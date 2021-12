Päiväkodin lapsiryhmä pienoisyhteiskuntana

PUHEENVUORO

Nina Sajaniemi

Satu Valkonen

Julkisuudessa on keskusteltu kiivaasti siitä, minkälaista osaamista päiväkodin henkilöstöllä tulisi olla. Tavoitetta opettajien määrän lisäämisestä on pidetty ylimitoitettuna. Pienten lasten esitetään tarvitsevan ennen kaikkea hoitoa ja syliä – ei sitä osaamista, mitä yliopistollinen varhaiskasvatuksen opettajankoulutus tuottaa.

Päiväkotien ongelmat ovat kyteneet jo vuosia. Ne johtuvat monitulkintaisista mitoitusasetuksista, käyttöasteen seurannasta ja ennen kaikkea säästötavoitteista – eivät koulutustason nostamisesta. Ne johtuvat myös pienryhmätoiminnan ja yksilöllisyyden korostamisen idealisoinnista.

Lapsiryhmän kasvattava merkitys on unohdettu ja ryhmätoiminnan hyödyt ja sen tuottama rikkaus on vaiettu asia. Kiinteä ja pysyvä lapsiryhmä osaavien aikuisten ohjaamana on yhteiskunta pienoiskoossa. Ryhmässä lapsi hahmottaa itsensä osana kokonaisuutta ja oppii säätelemään toimintaansa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Ryhmään kuuluminen tarjoaa lapselle jäsenyyttä ja mahdollisuuden muodostaa käsitystä itsestään. Ryhmässä toimiminen onkin demokratiakasvatusta parhaimmillaan.

Kokoryhmätoiminnan ohjaaminen vaatii ryhmädynamiikan ymmärrystä ja rautaista ammattitaitoa, tämän rakentaminen on opettajankoulutuksen ytimessä. Päiväkotipäivän onnistunut organisointi kokoryhmätoimintaa ja pienryhmätoimintaa vaihdellen jäsentää lapsen päivän kulkua ja mahdollistaa myös henkilöstön toimivan työnjaon.

Kansainväliset ja kotimaiset tutkimukset ovat kiistatta osoittaneet, että laadultaan korkeatasoiset varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt edellyttävät opettajia, jotka ovat koulutuksessaan perehtyneet lapsen kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin.

Tavoitteellisella ja taitavalla, valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan pohjautuvalla lapsiryhmän ohjaamisella on suuri merkitys jatkuvan oppimisen, tunnetaitojen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vahvistumisen kannalta. Ohjaamisella ehkäistään myös oppimisvaikeuksia, joiden korjaaminen tulee kalliiksi. Laadukas ja tavoitteellinen varhaiskasvatus on välttämätöntä koulutuksellisen ja sosiaalisen tasa-arvon toteutumiselle.

Kaikki tämä on tavoitteena varhaiskasvatuslaissa, jonka perusteluissa painotetaan henkilöstön osaamistason nostoa ja siihen tähtäävää henkilöstörakenteen muutosta. Opettajien osuus on henkilöstössä pudonnut noin 20 prosenttiin.

Lakimuutos mahdollistaa opettajien määrän nostamisen, mutta tilanteen korjaaminen vaatii malttia. Roomaakaan ei rakennettu päivässä – ratkaisevien muutosten aikaansaaminen kestää aikansa ja vaatii eri ammattiryhmien saumatonta yhteistyötä ja jaettua ymmärrystä toiminnan tavoitteista.

Päiväkodeissa toteutuvan varhaiskasvatuksen laadun vaihtelut on todettu valtakunnallisissa arvioinneissa (Karvi 2019). Tavoitteiden mukaiseen toimintaan tarvitaan pedagogista osaamista, huolellista suunnittelua ja arviointia. Sen mahdollistaa opettajan viikkoon sijoitettu suunnittelu- ja arviointiaika.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Opettajan lapsiryhmän ulkopuolisen työajan käyttö suunnitellaan siten, että se tukee ryhmän toimintaa, ei häiritse sitä. Aika ei ole pois lapsilta, vaan varmistaa moniammatillisen tiimityön, koko henkilöstön työhyvinvoinnin ja ennen kaikkea jokaisen lapsen huomioimisen omana ainutlaatuisena itsenään myös ryhmätasolla.

Kotimaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että pedagoginen sensitiivisyys ja emotionaalinen läsnäolo ovat vahvaa erityisesti opettajilla. Toimivissa yhteisöissä opettajat tukevatkin koko tiimin osaamisen kehitystä. Siitä hyötyvät kaikki – ennen kaikkea lapset.

Jokainen lapsi ansaitsee parasta ja ensimmäiset kolme elinvuotta ovat ratkaisevan tärkeitä. Sensitiivinen läsnäolo ja lasten tarpeisiin vastaaminen edellyttää ymmärrystä vuorovaikutuksen merkityksestä, kykyä havainnoida temperamentiltaan erilaisten lasten joskus vähäisiäkin viestejä ja taitoa vastata niihin oikea-aikaisesti myös lapsiryhmän tasolla.

Varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksessa rakennetaan ymmärrystä oman sensitiivisyyden merkityksestä lasten optimaalista kehitystä ja hyvinvointia vahvistavien oppimisympäristöjen luomisessa. Koulutuksessa painotetaan myös hyvän ja toimivan tiimityön tärkeyttä lasten hyvinvointiin tähtääviin tavoitteisiin pyrittäessä. Lasten johdonmukainen opinpolku rakennetaan yhteistyöllä.

Nina Sajaniemi on professori, Itä-Suomen yliopistossa ja Satu Valkonen yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa.