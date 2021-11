Kun olin pieni, vanhemmillani oli kodinkonealan yritys, jonka työntekijöihin kuului televisionkorjaaja. Tätä kodinkoneliikettä ei enää ole, mutta eipä taida olla juuri televisionkorjaajiakaan – saati minkään muunkaan laitteen korjaajia. Kun jokin laite menee rikki, on itsestäänselvää, että sen tilalle ostetaan uusi. Toki laitteen voi yrittää viedä esimerkiksi takuukorjaukseen, josta se mahdollisesti lähetetään ulkomaille korjattavaksi. Todennäköisesti käy kuitenkin niin, että parin viikon päästä todetaan laitteen korjaaminen ja lähettäminen ympäri maailman turhaksi, ja asiakas saa tilalle uuden laitteen.

Kodinkoneiden ja -laitteiden käyttöikä on laskenut huomattavasti siitä, mitä se oli vielä pari-, kolmekymmentävuotta sitten. Kun ennen samaa televisiota saatettiin katsoa jopa kaksikymmentä vuotta, nykyisin harvalla on viittä vuotta vanhempaa televisiota. Huhutaan jopa, että valmistajat lyhentäisivät tuotteiden käyttöikää tarkoituksella myydäkseen tuotteita enemmän. En tiedä, onko näin, mutta tuntuuhan se kummalliselta, että vaikka tekniikka on kehittynyt huimasti muutamassa kymmenessä vuodessa, kestäviä tuotteita ei silti osattaisi tehdä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Hassuinta on, että nykyisin laitteen ei tarvitse edes mennä rikki, kun se on jo pakko vaihtaa uuteen. Näin on käymässä nykyisen televisiomme kanssa. Laite on ostettu kuusi vuotta sitten ja se on aivan toimiva ja hyväkuntoinen. Ainoa ongelma on, että sen kautta ei enää voi katsoa suurinta osaa suoratoistopalveluista, ei edes kotimaisten kanavien omia maksuttomia suoratoistopalveluita.

Vähän tulee ikävä aikaa kun samaa televisiota pystyi katsomaan niin kauan kunnes se joskus vuosien päästä meni rikki – ja vielä senkin jälkeen hankkimaan sille käyttöikää televisionkorjaajan kautta.

Toisaalta mikään televisionkorjaaja ei tuohon aikaan olisi pystynyt asentamaan mihinkään laitteeseen yhtäkään suoratoistopalvelua. Ehkä minunkin on vaan tyydyttävä siihen, ettei suoratoistopalveluita ole – kanavia on kuitenkin enemmän kuin silloiset kaksi.

Kirjoittaja on toimittaja.