaan paikoillaan.

Ennen kaikkea ihmisen pitäisi oivaltaa syy, miksi on maailmassa. Mikä on juuri hänen elämänsä syvin tarkoitus? Itsestään huolehtiminen näyttäytyy turhana, jos ei näe elämälleen arvoa. Jo pelkästään omien vahvuuksien tunnistaminen ja niiden toteuttaminen esimerkiksi työelämässä tuo tyydytystä ja taltuttaa tyhjyyden tunnetta.

Jotta ihminen löytäisi oman tarkoituksensa, hänen on tutustuttava itseensä. Se vie syville ja tuntemattomille vesille. Kun vanhat käsitykset ja uskomukset itsestä kääntyvät uuteen asentoon, mullistuu paljon muutakin kuin ruokavalio.

Oman todellisen minään tutustuminen ei käy hetkessä – onneksi. Silloin säästytään dramaattisilta äkkikäänteiltä. Onnen ja kohtuuden luokse edetään yksi oikea valinta kerrallaan.

Kirjoittaja on jooganopettaja ja kirjailija.