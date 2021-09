Budjettiriihessä löydettävä keinoja datatalouden vauhdittamiseksi

PUHEENVUORO

Syyskuun budjettiriihessä tarvitaan päätöksiä ekologisesti kestävän talouskasvun vahvistamiseksi datatalouden avulla. Käynnissä on historiallinen teknologian ja talouden murros, jossa digitalisaatio ja datatalous mahdollistavat hyvinvoinnin ja työn tuottavuuden voimakkaan kasvun.

Datatalous tarjoaa ratkaisuja Suomen kilpailukyvyn vahvistamiseen, uudenlaiseen yhteistyöhön yritysten välillä ja tukee vihreää siirtymää edistämällä esimerkiksi kiertotalouden toimintamalleja. Yksilöille se voi näyttäytyä muun muassa parempina tuotteina ja palveluina.

Suomi on kuitenkin vasta raapaissut pintaa digitalisaation ja datatalouden potentiaalin hyödyntämisessä. Olemme jääneet jälkeen työn tuottavuuden kehityksessä verrokkimaista, kuten Ruotsista, ja erityisesti tietointensiivisissä palveluissa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Meillä onkin käsillä kansallinen paradoksi: kyvykkäässä ja hyvin toimivassa maassa teknologiainvestoinneista ei saada kaikkia hyötyjä irti eikä työn tuottavuus kasva.

Sitran selvityksen perusteella (2.6.2021) taustalla on erilaisia syitä, jotka liittyvät osaamisen, yhteisten pelisääntöjen ja kannustimien puuttumiseen. Erityisesti pk-yrityksillä on vaikeuksia päästä mukaan datatalouteen. Yrityksiltä puuttuu osaamista ja luottamusta datan jakamiseen. On ennakoitu, että kyky datan jakamiseen sovituilla ehdoilla kumppaneiden kesken on yksi tulevaisuuden menestystekijöistä.

Datan käytössä pisimmällä olevat yritykset hyödyntävät omaa ja kumppaneiden dataa monipuolisesti parantaakseen palveluidensa tai tuotteidensa nopeutta, laatua ja hintakilpailukykyä.

Esimerkiksi liikkeenharjoittajat hyödyntävät myyntidataa ja tekevät ennakoiden tilauksia toimittajiltaan. Ravintolaruuan välitysalustat pystyvät ennakoimaan tilauksia ruuhka-aikoina. Kuljetusyhtiöt ennakoivat datan perusteella liikenneruuhkia.

Pelkkä teknologian hankkiminen ei siis enää riitä. Sitran eurooppalaisille yrityksille tekemässä kyselyssä (2021) ongelmina tunnistettiin yritysten puutteellinen osaaminen muokata liiketoimintamallejaan ja muuttaa toimintatapojaan.

Suomen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin oikeudenmukaisen jakautumisen kannalta on keskeistä tukea maamme runsaslukuista pk-yritysten joukkoa ja saada niiden tuottavuus kasvuun.

Tuottavuuden nostamisen kannalta on erityisen tärkeää edistää datan jakamista eri organisaatioiden välillä ekosysteemeissä. Tämä on myös Marinin hallitusohjelmassa asetettu tavoite. Organisaatiorajat ylittävä datan jakaminen edellyttää pelisäännöistä sopimista ja toimijoiden keskinäistä luottamusta.

Työn tuottavuuden nousuun saaminen on monitahoinen ongelma. Datataloudessa on suurta potentiaalia nostaa työn tuottavuutta.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Myös kestävämpää taloutta rakentavan kiertotalouden edellytyksenä on datatalous. Dataa voidaan hyödyntää esimerkiksi raaka-aineen alkuperän dokumentoinnissa. Dataa tarvitaan myös luotaessa käytettyjen tuotteiden takaisinottojärjestelmiä, eivätkä kulkuvälineiden yhteiskäyttöpalvelut kaupungeissa pelitä ilman reaaliaikaista käyttödataa.

Tulevaisuudessa myös esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaiset voivat käyttää terveysdataa ennaltaehkäisevästi ja hyödyntää esimerkiksi potilaan älysormuksen tallentamaa pitkän ajan ruumiinlämpötilan tai sykkeen vaihteluun liittyvää dataa.

Kuvatun kaltainen, organisaatiorajat ylittävä datan käyttö vaatii suuria muutoksia yritysten ja julkisen sektorin perinteisiin toimintatapoihin. Kyse on merkitykseltään vastaavasta murroksesta kuin otettaessa sähkövoimaa käyttöön runsaat sata vuotta sitten. Tuolloin tuottavuushyötyjä alettiin saada vasta vuosikymmenien viiveellä, kun uutta teknologiaa opittiin laajemmin hyödyntämään.

Nyt toimintaympäristön muutosvauhti on kiihtynyt eikä aikaa ole hukattavana, jos suomalaisyritykset mielivät pysyä kilpailussa mukana.

Sitra on tukenut datatalouskehitystä ja työn tuottavuuden kasvattamista yhdessä julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Sitra on muun muassa kehittänyt datan jakamiseen tähtäävän, kaikille avoimen yritysohjelman yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa ja sen käyttöä ollaan laajentamassa uusille aloille.

Budjettiriihessä on saatava aikaan ratkaisuja, jotka tukevat Suomen datatalouskehitystä. Se tarkoittaa toimenpiteitä, jotka vauhdittavat yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistä, datan jakamisen pelisäännöistä sopimista ja Euroopan unionin datastrategian pikaista toimeenpanoa. Panoksena on viime kädessä suomalaisen hyvinvointivaltion rahoituspohjan kestävyys.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kirjoittaja on Sitran Reilu datatalous -teeman johtaja.