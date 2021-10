Maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisu edellyttää solidaarisuusvajeen korjaamista

PUHEENVUORO

YK:n yleiskokouksen korkean tason viikko kokosi maailman merkittäviä johtajia New Yorkiin keskustelemaan tulevaisuuden suunnista ja hakemaan ratkaisuja maailmanlaajuisiin ongelmiin.

Yleiskokouksen alla julkaistiin Our Common Agenda – Yhteinen agendamme -raportti. YK:n pääsihteeri António Guterres esittää raportissa käytännön toimia, joiden avulla maailman suurimmat ongelmat voidaan ratkaista 25 vuoden kuluessa, maailmanjärjestön sadan vuoden merkkipäivään mennessä.

Guterres korostaa raportissa erityisesti solidaarisuutta ratkaisevana tekijänä, kun mietimme ratkaisuja koronapandemiaan, luonnon monimuotoisuuden häviämiseen ja ilmastokriisiin. Tällä hetkellä tilanne on paradoksaalinen: kansainvälistä yhteistyötä tarvittaisiin enemmän kuin aikaisemmin, mutta sen tekemisestä on tullut entistä vaikeampaa. Epätasa-arvo, epäluottamus ja suvaitsemattomuus lisääntyvät monissa maissa ja monilla alueilla.

Maailmassa näkyvää jättimäistä solidaarisuusvajetta kuvastaa hyvin se, miten koronapandemiaa on hoidettu: yli 90 prosenttia afrikkalaisista odottaa edelleen ensimmäistä rokoteannosta samaan aikaan, kun suurin osa hyvinvoivasta maailmasta on rokotettu jo kahdesti.

Guterresin mukaan voikin sanoa, että olemme läpäisseet luonnontieteiden kokeen, mutta saaneet hylätyn etiikassa. On selvää, että jos tällaisissa isoissa kysymyksissä solidaarisuutta ei löydy, eivät muutkaan asiat etene.

Samaan aikaan suurten ongelmien ratkaisemisella olisi kova kiire.

Erityisen kiireellisiä toimia vaatii ilmastonmuutoksen torjunta. Jotta Pariisin sopimukseen päästäisiin, tulisi meidän vähentää päästöjä 45 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Tällä hetkellä päästöt kuitenkin näyttävät lisääntyvän 16 prosentilla. Pariisin sopimuksen tavoitteena on maapallon lämpötilan nousun rajoittaminen 1,5 asteeseen.

Maailman maat kokoontuvat ratkaisemaan ilmastokriisiä YK:n ilmastokokoukseen marraskuussa. Tällä hetkellä YK:n pääsihteeri kannustaa vahvasti kaikkia toimijoita esittämään jo ennen kokousta entistä kunnianhimoisempia ilmastotavoitteita sekä selkeitä poliittisia strategioita siitä, miten nollapäästöinen tulevaisuus saavutetaan.

Guterres arvostelee G20-maita, mukaan lukien EU, jotka ilmastositoumuksista huolimatta myönsivät yli 3,3 biljoonaa dollaria tukea hiilelle, öljylle ja muille fossiilisille polttoaineille vuosina 2015–2019.

Nykyisellä menolla maailma on valovuosien päässä tavoitteista ja katastrofaalisella tiellä kohti 2,7 asteen lämpenemistä. Kuten yleiskokouksessa puhunut Suomen presidentti Sauli Niinistö sanoi, edessämme on maailmanlaajuinen ilmastohätätila.

Sekä tasavallan presidentti Niinistö että pääsihteeri Guterres ovat samoilla linjoilla: maailman suurimpien ongelmien ratkaiseminen vaatii uudistettua ja lujitettua monenkeskistä yhteistyötä. Pääsihteeri ehdottaa useita uudistuksia. Yksi niistä on tulevaisuuden huippukokous, jossa maailmanlaajuisesti sovitaan millaiseen tulevaisuuteen halutaan pyrkiä ja kerrotaan, miten se saavutetaan.

Presidentti Niinistön mukaan onnistuminen vaatii Helsingin henkeä, eli käytännössä luottamusta tulee lisätä vuoropuhelun kautta. "Tässä hengessä Suomi tukee horjumatta YK:ta myös tulevaisuudessa", painotti presidentti yleiskokouspuheessaan.

Maailmanlaajuiset ongelmat voitaisiin ratkaista jo olemassa olevien ja yhdessä sovittujen mallien, sopimusten ja sitoumusten avulla. Meillä on jo olemassa YK:n peruskirja, ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus ja muut ihmisoikeusinstrumentit, kestävän kehityksen Agenda 2030, Pariisin ilmastosopimus sekä muut tärkeät sopimukset ja päätöslauselmat, joita YK:ssa on neuvoteltu sen yli 75 vuoden historian aikana. Näiden toimeenpanoon ja kehittämiseen on nyt satsattava entistä tarmokkaammin.

Vaikka YK on valtioiden välinen yhteistyöelin, tavoitteiden saavuttamisessa tarvitaan kaikkia toimijoita, kansalaisyhteiskunta ja kunnat mukaan lukien.

Kun tarkastelussa on koko maailmanlaajuinen muutos, oma rooli ja paikalliset teot voivat tuntua merkityksettömiltä. Todellisuudessa Suomessa iso osa kestävän kehityksen päätöksistä tehdään yrityksissä ja kunnissa. Päättäjillä eri tasoilla onkin kestävän kehityksen avaimet käsissään ja siksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteet on tärkeä sisäistää niin kuntapolitiikassa kuin elinkeinoelämässä.

Kestävän kehityksen tavoitteiden ydinajatus on, että ketään ei jätetä kehityksestä jälkeen. Samalla tavalla voimme ajatella, että kenenkään ei tule jäädä syrjään kestävän tulevaisuuden tekemisestä.

Saara-Sofia Sirén on Suomen YK-liiton puheenjohtaja ja Helena Laukko YK-liiton toiminnanjohtaja.