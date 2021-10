Saatavillani on kaikki maailman tieto. Periaatteessa minua ei enää pitäisi pystyä huijaamaan ostoksilla, kun kerran hintavertailujenkin tekeminen käy sekunneissa. Ja onko jopa niin, että sika säkissä -sanontaa kuulee yhä harvemmin? Mutta mitä enemmän meillä faktaa ja kokemuksia, sitä vaikeammaksi ostopäätösten tekeminen muuttuu. Ja mitä pienempi ostos, sitä älyttömämpää jumittaminen on.

Päätin ostaa itselleni pienen kesälahjan. Mietin sellaista parinkymmenen euron arvoista retrorannekelloa, omalla tavallaan vekkulia digitaalihirvitystä. Netistä löytyi heti sopiva vaihtoehto, mutta sitten päätin suunnata kelloaiheisille foorumeille tutkimaan käyttäjäkokemuksia. Kuluikin sitten monta päivää, kun vertailin valmistusmateriaaleja, vedenpitävyysominaisuuksia, verrokkien edistämisiä ja jätättämisiä ja monia muita seikkoja. Opin miten kellon luotettavuuteen vaikuttaa se, onko sitä valmistettu silloin vai tällöin siellä tai täällä. Sitten löytyi linkki sivustolle, jossa kerrotaan kellomerkkien näkymisestä elokuvissa. Näytölle ilmestyi kuva aikaraudasta, jollainen Arnold Schwarzeneggerillä oli Commando-elokuvassa. Olin jo innostua, mutta hinta palautti maan pinnalle. Ranteenikin ovat liian kapoiset, joten Arska-kellon käyttäminen olisi ollut lähinnä noloa. Kellopalstalla todettiin, että kukaan tosimies ei voi käyttää halpaa digitaalikelloa, vaan pitää olla sukeltajan kello. Eräs tavoitelluimmista statussymboleista maksoi niin monta tuhatta euroa, että tulin siihen tulokseen, että pärjään loppujen lopuksi ihan hyvin ilman statusta.

Niin, mitä kello kertoo käyttäjästään? Siihenkin kysymykseen pureutuvia sivustoja löytyi vaikka millä mitalla. Luulin siihen asti tietäväni ainakin melko hyvin kuka ja millainen olen, mutta esimerkkien lukemisen jälkeen olin ajautua hetkeksi kriisiin. Sosiaalisessa mediassa taas moni oli sitä mieltä, että retrokello kannattaa hankkia, sillä se huomataan ja se on sopivan härski olematta mauton.

Päästyäni tästä infohelvetistä oli eräänlaisen kiirastulen vuoro. Mistä tilaisin kellon? Euron halvemmalla jos lähetys on perillä neljän päivän päästä vai euron kalliimmalla jos jo kolmen päivän päästä? Entä tilaanko paikasta, jossa kello on saanut arvosteluissa keskiarvoksi neljä tähteä vai paikasta, jossa se on 4,5? Entä onko kellokauppa osa ahnetta ketjua vai rehti perheyritys? Tulevatko tilaukset luotettavasti perille? Ei muuta kuin kokemussivustoille…

Tuossa ranteessa se halpa digitaalihirvitys nyt on. Minulle on sanottu jo kaksi kertaa, että vähän siisti kello. Lidlin kassahenkilöllä näin samanlaisen, mutta kultaisena versiona. Olisi ehkä pitänyt tilata ennemmin sellainen, vaikka on tämäkin kiva.

Tiedän kelloista nyt aika paljon kaikenlaista.

Kirjoittaja on toimittaja.