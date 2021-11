Putoaako Varsinais-Suomi kestävän matkailun kelkasta?

Suomesta rakennetaan kestävän matkailun edelläkävijää. Varsinais-Suomen matkailun perustan muodostaa ainutlaatuinen saaristoluontomme, jonka hyvinvointia matkailutoimijoiden tulee vaalia. Matkailuyrityksemme eivät kuitenkaan ole odotetulla innolla lähteneet mukaan Sustainable Travel Finland -ohjelmaan. Nyt vaarana on, että matkailualueemme putoaa kestävän matkailun kehityksestä ja jää mahdollisesti ulos myös Suomen kansainvälisestä matkailumarkkinoinnista.

Kestävän matkailukehityksen taustalla on ekologinen kriisi, ilmastonmuutoksen ja luontokadon viheliäinen yhdistelmä. Euroopan unioni, Suomi ja Turku ovat olleet edelläkävijöitä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja asettuneet eturintamaan myös luontokadon selättämisessä.

Globaali matkailuteollisuus tuottaa noin kahdeksan prosenttia maailman hiilidioksidi-päästöistä. Matkailu on pääosin aineetonta elämyskulutusta, jonka tärkeimpänä voimavarana toimivat monimuotoiset ja hyvinvoivat kulttuuri- ja luonnonympäristöt. Siitä huolimatta matkailu kiihdyttää myös luontokatoa esimerkiksi maankäytön, roskaantumisen ja eroosion kautta.

Pandemia on kurittanut globaalia matkailuteollisuutta ennennäkemättömällä tavalla. Myös Suomessa ala on ollut vaikeuksissa, vaikka vilkas kotimaanmatkailu on paikannut ulkomaalaisten matkailijoiden puutetta. Pandemian aiheuttamat haasteet eivät suinkaan ole vähentäneet tarvetta edistää kestävää matkailua. Päinvastoin, tuoreet tutkimustulokset vahvistavat, että pandemia on jopa vahvistanut ihmisten halua matkailla vastuullisesti.

Booking.comin laajan kansainvälisen kyselyn mukaan yli 60 prosenttia matkailijoista haluaa tulevaisuudessa matkailla entistä vastuullisemmin ja liki puolet ilmoitti, että pandemia on vaikuttanut positiivisesti heidän haluunsa tehdä kestäviä elämäntapamuutoksia.

Turun ammattikorkeakoulussa teetetty opinnäyte puolestaan valaisee kotimaisten matkailijoiden arvomaailmaa ja ostopäätöksiin vaikuttavia tekijöitä. Suomalaiset kuluttajat kunnioittavat luontoa ja tiedostavat kestävän matkailun pääperiaatteet. Luonnon lisäksi heitä kiinnostaa paikallisuus ja aitoon kulttuuriin tutustuminen. Yli 60 prosenttia vastaajista halusi matkustaa kohteeseen kestävämmin sekä toimia matkakohteessa vastuullisesti ja lähes puolet oli valmiita maksamaan korkeamman hinnan kestävästä matkailusta.

Kestävän matkailun toteutumista ei kuitenkaan voi sysätä vain matkailijoiden harteille, sillä tutkimusten mukaan vastuullinen asenne valitettavan harvoin konkretisoituu kestäviksi kulutuspäätöksiksi. Esimerkiksi Booking.comin kyselyssä joka kolmas matkailija tunnusti, että haluaa lomallaan rentoutua, eikä huolehtia matkailun negatiivisista vaikutuksista.

Matkailuelinkeinon ja alueellisten matkailutoimijoiden onkin otettava päävastuu siitä, että matkailijat voivat lomailla kestävästi – jopa tietämättään. Vain näin voimme turvata sekä ainutlaatuisen kulttuuri- ja luonnonympäristömme että matkailuelinkeinon tulevaisuuden.

Visit Finlandin visiossa Suomi on vuonna 2025 yksi maailman kestävimmistä, luotettavimmista ja turvallisimmista matkakohteista. Matkailustrategiassa kestävän matkailun huomioiminen liiketoiminnassa ei ole vain suositeltava vaihtoehto, vaan edellytys ja uusi normi. Kaikille matkailutoimijoille avoin Sustainable Travel Finland -ohjelma tarjoaa helposti lähestyttävän työkalupakin matkailuyritysten ja -alueiden kestävyystyöhön.

Turku tavoittelee matkailualueena Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -statusta, joka osaltaan takaa matkailualueemme kestävyyden, lisää vetovoimaamme ja varmistaa näkyvyytemme kansainvälisessä matkailumarkkinoinnissa. Yksi statuksen kriteereistä on, että valtaosalla alueen matkailuyrityksistä on STF-merkki, mikä ei vielä meillä toteudu.

Kannustamme siis matkailuyrityksiä viimeistään tässä vaiheessa hakeutumaan STF-polulle ja Turku Science Parkin järjestämiin koulutuksiin. Palkintona siintää alueellinen STF-status kesäksi 2022, jolloin myös kansainväliset matkailijat toivottavasti palaavat Aurajoen rannoille ja Varsinais-Suomeen.

Juulia Räikkönen, matkailuliiketoiminnan dosentti ja tutkijatohtori, Turun yliopisto. Susanna Saari, palvelutuotannon lehtori, Turun ammattikorkeakoulu. Anne Muurinen, asiakkuuspäällikkö, Turku Science Park Oy ja Satu Hirvenoja, myynti- ja markkinointijohtaja, Visit Turku.