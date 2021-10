Facebookin yleisölle käynyt kuin tietämättömälle sammakolle kohta kiehuvassa vedessä

PUHEENVUORO

Ihailtavan rohkea Frances Haugen raportoi Yhdysvaltain kongressille Facebookin ja Instagramin käytön synnyttämistä sosiaalisista, poliittisista ja inhimillisistä tragedioista.

Hän kertoi, että yhtiöjätti tietää hyvin, mitä sen palveluilla tehdään ja saadaan tapahtumaan, mutta sen liiketoimintamallit ohjaavat valitsemaan rahan ihmisten hyvinvoinnin sijaan.

Haugenin mukaan Facebook auttaa ylläpitämään ja organisoimaan poliittista levottomuutta, ihmiskauppaa ja muuta rikollisuutta ja siinä jaetut viestit käynnistivät Etiopiassa etnistä väkivaltaa.

Instagramissa on materiaalia, joka ajaa nuoria tyttöjä anoreksiaan. Haugen painotti salaisten algoritmien vaaroja ja sitä, että tekoäly ei kykene karsimaan pois haitallista materiaalia.

Facebookin yleisölle on käynyt kuin tietämättömälle sammakolle kohta kiehuvassa vedessä. Maailmanlaajuista uhkaa ei ole osattu tunnistaa ja torjua ajoissa.

Tämä ei ole ihme, kun kyseessä on tuore, loistava sosiaalinen innovaatio, joka hyödyttää sekä julkisia että kaupallisia palveluita ja ihmisten kanssakäymistä kautta maailman.

Edessä on dilemma: kuinka poistaa ja estää tällaisten palveluiden vahingollinen käyttö ja samalla sallia niiden hyötykäyttö? Kongressissa ehdotettiin muun muassa, että sosiaalisen median algoritmien tulee olla julkisia ja että palveluiden tuottamaa dataa tulee voida tutkia yhteistyössä akateemisen maailman kanssa.

Näin saadaan ajoissa mukaan laaja kansainvälinen tutkimusverkosto ja informoidaan sekä käyttäjiä että sääntelyä kehittäviä poliitikkoja.

Paine sosiaalisen median tervehdyttämiseen muistuttaa covid-19-pandemian hoitoa. Sosiaalisen median vaarat ovat vaikutuksiltaan yhtä laajat, leviävät ja vahingolliset.

On nähty, kuinka globaalin tutkimus- ja yritysmaailman sekä poliitikkojen ja kansalaisten toiminta voi olla tehokasta. Pandemiasta myös opittiin, että voimallinenkaan käyttäytymisen säätely ja ohjeistus eivät aina riitä.

On tarvittu huima määrä laadukasta tutkimusta ja rokotteiden tuotekehitystä. Facebookin kohdalla tarvittava tutkimus ei ole tällä hetkellä mahdollista.

On julkinen mysteeri, miksi Facebook ja muut sosiaaliset mediat johtavat laajamittaisiin väärinkäytöksiin, ihmisten kärsimyksiin, pahantahtoisuuteen ja rikollisuuteen.

Sosiaalisen median palvelut ja niiden seuraamukset ovat tietoisen ihminen-teknologia -suunnittelun tulosta. Ei osattu ennakoida, kuinka laajalti ihmiset omaksuvat uudenlaisen yhteydenpidon elämäänsä.

Kehitysvauhti on edelleenkin huima, mutta siitä puuttuu ihmisten eduista ponnistava suunnittelu tai sääntely.

Skaalautumisen tuloksena on jättimäisestä liiketoiminnasta tullut tosiasiallinen suunnannäyttäjä. Ihmisten hyvinvoinnin laiminlyövä suunnittelu pitää yllä tätä kehitystä.

Pelottava esimerkki ihmisen unohtamisesta kriittisen palvelun suunnittelussa koettiin vuonna 2018 Havaijilla, kun koko sen väestölle annettiin hälytys ohjusiskusta. Vasta puolen tunnin päästä selvisi, että hälytys oli väärä. Virkamiehet selittivät, että kyse oli inhimillisestä virheestä.

Don Norman, maailmankuulu inhimillisen tietojenkäsittelyn professori totesi, että kyse oli luokattomasta tekniikan käytön suunnittelusta eikä operaattorin erehdyksestä.

Inhimillinen suunnittelu voi ohjata myös Facebookin ja Instagramin terveelle pohjalle. Käyttäjiä ei voi syyttää vahingoista ja haitoista.

On panostettava ihmisiä ja yhteisöjä arvostavaan suunnitteluun. Tämä ei ole uutta, mutta sen syvällinen ja maailmanlaajuinen painoarvo on ymmärrettävä uusiksi. Tässä on myös tulevaisuuden liiketoiminnan mahdollisuus.

Tarvitaan teknologian mukana ja sen edellä eläviä tuotekehityksen malleja, joiden perustana on uskottava inhimillisyys. Sääntelyllä on paikkansa, mutta sen riskinä on peesata teknologioita.

Frances Haugen kertoi, että paljon toksista aineistoa kohtaavat ihmiset vähentävät Facebookin käyttöä. Olisi siis taloudellisesti kannattavaa korjata tämä.

Haugen epäili, osaisivatko ihmiset itse valita hyviä algoritmeja, jos se olisi mahdollista, vai valitsisivatko he addiktoivia vaihtoehtoja. Haugen uskoo, että pienilläkin käytön ominaisuuksien muutoksilla voidaan vähitellen muuttaa ihmisten tapoja jakaa vahingollisia postauksia.

Esimerkkinä Haugen mainitsi viestin pakollisen lukemisen tai siihen reagoimisen ennen jakamisen mahdollisuutta.

Koskettava yksityiskohta oli Haugenin toteamus, että kun ennen kiusattukin lapsi pääsi koulun jälkeen kodin turvaan, niin nyt kiusaajat seuraavat häntä yhteisen median avulla kotiinkin ja sen jokaiseen hetkeen. Haugenin painava viesti oli tehdä sosiaalisesta mediasta erityisesti lapsille positiivinen ja turvallinen väline.

Kirjoittaja on ihmisen, median ja teknologian suhteisiin paneutunut psykologian professori Helsingin yliopistossa.