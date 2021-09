Vaahtosuita ja miljardeittain koirakolikoita

Kun aika on tullut, hypettäjät heräävät. Viime keväänä kryptomarkkinoilla koettiin nousuhuuma pitkän kuivan kauden jälkeen. Jos ei ollut mukana kelkassa, saattoi ilmiön havaita talousuutisten kautta, joissa väännettiin esimerkiksi lohkoketjuteknologian saloja kansankielelle. Pyramidihuijaus tai rikollisuus ei enää ollutkaan joka jutun kärki. Mikäli ennusteet ja indikaattorit pitävät kutinsa, härkämarkkinat ovat taas pian alkamassa. Hurmiota luovat myös NFT:t, joita voi tehdä ja ostaa kuka tahansa. Lainaan suosiolla Wikipediaa, eli kyseessä on kryptovaluuttatekniikka, jossa yksilöidään virtuaalisia kohteita ja kirjataan niiden omistussuhteita lohkoketjun avulla. Hikihän siinä tulee kun kuulee ääritapauksista. Harmaita pikseleitä, kivenkokkareita ja punkkareita esittävien pikseliprötökeräilyteosten arvo voi olla miljoonia. Hmm… Jos skannaisi esikoisen tekemän piirustuksen ja löisi rahoiksi.

Itse kukin keskittyy helposti tutkimaan vain sellaisia asioita, jotka tukevat jo muodostettuja mielipiteitä ja käsityksiä. Jos on vakuuttunut äkkirikastumisen mahdollisuudesta, kannattaa ottaa rauhallisesti esimerkiksi YouTubessa. Vinkkivideoiden määrä on räjähtänyt taivaisiin ja joukossa on vähintäänkin hulvattomia tapauksia. Popcornit esiin vain.

Mitä enemmän jokin asia menestyy, sitä useammat haluavat toistaa saman tempun. Yleensä jälki on surkuhupaisaa, vähän kuin musabisneksessä. Niinpä eräät viihdyttävimmistä videoista liittyvät esimerkiksi Elon Muskin isännöimän vitsikkään dogecoinin menestyksen vanavedessä ilmestyneisiin tarjokkaisiin. Hauskoja doge-liitteisiä koirakryptoja on tarjolla jos jonkinlaisia. Muskin, Teslan tai Space X:n kanssa niillä ei ole mitään tekemistä. Vain muutamalla eurolla tai dollarilla niitä saa kuitenkin miljardikaupalla, mikä kieltämättä tuntuu hauskalta ajatukselta. Entä jos arvo joskus pompahtaa edes senttitasolle, vaikka markkinoista jotain tietävät muistuttavatkin, ettei se ole mitenkään mahdollista? Ehkä Wallstreetbets-sijoittajat tulevat jälleen apuun, kuten keväällä?

Kerran ulkomailla joku skootterinuorukainen tuli tyrkyttämään seurueellemme arpaa, josta paljastui harvinainen ja suuri voitto. Olisi pitänyt lähteä hänen mukaansa jonnekin toimistolle. Emme lähteneet, sillä noudatimme hyvää periaatetta. Jos henkilön innostus yltää suu vaahdossa -lukemiin, kannattaa kääntyä pois.

Vaahtosuut ja yleensäkin huutamalla puhuvat henkilöt voivat olla varoitusmerkkejä myös vinkkivideoilla. Ja merkkejä on paljon muitakin. Näkyykö videolla tulenlieskaemojeita? Soiko taustalla säksättävä trap-musiikki? Onko videon taustalla kuultava tarina huikeista mahdollisuuksista puhesyntetisaattorin tuottamaa? Näkyykö taustalla ruokkoamaton asuntovaunu, vaikka vinkkaaja kertoo olevansa menestynyt? Entä kuka helkkari hypettäjä edes on?

Kirjoittaja on toimittaja.