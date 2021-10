Kotihoito on sekä vaativaa että hyvin palkitsevaa

PUHEENVUORO

Vielä 1940-luvun alussa suomalainen mies eli keskimäärin noin 55-vuotiaaksi, kun nykyään elinajan odote on 78 vuotta. Naisten kohdalla muutos on ollut 62 vuodesta lähes 84 vuoteen.

Nykyisten ennusteiden mukaan esimerkiksi vuosina 1975–1977 syntyneistä naisista joka viidennen odotetaan elävän vähintään satavuotiaiksi ja miehistä vastaavasti joka viidennen vähintään 95-vuotiaiksi.

Yhteensä kotihoidon asiakkaita oli viime vuonna Suomessa noin 208 180. Heistä 44 prosenttia oli paljon palveluja käyttäviä, niin sanottuja intensiivisiä kotihoidon asiakkaita. Varsinais-Suomessa yli 95-vuotiaista 60 prosenttia ja 85–94 vuotiaista noin 30 prosenttia käyttää kotihoidon palveluita.

Vuonna 2020 42 prosenttia kaikista kotihoidon asiakkaista oli uusia. Kotipalveluja voivat saada ikäihmiset, vammaiset ja sairaat tai henkilöt, joiden toimintakyky on muun syyn vuoksi alentunut.

Kotihoidon ongelma ei ole tällä hetkellä niinkään resursointi vaan työvoimapula. Siitä johtuva kiire, palkkataso sekä vanhuspalveluiden huono imago ohjaavat työnhakijoita muualle.

Positiivista medianäkyvyyttä pitäisi lisätä, ja mielikuvaa itsenäisestä ja vastuullisesta työstä tulisi vahvistaa. Yksi keino tähän olisi työnkuvien selkiyttäminen, ja ryhmäytymisen ja yhteen hiileen puhaltamisen pitäisi olla kotihoidosta mieleen tulevia asioita.

Nyt on päässyt kehittymään kierre, jossa henkilöstön puute kuormittaa työntekijöitä, mikä taas vaikeuttaa rekrytointia.

Kotihoito vaatii työntekijältä osaamista ja sitoutumista kotona asuvien ikäihmisten hoitoon. Työ on itsenäistä ja palkitsevaa sekä samalla työntekijää kehittävää ja ohjaavaa.

Palvelu tehdään asiakkaan kotona jokaista asiakasta kunnioittaen, ja keskeisenä tavoitteena on asiakkaan kotona asumisen ja hyvän elämänlaadun turvaaminen mahdollisimman pitkään laadukkaan ja tasavertaisen hoidon ja palveluiden avulla.

Ikäihmisen palvelujen koordinointi tapahtuu Turussa kaupungin palveluohjauksen kautta. Palveluohjaaja arvioi alkuun asiakkaan tarpeen ja ohjaa asiakkaan oikeiden palvelujen piiriin. Kun asiakas kirjataan kotihoidon asiakkaaksi, vastuu hoidosta ja huolenpidosta siirtyy kotihoidolle.

Kotihoidossa asiakkaan hoidosta huolehditaan kokonaisvaltaisesti ja moniammatillisesti. Sosiaalipuolen ja terveydenhuollon osaajat toimivat yhdessä jokaisen asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Kotihoito ei ole pelkästään asiakkaan lääkityksestä ja hygieniasta huolehtimista vaan paljon muuta. Velvollisuuteen kuuluu ohjata asiakasta tai hänen läheisiään saamaan tarvittavat avut ja tuet kotiin.

Kunnalla on tarjota edullinen ravitsemuspalvelu asiakkaan kunnollisen ravinnon saannin varmistamista varten sekä mahdollisuus kauppapalveluun ja apteekkisopimuksiin. Sosiaalityöntekijä osallistuu hoitoon tarpeen mukaan.

Yhteistyö lääkärin kanssa takaa asiakkaalle turvallisen lääkehoidon, arvioinnit, mahdolliset kotikäynnit sekä tarvittavat terveystarkastukset. Kotihoidon lääkäripalveluilla pyritään myös vähentämään kotihoidon asiakkaiden sairaankuljetuksen, päivystyspalveluiden ja muiden sairaalapalvelujen käyttöä.

Kotihoidossa apuna ovat yleiset valtakunnalliset mittarit, joiden avulla asiakkaan tilannetta pystytään seuraamaan ja joita jokainen kotihoidossa työskentelevä koulutetaan käyttämään. Jokaisen asiakkaan kohdalla käydään toistuvasti läpi, kuinka kuntoa, liikkumiskykyä ja ravitsemusta ylläpidetään.

Kotihoidon lähijohtajat ohjaavat oman alueen sairaanhoitajia ja lähihoitajia. Esimiehen vastuu hyvästä palveluntuottamisesta on keskeisessä roolissa.

Kotihoito ei ole ketju vaan verkko. Verkossa yhden lenkin vahvistaminen vähentää kuormitusta kaikilta. Työntekijöistä ja heidän hyvinvoinnistaan huolehtiminen takaavat kotihoidossa kuten muuallakin hyvän lopputuloksen.

Työn kuormittavuus kaikkineen on hyvin monitahoinen ilmiö. Työntekijälle kuormittuminen voi olla sopivaa tai haitallista.

Silloin kun ihminen on sopivasti kuormittunut, hänen toimintakykynsä säilyy hyvänä ja työ antaa mielihyvää ja samalla tukee työntekijän hyvinvointia. Jos työ on pitkäaikaisesti liian raskasta tai sitä on liian paljon, ilmenee haitallista ylikuormittumista.

Kun ihminen väsyy liikaa, elimistö ei palaudu normaalisti ennen seuraava työvuoroa. Työ voi olla joskus myös alikuormittavaa, jolloin se on liian helppoa, yksitoikkoista tai sitä on liian vähän.

Pitkään jatkuva yli- tai alikuormitus työssä johtaa vähitellen työssä viihtymättömyyteen, kyllästymiseen, toimintakyvyn huononemiseen, työn sujuvuuden heikkenemiseen ja ehkä myös työuupumukseen.

Vaikka kotihoito koetaan usein ylikuormittavana, parasta siinä on kuitenkin asiakkaiden kohtaaminen ja auttaminen sekä tunne siitä, että on tarpeellinen. Hoitajat tapaavat joka päivä erilaisia asiakkaita ja omaisia, jotka ovat pääsääntöisesti hyvin kiitollisia.

Asiakkaiden ilo ja tyytyväisyys on hyvin palkitsevaa. Hoitajan työ on vaihtelevaa, yllätyksellistä, haasteellista ja vaativaa, ja työssä saa onnistumisen kokemuksia. Kahta samanlaista päivää ei ole.

Tähän työhön kaivataan lisää ihmisiä, jotka haluavat tervettä haastetta hoitotyössä sekä iloa työssä onnistumisesta.

Kirjoittaja on valtiotieteen maisteri, sosiaalitieteiden tohtorikoulutettava ja sairaanhoitaja, joka työskentelee Turun kaupungin vanhus- ja vammaispalveluiden avopalveluissa.