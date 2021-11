Eläköön Freddie Mercury – rock-keikarin tähteyden lähteillä

PUHEENVUORO

Tähteyden kulttuurihistoriasta kiinnostuneelle tutkijalle Freddie Mercury on oikea namupala, sillä Mercuryyn kiteytyy monia tähteyteen liittyviä ideoita, teemoja ja dikotomisia asetelmia. Nostaisinkin Freddie Mercuryn tähteydestä, menestyksestä ja suosiosta esiin kolme asiaa: kaupallisuuden, tähden oman toimijuuden ja tekijyyden sekä Mercuryn postuumin tähtikuvan.

Freddie Mercury ja Queen suhtautuivat musiikin kaupallisuuteen ja kuluttamiseen avoimesti, minkä seurauksena yleisö tavoitti heidät aikanaan – ja tavoittaa tänä päivänä. Freddie Mercurya ja Queenia voidaankin pitää kaupallisen musiikin pioneereina, neroina, jotka ymmärsivät kaupallisuuden merkityksen uran edistymiselle ja menestymiselle. Yhtye lennätti muun muassa 80 toimittajaa ympäri maailmaa katsomaan heidän konserttiaan New Orleansiin 1970-luvun lopulla.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Queen osasi myös luoda tarpeita kuulijoille, tehdä musiikista yleisöä osallistavaa, ja näin myös musiikista ja konserteista myyviä. Queenin jäsenten liikemiesmäisyyttä vahvisti osaltaan myös se, että kaikilla jäsenillä oli omat yhtiönsä.

Yhtyeen häpeilemätön suhde kaupallisuuteen ja itsensä pönkittämiseen vastaanotettiin lehdistössä aikanaan kuitenkin negatiivisesti. Queen oli kaukana siitä ajankuvasta, jota yhtyeiden tuli musiikkitoimittajien mielestä edustaa. Punk-ajan kriitikot, esimerkiksi useat New Musical Expressin toimittajista, pitivät Queenin kykyä sekoittaa ja lainata eri genrejä plagioimisena. NME:n toimittaja Paul De Noyer kutsui Queenia dinosaurukseksi, joka munii kultaista sontaa. Makuasioista on turha kiistellä, mutta kiistämätöntä kuitenkin on, että genresekoituksillaan yhtye sonti pikemminkin kultaisia munia.

1980-luvulle tultaessa Freddie Mercury ja Queen olivat tyylillisesti kokeilleet niin progressiivista rockia, heavy-musiikkia, glam-rockia, kokeellisempaa music hallia, klassista musiikkia, oopperaa, mustaa funkkia, elektronista poppia, diskoa, gospel-musiikkia kuin rockabillyakin.

Singlejen geneerisestä erilaisuudesta huolimatta Mercuryn tekemät kappaleet menestyivät musiikkimarkkinoilla yksi toisensa jälkeen. Vaikka Mercury ja Queen olivatkin aikalaisten mielestä negatiivisen egosentrisiä toimijoita, he onnistuivat osaltaan välttämään yhteiskunnan sopeutumispakon ja näin vaikuttamaan merkittävästi populaarimusiikin kehitykseen genre-sekoituksillaan, musiikki- ja lavateknologiallaan, kaupallisuuden tajullaan ja viihdyttämisen aspektillaan.

Kaupallisuuden lisäksi Freddie Mercuryn tähteyttä värittivät, ja edelleen värittävät, niin käsitteeseen dandy liitetyt eksentriset, hienostelevat, keikistelevät ja primadonnamaiset eleet ja asenteet kuin spektaakkelimaiset, suuret ja liioitellut esiintymisetkin.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Musiikillisten konventioiden rikkomisen lisäksi Mercury hämärsi tähtikuvassaan tarkoituksella myös sukupuolirajoja. Freddie Mercury vaikuttikin voimakkaasti ja itsetietoisesti toimijuudellaan ja tekijyydellään omaan moniulotteiseen tähtikuvaansa. Tässäkin tapauksessa Freddie Mercuryn voidaan nähdä antaneen kasvot tähteyden lähteille.

Rocktähteyttä ja kuoleman merkitystä rocktähteydelle John Lennonin kautta tutkinut Janne Mäkelä on kirjoittanut siitä, miten rocktähden elämä jatkuu tämän fyysisen kuoleman jälkeenkin. Samoin kuin tähtien elinaikana, muusikoiden ihailijat ja vihaajat voivatkin luoda tähdestä myös tämän kuoleman jälkeen juuri sellaisen kuin he itse haluavat.

Freddie Mercuryn postuumi tähtikuva vertautuu John Lennoniin. Freddie Mercuryn julkisuuskuva on jatkanut elämistään kiivaasti aina näihin päiviin asti. Viimeisin esimerkki on Suomessakin syksyllä nähty We will rock you -musikaali, jota on esitetty eri teatterilavoilla kohta 20 vuotta, Bohemian Rhapsody -elokuvasta puhumattakaan.

Freddie Mercuryn alias Farrokh Bulsaran kuolemasta tulee 24. marraskuuta kuluneeksi 30 vuotta. Tästä huolimatta tähden spektaakkeli jatkuu. Uskallan epäillä, että vielä eläessään Mercury ei olisi saanut niin paljon ihailua ja suosiota osakseen kuin mitä hän nyt haudan omana saa.

Queenin oma koneisto ja tavalliset ihmiset eivät halua luoda itselleen mielikuvaa 75-vuotiaasta eläkeläisestä, vaan ylläpitää ja vaalia Mercurysta sitä tähtikuvaa, joka hänestä välittyi ja piirtyi hänen uransa aikana.

Freddie Mercury näyttää olevan alati läsnä nykyhetkessä, minkä seurauksena uskon tähden pysyvän tulevaisuudessakin merkittävänä ja ainutlaatuisena henkilönä muuttuvassa ja kehittyvässä pop- ja rockkulttuurissa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

The show goes on and so does Freddie Mercury.

Kirjoittaja on tehnyt aikanaan gradunsa kulttuurihistorian laitoksella Freddie Mercuryn tähteydestä. Tällä hetkellä hän toimii historian ja yhteiskuntaopin aineenopettajana Maskussa yläkoulussa.