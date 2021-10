Kunpa yksinäisyys ei tekisi majaansa palvelutaloon – voisiko ulkoilu ja luonto olla osa ratkaisua?

ALIO

Yksinäisyys iäkkäiden palvelutaloasukkaiden keskuudessa on yleistä: reilusti yli kolmannes kokee itsensä yksinäiseksi. Tieto jopa hätkähdyttää, odotetaanhan palvelutalossa asumisen tuovan mukanaan muun muassa tukea ja turvaa sekä lähinaapureiksi samanikäisiä, monesti samassa elämäntilanteessa olevia vertaisia.

Joku voi pitää palvelutalossa kumpuavaa yksinäisyyttä jopa järjenvastaisena ja pohtia, etteivätkö henkilökunta, asukasyhteisö ja erilaiset aktiviteetit pidäkään yksinäisyyttä poissa. Puhumattakaan iäkkäille asukkaille tarkoitetuista, asiantuntijavoimin suunnitelluista asumisen ja elämisen puitteista. Paradoksi yksinäisyydestä ihmisten keskellä vaatii lähempää tarkastelua.

Ennen korona-aikaa haastattelin väitöskirjaani varten yksinäiseksi itsensä kokevia asukkaita. Yksinäiset illat, viikonloput sekä kylmät ja pimeät vuodenajat olivat monelle vaikeita. Ja erityisesti se, kun ulos ei päässyt.

Yksinäinen aika ei tuntunut kuluvan millään, vaikka kalenteri oli täynnä erilaisia järjestettyjä aktiviteetteja. Merkityksellistä tekemistä ei oikein tahtonut löytyä. Kodeiksi tai vähintäänkin kodinomaisiksi tarkoitetuissa palvelutaloissa yksinäiset asukkaat kokivat henkistä kodittomuutta. He pitivät asuntoaan muun muassa markkinatorina, kopperona ja pahimmillaan vankilana.

Näkymättömyyden ja oman elämänsä sivusta katsojan kokemuksia tuotiin esille monin eri tavoin. ”Minkä takia ku talossa asuu niin ei kiinnitetä huomioo, et ihminen häviää?”. Kokemukset kirvoittivat ironisia, ja silti vakaviksi tarkoitettuja kommentteja: ”Paremmat niil on vankilassa ku meil on oltavat. Pääsevät kaks kertaa viikossa suihkuun ja joka päivä ulkoilutetaan.”

Koronatilanne on nostanut korostetusti esille juuri ulkoilun myönteisen merkityksen. Myös yksinäisyydestä on puhuttu enemmän.

Vaikka ulkoilua sekä kotona että palvelutaloissa asuville iäkkäille on suositeltu, palvelutaloissa asuvien ulkoilua se ei ole lisännyt. Kun THL selvitti vanhuspalveluiden asiakastyytyväisyyttä, ympärivuorokautisen hoidon asukkaista yli puolet koki, että ei päässyt ulkoilemaan mielestään riittävästi ja viidennes ei lainkaan.

Kansainvälisen RECETAS-hankkeen tavoitteena on tarttua tähän ajankohtaiseen ilmiöön ja selvittää, kuinka kaupunkiluontoon liittyvän sosiaalisen toiminnan mahdollistaminen voi helpottaa yksinäisyyttä.

Käytäntöjä ja niiden käyttöönottoa halutaan hankkeessa tukea maailmanlaajuisesti. Tätä varten aiheeseen liittyviä tutkimuksia järjestetään kuudessa kaupungissa ympäri maailmaa: Barcelonassa, Marseillessa, Prahassa, Helsingissä, Cuencassa Ecuadorissa ja Melbournessa. Helsingissä tutkimus keskittyy palvelutaloissa asuvien iäkkäiden ihmisten yksinäisyyteen.

Tavoitteena on, että RECETAS tarjoaa terveydenhuollon toimijoille ja ammattilaisille toimivia ratkaisuja ja vaikuttavia interventioita yksinäisyyden lievittämiseen kustannustehokkaasti. Helsingissä ryhmätoiminnan pohjana käytetään Suomessa laajasti levinnyttä iäkkäiden yksinäisyyttä lievittävää Ystäväpiiri-toimintaa, jota Vanhustyön keskusliitto koordinoi.

Luonto ja ulkoilu saattavat olla yksi tärkeistä avaimista palvelutaloasukkaiden yksinäisyyden lievittämisessä. Teema nousi väitöskirjahaastatteluissa esille monessa kohtaa. ”Jos pääsee ulos niin ei silloin ole yksinäinen enää.” Luontoympäristö tuntui olevan asukkaille hyvinvoinnin lähde ja asia, joka toi arkeen vaihtelua ja merkityksellisyyttä: ”Yks talitiainen käy melkein päivittäin. Se tulee ja kattoo mua, et oonks mä hengissä vielä.”

RECETAS (Re-imagining Environments for Connection and Engagement: Testing Actions for Social Prescribing in Natural Spaces) -hankkeeseen osallistuu yhdeksän maata ja 13 organisaatiota eri puolilta maailmaa. Hanketta koordinoi Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal) ja sitä tukee la Caixa -säätiö. Helsingin osatutkimuksen johtajana toimii professori Kaisu Pitkälä Helsingin yliopistosta. EU:n Horizon2020 -ohjelma rahoittaa viisi vuotta kestävää hanketta viidellä miljoonalla eurolla.

Kirjoittaja on filosofian tohtori, Osallisuusjohtaja, Vanhustyön keskusliitto, tutkimuskoordinaattori, RECETAS Helsinki.