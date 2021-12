Jälleen yhtä lastenkirjaa lukiessa taisi suustani päästä jälleen yksi huokaus. Sivuosassa höntti ja noin äkkiseltään jopa vähä-älyiseltä vaikuttava iskä, jota muu perhe tuntuu lähinnä sietävän. Iskä laittaa aina elämän sekaisin, ja lasten tai vaikka jonkinlaisen lemmikkijengin tehtävänä on sitten koota palat oikeaan järjestykseen. Jos olisi taipuvainen vetämään herneen nenään, voisi yrittää saada aikaan erinäisiä somekohuja. Huokailuista huolimatta olen oppinut sulattamaan tällaiset isäkuvat ja asetelmat. Niin kuluneita kuin ne ovatkin, on muistettava, että en kuulu kirjojen näennäiseen ykköskohderyhmään. Harmi vain, että kuulun siihen oikeaan ykköskohderyhmään. Olen kirjojen ostaja, lainaaja ja niiden sisältämien viestien välittäjä. Kontrolloija. Lapset elävät eräänlaisessa lempeässä vuodessa 1984, jonka maailmasta kyllä sitten aikanaan pääsevät pois. Lastenkirjat pitää siis suunnata myös minulle.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Joka kodin Isoveli osaa onneksi nauraa itselleen ja ymmärtää. Hän nauttii kun lapsi nauraa iskän toilailuille. Parhaimmillaan lapsi saa jopa avaimia elämään ja tunteidensa käsittelemiseen. Hyvä lastenkirja kirvoittaa meheviä keskusteluja. On koteja, joissa kirja on lapselle todella tärkeä kaveri.

Ajoittain Isoveli vaipuu silti mietteisiinsä. Niinpä niin, hän huokaisee, muttei missään nimessä marttyyrina. Höntti iskä on nykyajan perinteistä kuvastoa. Koska kirjat peilaavat aikaansa, voisi päätellä, että iskät ovat ilmeisesti oikeasti sekopäisiä hönttejä. Kirjojen tekijöiden eli lapsien eli kirjojen tekijöiden mielestä he kai sähläävät ja yrittävät liikaa. Tai sitten iskät ovat vain helppoja maaleja. Kannattaa tämänkin varmistaa lapsilta, he kertovat totuuden. Onhan Höntti-iskässä paljon positiivisiakin puolia. Hän on sentään yleensä läsnä, silloin kun ei ole vahingossa teleporttautunut vieraalle planeetalle. Höntti ei myöskään ole elämän nujertama isä, joka passittaa tyttären piikomaan ties minne. Eikä höntti ole julmakaan. Toisaalta ei myöskään viisas ja mahtava – mutta toki samalla etäinen auktoriteetti. Tässäkin asiassa on siis tyydyttävä huonoista tai ainakin epäilyttävistä vaihtoehdoista siihen parhaaseen. Höntti on loppujen lopuksi turvallinen, silloin kun ei sytytä tulipaloja.

Lohdullista on, että siinä vaiheessa kun moderni hönttikuvasto alkaa kalvaa lukijaa, voi suunnata vaikka kirjastoon. Vanhoja kirjoja ei ole vielä sensuroitu eikä tilalle ole keksitty uudissanoja. Samalla voi todeta senkin, että sananvapauden hengessä myös uusissa lastenkirjoissa mukana on esimerkiksi mitä erilaisimpia näkemyksiä isistä. Jos kuitenkin nappaisi mukaan vielä Grimmin satuja. Loppuu se nauraminen.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kirjoittaja on toimittaja.