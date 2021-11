Gretathunbergit, ilmastonmuutoksen epäilijät, boomerit, ruskeat tytöt. Eri näkökulmat maailmaan törmäävät tänä päivänä rajusti, eikä vähiten nuorison ja vanhempien ikäluokkien välillä.

On kuin kaksi ihmistä istuisi vastakkaisilla puolilla pöytää, jolla on numerolappu. Toinen vannoo, että lapussa on kuutonen, toinen taas väittää numeroa yhdeksiköksi. Molemmat ovat osittain oikeassa, mutta ennen kuin he pystyvät ymmärtämään sen, keskustelu jumittaa.

Meidän perheessämme on tänä syksynä katsottu Netflixistä Locke & Key -nimistä sarjaa. (Varoitan juonipaljastuksesta.) Fantasiaa ja kauhua yhdistelevä sarja kerto Locken perheestä, jonka isä on murhattu julmasti. Toipuakseen tragediasta perhe vaihtaa maisemaa ja muuttaa suvun vanhaan kartanoon.

Siellä perheen kolme lasta saavat käsiinsä taika-avaimia ja perheenpään kuolemaan johtaneet syyt alkavat paljastua. Vähitellen lapsille selviää, että avainten voimalla voi aiheuttaa jopa koko maailman tuhoutumisen, jos ne päätyvät avaimia himoavan demonin haltuun.

Kiintoisan asetelmasta tekee se, että sarjassa ihmiset unohtavat taikuuden täyttäessään 18 vuotta. Samalla he unohtavat, että ovat käyttäneet avainten taikaa väärin ja aiheuttaneet nykypäivän ongelmat. Niinpä perheen äiti palloilee äimänkäkenä perhettään uhkaavan katastrofin keskellä. Samaan aikaan hänen jälkikasvunsa huhkii korjatakseen historian virheet ja pelastaakseen maailman.

Eri sukupolvet ovat kautta aikain eläneet omissa kuplissaan. 1970-luvulla nuorilla oli rauhanasia, 2020-luvulla ilmasto ja tasa-arvo. Sukupolvi toisensa jälkeen nousee vanhempiensa ajatusmaailmaa vastaan. Sukupolvi toisensa jälkeen unohtaa, millaista oli olla nuori ja pelätä tulevaisuuden puolesta.

Locke & Key -sarjassa löytyy taika-avain, jolla ihmisen muistot saadaan palautettua. Sen avulla lapset auttavat enoaan jälleen näkemään taikuuden. Eno valjastaa omat kokemuksensa nuorten käyttöön ja kukistaa heidän rinnallaan demonin. Voisiko viihdesarjassa olla meille aikuisille jokin opetus?

Kirjoittaja on jooganopettaja ja kirjailija.