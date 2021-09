Kohti uutta ja myönteisiä haasteita

PUHEENVUORO

Toivotan kaikki uudet ja vanhat opiskelijat tervetulleiksi mielenkiintoisiin, sekä luoviin että haastaviin opintoihin. Me Åbo Akademissa arvostamme kykyä ajatella ja ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti, mutta myös kykyä tehdä yhteistyötä ja uteliaasti käsitellä uusia ongelmia. Yliopistomme koulutus perustuu, niin kuin pitääkin, tieteelliselle pohjalle, ja siksi sitä myös uudistetaan sitä mukaa kun tietämys tieteenaloistamme muuttuu – sekä aihealueiden että opetusmenetelmien ja oppimismuotojen suhteen.

Uusi tietopohja kehittyy nopeasti, ja joillakin aloilla, kuten esimerkiksi solu- ja molekyylibiologiassa, tieto uusiutuu niin nopeasti, että koulutusta ei voida rakentaa edes vain muutamia vuosia vanhojen opetusmateriaalien varaan. Ne voivat tietysti luoda pohjan ja antaa kuvan tiedon kentän kehityksestä. Yliopistokirjastomme haaste on pysyä tässä kehityksessä mukana, sillä saatavuus ja avoin tiede ovat nykyään erittäin tärkeitä.

Haluan toivottaa lämpimästi tervetulleiksi myös opettajamme, tutkijamme ja hallintohenkilöstömme. Aloitamme tämän syyslukukauden kokemuksilla, joita tuskin olisimme voineet kuvitella saavamme kolme vuotta sitten.

Tiedämme nyt, että elämme yhteiskunnassa, jossa epidemia, covid-19, on muuttanut jokapäiväisen elämämme olosuhteita sekä työssä että yksityiselämässä. Onneksi useimmat meistä ovat jo saaneet yhden tai kaksi rokotetta, mutta se ei tarkoita, että kaikki olisi niin kuin ennen. Haluamme vihdoinkin nähdä toisemme, haluamme istua yhdessä ja puhua toisillemme ja antaa ajatusten vaeltaa ja uusien ideoitten syntyä.

Henkinen eristyneisyys ja yksinäisyys, joita olemme kokeneet pandemian ja yhteiskunnan sulkemisen aikana, ovat kuluttaneet meitä. Olemme saaneet päätökseen joitakin keskeneräisiä töitä, uusia hankkeita on syntynyt digitaalisten työskentelymenetelmien ansiosta.

Mutta tarvitsemme ajatuksellisia haasteita, jotta kehittyisimme ihmisinä. Tarvitsemme mahdollisuuksia kohdata täysin erilaisia ​​ja ehkä jopa ärsyttäviä ideoita ja hullunkurisia näkökulmia. Muuten on olemassa riski, että sulkeudumme ympäristöön niiden ihmisten kanssa, jotka jo ennestään jakavat tottumuksemme ja näkemyksemme.

On olemassa vaara, että meistä tulee älyllisesti laiskoja ja eettisesti itsekeskeisiä. Kuten sosiaalifilosofi George H. Mead sanoi: "Jos et uskalla kohdata uusia näkökulmia, et voi kehittyä ja muuttua ihmisenä, vaan juutut itsekeskeisyyteen".

Miten meidän pitäisi organisoida työmme, jotta voimme viedä yliopistomme uuteen tulevaisuuteen? Filosofi Sharon Rider sanoo, että yliopisto – sellaisena kuin me sen tunnemme – systematisoi ja laitostaa käytäntöjämme tavalla, joka osoittaa, mitä me arvostamme tieteessä: ”Se, mitä yliopistossa tehdään tai jätetään tekemättä, paljastaa, minkä tiedon uskomme säilyttämisen, kehittämisen ja levittämisen arvoiseksi.”

Suomen tieteelliseen laatuun perustuva tutkimusrahoitus on ollut vakavasti uhattuna. Onneksi tiedeyhteisö sai hallituksen ajattelemaan toisin, joten Suomen Akatemian rahoitusta ei näillä näkymillä leikata ainakaan vuodelle 2022.

Alkava syyslukukausi 2021 luo monia myönteisiä haasteita Åbo Akademille. Tietotehtävämme on ensisijaisen tärkeä maailmassa, jossa poliittiset levottomuudet, ilmastonmuutoksen tuomat muutokset, sekä niin sanottujen ”vaihtoehtoisten faktojen” esittäminen vaativat meiltä lisää ponnistuksia ja uutta tutkittua tietoa.

Meidän on näkyvästi korostettava tavoitteitamme ulkomaailman suhteen. Tutkimuksemme ja tutkimuspohjaiset neuvomme, innovaatiomme ja tärkeät koulutusohjelmamme edistävät suomalaista yhteiskuntaa ja mahdollistavat kestävien päätösten tekemisen ja edistävät hyvää elämää koko ihmiskunnalle.

Maailma tarvitsee yliopistoja, jotka tuottavat uskottavaa ja perusteltua tietoa; käytäntöjä, joiden puitteissa kehitämme ja turvaamme tietoa yhdessä.

On ilo ja etuoikeus työskennellä Åbo Akademissa – yhdessä teidän kaikkien kanssa! Tervetuloa lukuvuoteen 2021–2022.

Kirjoitus perustuu Åbo Akademin rehtorin lukuvuoden avajaispuheeseen.