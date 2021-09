Työnantajille velvollisuus huolehtia aivorauhasta etätyössä

ALIO

Korona-ajan mukanaan tuoman etätyön on todettu sekä lisäävän hyvinvointia että erilaisten mielenterveyshäiriöiden (esimerkiksi masennus ja ahdistuneisuushäiriö) esiintyvyyttä. Helsingin Sanomat uutisoi 25.8.2021, että valtakunnallisen kriisipuhelimen tulee ennätysmäärä soittoja, joiden yleisin syy on pandemian aiheuttama paha olo. Henkisesti huonosti voivista osa on etätyöläisiä, minkä vuoksi työnantajien tulisikin tiedostaa etätyön riskit ja panostaa työntekijöiden laadukkaaseen etätyöskentelyyn. Työn hallinta etätöissä ei siis saa jäädä yksin työntekijän vastuulle.

Etätyön työolosuhteista ja työmäärästä on hyvä käydä keskustelua työpaikalla ja pyrkiä varmistamaan riittävä palautuminen töistä esimerkiksi tauottamalla työpäivää esimiehen toimesta. Työntekijän liiallisen kuormituksen tunnistaminen ja siihen puuttuminen mahdollisimman varhain ovat tärkeitä.

Sopiva työkuormitus edistää työntekijöiden terveyttä ja työkykyä. Haitallisen työkuormituksen takana ovat usein huono työn organisointi ja sosiaalinen työilmapiiri. Virtuaalisten työyhteisökokousten lisäksi tarvitaan yksilöllisiä mahdollisuuksia keskustella lähiesimiehen kanssa.

Etätyö säästää aikaa, mutta mahdollistaa myös useamman työn samanaikaisen tekemisen ainakin näennäisesti. Tyypillistä lienee etäkokoukseen osallistuminen ja sähköposteihin tai pikaviesteihin vastaaminen yhtäaikaisesti. Työntekijöiden keskittymisrauhaa häiritsevät läpi päivän työpaikan pikaviestit, chatit, WhatsApp-viestit, tekstiviestit ja puhelut. Kokouksesta toiseen siirrytään minuutin sisällä. Tämä sirpaloittaa työn tekemistä. Jatkuvan asiasta toiseen siirtymisen vuoksi keskittyminen asioihin on vaikeaa ja ajan myötä jopa mahdotonta.

Yksilölliset työolosuhteet on kuitenkin otettava huomioon ja etätyöntekijän tulisi keskustella niistä esimiehensä kanssa. Työrauhan varmistaminen kuuluu nimittäin työnantajan vastuulle – esimerkiksi perheelliselle työrauha voi olla parempi työpaikalla.

Etätyössä taukojen puutteen lisäksi kuormittavaa voi olla työn tekemisen lisääntynyt yksinäisyys, työyhteisön yhteistyön väheneminen ja työyhteisöltä/työtovereilta saatavan tuen riittämättömyys. Osallistujien henkinen läsnäolo, yhteishenki ja tunnelma koetaan paremmaksi, kun kokous pidetään kasvotusten. Myös ideointi ja suunnittelu sujuu kasvotusten paremmin. Myös epävirallisemmat lounas- ja kahvipöytäkeskustelut jäävät puuttumaan etätyössä.

Pitkään jatkuva levon, palautumisen ja sosiaalisten kontaktien puute altistaa stressille ja edelleen työuupumukselle. Työuupumus on puolestaan riski masennukseen sairastumiselle. Työuupumuksen oireet ovat yksilöllisiä ja monimuotoisia – fyysisiä vaivoja kuten paikkojen kolotuksia tai psyykkisiä oireita esimerkiksi keskittymis- ja univaikeuksia.

Stressaantunut henkilö kykenee vielä saattamaan työnsä loppuun, mutta uupumuksen lisääntyessä työtehtävien hallinta ei kaikesta yrittämisestä huolimatta enää onnistu. Työmotivaatio vähenee ja syntyy huolta ja pelkoa pärjäämisestä. Vapaa-aika kuluu työpäivistä toipumiseen.

Työuupumukseen viittaa erityisesti jatkuva väsymys, joka ei lepäämällä tai viikonloppuvapaalla mene ohi. Uupunut henkilö kokee fyysisen väsymyksen lisäksi mielensä raskaaksi ja jähmeäksi, ajatus ei kulje samalla tavalla kuin aikaisemmin.

Uupumus voi ilmetä myös asennemuutoksena työhön. Työ ei enää kiinnosta, eikä koe työtään enää samalla tavalla merkityksellisenä kuin aikaisemmin. Työuupumuksen ennaltaehkäiseminen on äärimmäisen tärkeää, sillä toipuminen pitkään kestäneestä stressitilanteesta kestää kauan. Voi tulla romahtaminen, kerrallaan menee poikki ja loppuu työn tekeminen.

Sekä työuupuneiden että masentuneiden potilaiden aivoissa nähdään muutoksia aivoverkkojen toiminnassa ja aivosolujen on havaittu surkastuvan aivokuorella ja hippokampuksen alueella. Nämä alueet ovat elintärkeitä ajatteluprosessien ja erityisesti muistin kannalta. Aivosolujen surkastumiseen vaikuttavat muutokset aivojen välittäjäainejärjestelmissä yhdessä ympäristötekijöiden, lisääntyneen kortisonitason ja kiihtyvän tulehdusvälittäjäainetuotannon kanssa.

Annetaan siis aivoille niiden tarvitsema aivorauha!

Jukka Kärkkäinen on lääketieteen tohtori ja psykiatrian erikoislääkäri, joka tekee myös vastaanottotyötä. Saara Rannanpää on fFarmakologian dosentti, lääketieteellinen asiantuntija, Janssen Finland.