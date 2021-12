Kasvava harmaahyljekanta estää turskakannan elpymisen Kanadan itärannikolla

ALIO

Kanadan itärannikon suuret turskakannat romahtivat 1990-luvun alussa eivätkä ole sen jälkeen toipuneet, vaikka niihin kohdistuva kalastus on painettu minimiin.

Uusimpien tutkimusten mukaan eräiden turskakantojen elpymistä estää se, että harmaahylkeet saalistavat enenevästi sukukypsiä turskia. Myös Skotlannissa on havaittu samanlainen ilmiö.

Monien suurten turskakantojen romahdus Kanadan itärannikolla Newfoundlandin vesillä 30 vuotta sitten aiheutti syvän kriisin alueen kalataloudelle. Liikakalastus 1980-luvun lopulla sekä ympäristöolosuhteiden muutokset olivat merkittävässä roolissa turskakantojen romahduksessa.

Viime vuosina on kiinnitetty huomiota siihen, että alueen turskakannat eivät ole elpyneet huolimatta alhaisesta kalastuskuolleisuudesta kuluneiden 30 vuoden aikana. Syitä tähän on useita, mutta New Foundlandin itäisellä puolella olevalla Saint Lawrencen lahdella asia liittyy erityisesti harmaahylkeiden eli hallien turskaan kohdistamaan saalistukseen.

Harmaahylkeiden määrä on näillä vesillä kasvanut voimakkaasti viimeisten 60 vuoden aikana; tämä on johtunut niihin kohdistuvan metsästyksen vähentymisestä.

Vuonna 1960 halleja arvioitiin alueella olleen noin 8 000 yksilöä. Vuonna 2014 kannan kooksi arvioitiin jo noin 500 000 eläintä. Hallikanta on sen jälkeen jatkanut nopeaa kasvuaan.

Viime vuosina on Saint Lawrencen lahdella tehdyissä tutkimuksissa havaittu, että harmaahylje on tärkein syy kyseisen alueen taantuneiden turskakantojen kuolevuuden kasvussa ja se estää kantojen elpymisen. Varsinkin aikuisiin sukukypsiin turskiin kohdistuva saalistus on estänyt turskakantojen toipumisen.

Hylkeiden saalistusta helpottaa se, että turskilla on taipumus kasautua tietyille alueille tiettyinä vuodenaikoina. Harmaahylje tietää ravintonsa liikkeet ja pystyy tehokkaasti hyödyntämään tuollaisia tihentymiä.

Vaikka turskaa on suhteellisen vähän, se on silti tärkeä osa jatkuvasti runsastuvien hylkeiden ravinnossa.

Aikaisemmissa tutkimuksissa aikuisten turskien merkitystä harmaahylkeen ruokavaliossa aliarvioitiin. Tämä johtui harhasta, joka syntyy, kun hylkeen ravinnonkäyttöä arvioidaan pelkästään sen ruuansulatuskanavasta tai jätöksistä löytyvien kalojen kuuloluiden eli otoliittien perusteella.

Kanadassa arvioidaan, että harmaahylkeiden määrää pitäisi vähentää noin 65 prosentilla, jotta turskakannat saisivat mahdollisuuden elpyä.

Hallit syövät pienet turskat usein kokonaan, mutta isoista turskista ne syövät usein vain pehmeät ovat ja jättävät turskan ison luisen pään syömättä. Tällöin jäävät myös niiden kuuloluut syömättä ja hylkeen ruuansulatuskanavasta ja jätöksistä löytyy enimmäkseen vain pienien turskien kuuloluita.

Johtopäätökset ovat siksi olleet vääriä.

Viimeaikaiset tutkimukset Skotlannin länsirannikolla ovat osoittaneet, että siellä harmaahylkeet voivat vaikuttaa merkittävästi turskakantaan. Myös Itämeren eteläisissä osissa turska on tärkeä osa harmaahylkeen ruokavaliota, vaikka turskakanta on erittäin pieni.

Mikä on turskakantojen tulevaisuus kasvavien hyljekantojen puristuksessa?

Kanadassa pelätään, että nykyisissä olosuhteissa ne turskakannat, joihin kohdistuu voimakas hylkeen aiheuttama saalistuspaine, voivat pienentyä jopa sukupuuton partaalle tämän vuosisadan puoliväliin mennessä. Tämä voi tapahtua, vaikka näihin kantoihin ei kohdistuisi minkäänlaista kalastusta.

Kanadassa arvioidaan, että harmaahylkeiden määrää pitäisi vähentää noin 65 prosentilla, jotta kyseiset turskakannat saisivat mahdollisuuden elpyä. Merten ravintoverkot ja lajien väliset suhteet ovat kuitenkin monimutkaisia ja lopputuloksen ennustaminen on vaikeaa.

Merinisäkkäiden populaatiot ympäri maailmaa ovat toipumassa metsästyspaineen vähentyessä. Kanadan turskan tapaus korostaa sitä, millaisia seuraamuksia sillä voi olla.

Toki Atlantin turskan tilanne osoittaa myös sen, että kalakantoja ei pidä kalastaa niin voimakkaasti, että ne romahtavat. Terveet kalakannat kestävät paremmin myös petojen saalistusta.

Koska turskan kalastus on Kanadan itärannikolla nykyisin lähes merkityksetöntä, kalastus alueella kohdistuu ensi sijassa katkarapuihin ja muihin sellaisiin lajeihin, joiden kannat ovat kasvaneet turskakannan pienentymisen vuoksi.

Kirjoittaja on johtava tutkija Luonnonvarakeskuksessa.