Yhdysvalloissa risteilylaivat ovat taas merellä ja pääsevät toivottavasti myös Suomen satamiin

PUHEENVUORO

Näen sen omin silmin: Carnivalin risteilyalus lipuu Miamin satamasta kohti avomerta ja Bahamaa. Risteilyt ovat taas alkaneet. Jo yli puolet maailman risteilyaluksista on palannut liikenteeseen.

Covid-pandemia pysäytti risteilyliiketoiminnan. Pandemia on vaikuttanut risteilyalaan enemmän kuin mikään muu häiriö aikaisemmin. Viimeiset 19 kuukautta ovat olleet poikkeuksellisia. Risteilyt ovat olleet pysähdyksissä ja laivat satamissa.

Jo sovittuja laivatilauksia on siirretty, laivojen määrää on vähennetty eikä uusia tilauksia ole tullut kovin montaa. Telakat ja alihankintaverkosto ovat joutuneet sopeuttamaan kapasiteettia maailmalla ja Suomessa.

Risteilyvarustamot ja satamat ovat vähentäneet työntekijöitä. Varustamot ja satamat ovat odottaneet hallituksilta päätöksiä risteilyjen uudelleen käynnistämisestä.

Yhdysvalloissa odotettiin pitkään. Risteilyalan kattojärjestö ja varustamot lobbasivat voimakkaasti ja lopulta Yhdysvaltain terveysviranomainen CDC salli risteilytoiminnan avaamisen kesällä.

Risteilyt on saatu aloitettua varsin hyvin. Varustamoilta ja satamilta edellytetään tiukkaa protokollaa eli menettelytapoja matkustajien ja miehistön terveysturvallisuuden takaamiseksi.

Risteilytoimialalle on ollut ratkaisevan tärkeää, milloin Yhdysvaltain satamista liikennöivät alukset pääsevät takaisin merelle, koska noin puolet kaikista maailman risteilyistä tapahtuu amerikkalaisista satamista.

Suomessa on seurattu, kuinka varustamot selviävät taloudellisesti pandemian aiheuttamasta seisokista. Suomen meriteollisuus lähti nopeasti kehittämään teknologioita epidemian torjuntaan, seurantaan, puhdas ilma -ratkaisuihin ja turvalliseen merenkulkuun.

Cruise Market Watch ennustaa, että vuoden 2021 lopussa liikenteessä olisi 323 risteilylaivaa. Se on noin kahdeksan prosenttia vähemmän kuin ennen pandemiaa. Syyskuun alussa liikenteessä oli 205 alusta. Tämän hetkinen kapasiteetti kaikilla varustamoilla on 30–60 prosenttia eli kaikista laivoista noin puolet on saatu liikkeelle.

Varustamot ennustavat, että vuoden lopussa 80 prosenttia laivoista palaa toimintaan. Varsinainen sesonki alkaa kevään–kesän 2022 aikana, jolloin amerikkalaiset varustamot alkavat siirtää laivoja Euroopan-reiteille kesäkaudeksi.

Risteilyalan Seatrade Cruise Global -messut järjestettiin syyskuun lopussa Miamissa, Yhdysvalloissa. Messujen yhteydessä maailman suurimpien varustamojen Carnival Corporation, Royal Caribbean Group, Norwegian Cruise Line ja MSC Cruises johtajat kokoontuivat paneelikeskusteluun koskien alan tulevaisuudennäkymiä.

Varustamot ovat tehneet erinomaista yhteistyötä, jossa kaikilla on ollut tavoitteena terveysturvallinen risteilytoiminta. Ala joutuu toimimaan terveys- ja satamaviranomaisten kanssa ympäri maailmaa. Tämä on hyvin haastavaa, koska terveysviranomaisten vaatimukset ovat joka maassa erilaiset.

Joka satamassa on erilaiset vaatimukset koronatestaukseen, rokotusten kelpoisuuksiin, todistuksiin ja kokoontumisiin liittyen. Laivat risteilevät ympäri maailmaa ja käyvät useiden maiden satamissa saman risteilyn aikana.

Varustamot vaativat, että matkustajilla ja miehistöllä on täysi rokotussuoja ja koronatestejä tehdään säännöllisesti matkan aikana. Osallistuin Miamissa varustamojen kattojärjestön tilaisuuteen.

Jotta pääsin sisään, piti esittää todistus täydestä rokotussuojasta, ladata se vuorokautta aikaisemmin järjestäjän alustaan ja käydä koronatestissä 48 tuntia ennen tilaisuutta. Ilmainen testaus oli hienosti järjestetty ja testitulos tuli alle 30 minuutissa testistä sähköisesti.

Testaus ja tuloksen tuleminen veivät kokonaisuudessaan aikaa alle tunnin. Varustamot halusivat näyttää, miten protokolla toimii.

Samat protokollat ovat käytössä risteilymatkoilla. Royal Caribbeanin laivoilla on pandemian alettua ollut noin 500 000 matkustajaa. Näistä on todettuja tartuntoja ollut 146 kappaletta.

Matkustajat kokevat, että risteileminen on terveysturvallista verrattuna esimerkiksi lentämiseen. Yhdysvalloissa lentoyhtiöt eivät edellytä kotimaan lennoilla koronarokotuksia eikä todistuksia eli teoriassa koko koneellinen matkustajia voi olla rokottamatta ja testaamatta. Maskien käyttö on sentään lennoilla ja lentoasemilla pakollista.

Joka viikko uusia laivoja saadaan palautettua liikenteeseen. Varustamot luottavat rokotusten ja protokollan toimivuuteen. Laivayhtiöt ovat taas alkaneet miettiä tulevaisuuden haasteita, joista suurimpia ovat nollapäästöiset laivat ja asiakaskokemus – digitaaliset laitteet, esimerkiksi vesiliukumäen tilannekuva, varausjärjestelmät, ruoka, aktiviteetit.

Varustamoilla on isot tiimit, jotka keskittyvät uusiin innovaatioihin. Toivottavasti mahdollisimman monet tulevaisuuden laivateknologiat tulevat Suomesta. Matkustajat haluavat tietää risteilyreitit hyvissä ajoin ja tekevät varaukset kuukausia tai vuosia etukäteen. Toivottavasti Suomi turvaa risteilylaivojen vierailut Suomen satamissa.

Kirjoittaja on Washington DC:ssä Business Finlandilla työskentelevä turkulainen diplomi-insinööri.