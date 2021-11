Millainen eutanasialaki Suomeen tarvitaan

PUHEENVUORO

Oikeus Arvokkaaseen Kuolemaan ry järjestää Helsingissä tiistaina 2.11. mielenosoituksen eutanasianlain saamiseksi . Tämä on seurausta siitä, ettei eduskunta kyennyt vastoin usean kansanedustajan vaalilupausta hyväksymään kansalaisaloitetta eutanasaialaista vuonna 2018.

Eutanasiaa koskeneen kansalaisaloitteen pohjalta perustettu työryhmä päätyi kolmeen erilaiseen ehdotukseen eutanasiaa koskevaksi laiksi. Ensimmäinen oli, ettei tehdä mitään muutoksia nykyisiin lakeihin. Toisessa esitettiin tietyin ehdoin lääkäriavusteinen itsemurha sallittavaksi ja kolmannessa ehdotuksessa esitettiin laillistettavaksi sekä avustettu itsemurha että aktiivinen eutanasia. Muutama työryhmän jäsen oli sitä mieltä, että koska nykylain mukaan lääkärin avustaminen itsemurhassa ei ole rikoslaissa kiellettyä, siitä tulisi tehdä kiellettyä. Tämä vaihtoehto sai vain hyvin vähän kannatusta.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Olin itse laatimassa ehdotusta, jossa sekä eutanasia että avustettu itsemurha laillistettaisiin. Tällä tavoin mahdollistettaisiin kuolemaa lähestyvien ihmisten sietämättömien kärsimysten lopettaminen omasta pyynnöstään heidän toimintakyvystään riippumatta.

Keskeistä kuolinavun sallivassa laissa olisi, että tässä laissa kuolinavulla tarkoitettaisiin kuoleman joudattamista tavalla, jossa lääkäri tuottaa potilaan käyttöön tälle kuoleman aiheuttavan lääkeaineen. Henkilö itse ottaa lääkkeen. Lääkäri tuolloin kirjoittaa reseptillä lääkeaineen, jonka potilas itse kykenee nielemään tai asettamaan ravintoletkuunsa. Vaihtoehtoisesti lääkäri toimittaa potilaan käyttöön lääkeaineen ja asettaa potilaalle suonikanyylin ja yhdistää sen infuusioon, jossa on kuolettava lääkeaine. Potilas itse avaa infuusion.

Aktiivisella kuolinavulla (eutanasialla) tämän lain mukaisesti tarkoitetaan lääkärin suorittamaa kuolinapua tavalla, jossa lääkäri antaa potilaalle suonensisäisesti kuoleman aiheuttavan lääkeaineen.

Täysi-ikäisellä henkilöllä olisi oikeus pyytää lääkäriavusteista kuolinapua, jos hän on Suomen kansalainen tai hänellä on pysyvä oleskelulupa Suomessa. Lisäksi edellytettäisiin, että henkilö on päätöksentekokykyinen ja hänellä on lähiaikoina kuolemaan johtava sairaus. Pyynnön tulisi olla vapaaehtoinen, tietoinen ja tarkoin harkittu. Potilaan elinaikaennuste ei ole tarkasti määriteltävissä, mutta on todennäköisesti korkeintaan kuukausia. Kärsimyksen lievitykseen käytettävät keinot ovat jo käytössä tai potilas ei hoitavan lääkärin kerrottua niistä ole halukas niitä vastaanottamaan. Kuolinapupyyntöä ei ole tehty painostuksen alaisena, vaan se on potilaan ilmaisema toistettu oma tahto.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Terveydenhuollon ammattihenkilöllä ei ole velvollisuutta vakaumuksensa vastaisesti myötävaikuttaa kuolinavusta päättämiseen tai sen toteuttamiseen. Mikäli hoitava lääkäri ei katso voivansa vaikuttaa kuolinavun toteutumiseen, tulee hänen ohjata potilas sellaisen lääkärin arvioon, joka tarvittaessa kykenee toteuttamaan kuolinavun.

Eutanasian tai avustetun itsemurhan toteutukseen on olemassa selkeät käytännön ohjeet, toisin kuin joskus halutaan väittää. Menettely on melko samanlainen eri maissa ja käytetyt lääkeaineet ovat koko lailla yhtenevät. Suomessa toteutusta varten tulisi lääkeaineiden saatavuutta tosin muuttaa.

Muun muassa Kanadassa protokolla on varsin tarkka ja yksityiskohtainen, ja siinä pyritään minimoimaan sekä virhearviot, toimintatapojen vaihtelusta johtuvat virheet, että potilaan kärsimys ennen kuolemaa.

Suoniyhteys avataan kahteen mahdollisimman suureen ääreislaskimoon, ellei potilaalla ole jo valmiiksi keskuslaskimokatetria (tai PICC-katetria). Käytetään mahdollisimman suuria kanyyleja, ei perhoskanyyleja. Laskimokanyylien sijainti suonen sisällä varmistetaan keittosuolaliuoshuuhtelulla tai tipalla.

Lääkeaineet annetaan nopeana kerta-annoksena (boluksena) pikaisen vaikutuksen aikaansaamiseksi. Kanyylia ei ole tarpeen huuhtoa lääkeaineiden antojen välillä, jotta toimenpide olisi mahdollisimman nopea ja yksinkertainen. Liian nopeaa bolusta tulee kuitenkin välttää, jotta lääkeainetta ei pääse joutumaan suonen ulkopuolelle.

Mikäli toivottua vaikutusta ei saada boluksesta, on lääkeaine todennäköisesti joutunut suonen ulkoiseen tilaan, jolloin aloitetaan lääkeaineiden anto alusta toiseen kanyyliin.

Tällä hetkellä on kuolinapu mahdollista jo useassa maassa ja menettelytavat ovat melko samankaltaiset. Yhdysvaltain Oregonista, Alankomaista ja Belgiasta on jo pitkä kokemus kuolinavun toimivuudesta ja näissä maissa on myös selkeä ohjeistus ja valvonta kuolinavun suhteen. Laki ei määrittele toteuttamisen tapaa, vaan kuolinavun edellytykset ja toiminta-alueen.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Suomeen tulisi saada mahdollisimman pian selkeä lainsäädäntö kuolinavusta sekä potilaiden kärsimysten vähentämiseksi että terveydenhuollon henkilöstön oikeusturvan selkiyttämiseksi.

Kirjoittaja on saattohoitolääkäri ja Oikeus Arvokkaaseen Kuolemaan ry:n lääketieteellinen asiantuntija.