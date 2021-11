Sanamagian herraksi

"taistolaisilla oli useita voimasanoja, joiden avulla tunnistettiin ja eroteltiin edistykselliset taantumuksellisista - esimerkiksi juuri noilla kahdella väkevällä sanalla"

- kerran yhdessä keskustelussa kutsuin vasemmistolaista henkilöä taantumukselliseksi, jolloin tuohtuneessa vastauksessa sanottiin, etten ymmärrä tuon sanan merkitystä. No, ymmärrän kyllä ja juuri siksi tuota sanaa käytinkin.



Vasemmistolaisiin ideologioihin, kuten taistolaisuuteen, feminismiin, wokeen jne. liittyy

tyypillisesti aivan oma tarkkaan määritelty sanastonsa. Tämän noteerasi myös Iltalehti, joka

julkaisi äskettäin lyhyen woke-suomi-woke-sanakirjan (IL 28.11.2021).



Voimakas sanamagia on selkeä merkki siitä, että kyseessä on uskonto, ideologia tai kultti, jossa puhetta ja ajattelua kahlitsemaan ja ohjaamaan on luotu tiukat säännöt, joiden mukaan pitää toimia ja viestiä. Sanamagia indikoi yleensä pelkoa, vastakkainasettelua ja suvaitsemattomuutta. Jos haluaa ymmärtää jotain aatetta, kannattaa tutkia, mitä asioita siinä korostetaan ja toitotetaan ja toisaalta mistä asioista ei puhuta muuta kuin sanamagian kautta.

