Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen perhe huomioitava kuntoutuksessa

Aivoverenkiertohäiriö (AVH) on äkillinen ja odottamaton sairaus, joka muuttaa vuosittain lähes 25 000 perheen arkea. Aivoverenkiertohäiriö aiheuttaa sairastuneelle toimintakyvyn muutoksia, mikä pakottaa perheet ja yhteisöt reagoimaan uuteen tilanteeseen. Hyvä kuntoutus huomioi kokonaisvaltaisesti yhteisön vuorovaikutusta ja tukee oikeisiin toimintamalleihin, niin fyysisen, psyykkisen kuin sosiaalisen toimintakyvyn näkökulmasta.

AVH-kuntoutuksen uutta valtavirtaa on huomioida sairastuneen lisäksi hänen koko perheyhteisönsä. Tarkoitus on edistää ja tukea läheisten aktiivista roolia kuntoutujan tukemisessa. Kuntoutumisen lähtökohtana tulee olla perheyhteisön yhteinen käsitys tilanteesta sekä niistä keinoista ja toimintatavoista, joiden avulla perheen arki saadaan jälleen sujumaan. Näin ehkäistään väärien tai kuntoutustuloksia heikentävien toimintamallien käyttöä perheyhteisössä.

Jotta perheyhteisön sisäiset voimavarat saadaan valjastettua kuntoutuksen tueksi, on tärkeää hahmottaa ne henkilöt ja tahot, jotka voivat tukea tai auttaa perhettä. Tukiverkostoa voi löytyä esimerkiksi perheen harrastuksista, ystäväpiiristä tai Aivoliiton vertaistuesta. AVH-ammattilaiselta perheyhteisön huomioiminen vaatii verkostojen tuntemista ja valmiuksia moniammatilliseen yhteistyöhön.

Aivoliiton perhetuen hankkeessa on kehitetty läheisille suunnattu AVH puheeksi -toimintamalli, jossa ytimenä toimii arjen kyselylomake läheisille. Kysely on jaettu arjen hallinnan ja sujuvuuden näkökulmasta kahdeksaan teemaan. Kysely auttaa perhettä huomaamaan sen arkea kuormittavat tekijät, mutta myös voimavarat. Samalla se toimii perheen muistin tukena, kun ammattilaisen kanssa pohditaan perheen tilannetta. Kyselyn kautta voidaan myös tarkastella, miten sairastuminen näkyy tai on muuttanut perheenjäsenten työ-, koulu- tai harrasteyhteisöissä toimimista.

AVH puheeksi -toimintamalli tarjoaa ikkunan tarkastella perheen tilannetta kokonaisvaltaisesti eikä kuormita kuntoutuksen ammattilaista. Myös perheen on helppo ottaa malli käyttöön, ja jokainen perheenjäsen tulee kuulluksi. Perheyhteisön kohtaamisen malli toimii hyvin myös kaikissa muissa sairauksissa, joissa sairastuneen toimintakyky vaatii perheen arjessa reagointia.

AVH puheeksi -toimintamalli perustuu hyvään toimivaan kuntoutuksen seurantaan, jossa kuntoutujan ja perheen ohjaus toteutuu. Seurannan tulisi olla vähintään vuoden mittainen sairastumisesta sisältäen useita perheenjäsenten kohtaamisia. Kohtaamisen voi toteuttaa myös verkkokeskustelun kautta, jos perheyhteisön jäsenet, kuten aikuiset lapset, asuvat eri paikkakunnilla tai ulkomailla. Aivoliiton hankkeen toteuttamat verkkokeskustelut perheille ovat toimineet todella hyvin.

Kuntoutuksen hyvä perusta lähtee niiden merkitys- ja motivaatiotekijöiden tunnistamisesta, jotka ovat tärkeitä kuntoutujalle ja perheelle sekä siitä, miten niitä voidaan toteuttaa uudessa tilanteessa. Näitä voidaan kutsua voimavaratekijöiksi. Yhtä tärkeää on tunnistaa tekijät, jotka vaarantavat tai haittaavat kuntoutusta ja arjen sujuvuutta. Näitä voisi kutsua vaikka haavoittuvuustekijöiksi.

Perhe ja yhteisöt ovat jatkuvassa muutoksen tilassa ja vuorovaikutuksessa keskenään. Koska uusi tilanne pakottaa muuttamaan toimintamalleja ja vuorovaikutusta perheen ja yhteisöjen sisällä, syntyy helposti kuntoutumista ja arjen sujuvuutta hidastavia tai estäviä vääriä tapoja ja toimintamalleja. Kuntoutuksen ammattilaisen onkin hyvä havaita ja ennaltaehkäistä juuri väärien toimintamallien syntymistä. Hyvällä vuorovaikutuksella ja seurannalla luodaan luottamusta perheen ja kuntoutuksen ammattilaisen välille ja turvataan kuntoutustulosten pysyvyys, kuntoutujan optimaalinen toimintakyvyn käyttö sekä perheen arjen sujuvuus.

Kirjoittaja toimii AVH-perhetuen kehittäminen -hankkeessa hankesuunnittelijana. Hankkeeseen voi tutustua Aivoliiton verkkosivuilla aivoliitto.fi.