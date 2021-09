Tällä kertaa yllätti syksy

Talvi yllättää. Nyt kävi niin, että myös syksy yllätti. Kävelin lämpimänä päivänä Turun Puolalanpuistossa ja havahduin maassa oleviin värikkäisiin vaahteranlehtiin.

Näky oli kaunis, mutta samalla sisälläni heräsi pieni ahdistus. Kesä on jäämässä muistoihin ja edessä häämöttää pitkä pimeä aika.

Toisaalta syksyllä saa synkistellä. Syksy on siirtymää kohti talvikuukausia ja kaamosmasennusta. Synkistely syntyy lähes itsestään. Kesän hyvästely on haikeaa.

Tulevaa varten täällä pohjoisessa on kehitelty erilaisia keinoja selvitä valon määrän vähenemisestä ja ikkunaan hakkaavista sateista. Kun syksy saa synkeäksi, perinteinen neuvo on ottaa koti haltuun ja viettää siellä luvalla kunnolla aikaa, kokkailla antaumuksella hyvää ruokaa. Sohvalle saa kääriytyä viltin sisälle, lukea lukematta jääneitä kirjoja ja katsoa kaikkia lempisarjoja illat pitkät. Kynttilät luovat tunnelmaa ja pihoille ja parvekkeille asetetut koristevalot loistavat hämärästä. Syksy ei vaadi jatkuvaan puuhasteluun. Kotona saa olla ja kotoilla.

Hetkinen, kuulostaa jo tutulta. Jokainen meistä on enemmän, tai vielä enemmän kotoillut viimeiset puolitoista vuotta. Kuluva syksy poikkeaa tavanomaisesta. Nyt odotetaan koronarajoitusten purkua ja askelta kohti normaalia, harrastusmahdollisuuksien viriämistä ja tapahtumiin osallistumista. Turvallisuus pitää edelleen huomioida, mutta pieni vapaus tarjoaa varmasti myös monelle pelastusta pitkään pimeään aikaan.

Itselläni on monia lippuja tapahtumiin, joita on siirretty kertaalleen tai useasti. Jos näitä keikkoja ja esityksiä päästään jo toteuttamaan, on siinä monta ilonaihetta ja piristystä tulevaan talveen.

Toki perusarkikin vaikuttaa varmasti valoisammalta, jos rajoituksia päästään purkamaan ja saamme jälleen kokemuksia normaalista. Ja kun on vapaus valita, tuntuu kotoilukin erilaiselta – on se kuitenkin mukava tapa rauhoittua kesän jälkeen.

Kirjoittaja on toimittaja