Kuinka suuri on Suomen globaali vastuu?

ALIO

Suomi, kokoaan suurempi maailmalla. Toteamus nousee usein esiin yhteiskunnallisessa keskustelussa, esittäjästä riippuen joko väitteenä tai vaatimuksena.

Väitteen esittäjä luettelee pienen kansakuntamme suuria saavutuksia tekniikassa, taloudessa, terveydenhuollossa tai inhimillisessä kehityksessä. Vaatimuksen esittäjä heristää sormeaan, että Suomen pitäisi ottaa nykyistä suurempi rooli globaalin kehityksen suunnannäyttäjänä ja vastuunkantajana.

Mutta mitä on globaali vastuu? Termille ei ole selkeää määritelmää. Tämä todettiin valtioneuvoston kanslian keväällä 2021 teettämässä Globaali vastuu – Käsite ja indikaattorit Suomen kestävän kehityksen edistämiseksi-selvityksessä, jossa pyrittiin löytämään mittareita Suomen globaalin vastuun arvioimiseksi.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Selvityksen tekijät hahmottivat globaalin vastuun kestävän kehityksen edistämiseksi siten, että mukana ovat laajasti ihmisiin, ympäristöön, talouteen ja hyvään hallintoon sekä rauhaan ja turvallisuuteen liittyvät ulottuvuudet.

Ydinpiirteeksi selvityksessä nostettiin globaalin vastuun ulkoisvaikutukset. Näillä tarkoitetaan sitä, että toiminnalla on vaikutuksia myös muihin kuin niihin, jotka ovat päätökseen tai toimintaan osallistuneet.

Esimerkiksi yhden valtion alueella tuotetut kasvihuonekaasupäästöt tai ympäristön tuhoutumisen kautta kiihtynyt luontokato vaikuttavat myös muissa maissa ja tulevien sukupolvien eläessä. Maapallon ilmasto ja luonnon monimuotoisuus eivät tunnista valtioiden välisiä rajoja.

Suomella on tähänastisen menestyksen perusteella kiistattomasti sekä mahdollisuus että moraalinen velvollisuus edistää globaalia kestävää kehitystä. Mutta onko meillä syytä olla tyytyväisiä saavutuksiimme? Globaalin vastuunsa kantavat maat estävät ja minimoivat oman maan ulkopuolelle kohdistuvia negatiivisia ulkoisvaikutuksia ja maksimoivat positiivisia ulkoisvaikutuksia.

Negatiivisia vaikutuksia voidaan hahmottaa toiminnan jalanjälkenä, joka kuvaa esimerkiksi tuotteen koko elinkaaren aikaista ympäristökuormitusta. Positiivisia vaikutuksia voidaan kuvata kädenjälkenä, joka kuvaa tietyn tuotteen tai toiminnan ansiosta saatuja hyötyjä.

Oleellista on, että hyötyjä ja haittoja arvioidaan mahdollisimman laajasti ja otetaan huomioon myös sellaiset vaikutukset, jotka eivät näy perinteiseen tapaan arvotetuissa markkinahinnoissa tai rahataloudessa.

Ongelma muodostuu siitä, että emme itse asiassa tiedä kovinkaan paljon oman toimintamme vaikutuksista esimerkiksi ihmisoikeuksien toteutumiseen tai ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillintään muissa maissa tai globaalisti.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tieto ulkoisvaikutuksista on puutteellista, sillä ulkomaankaupan luontotasetta ei mitata kuukausittain ja eurolleen kuten viennin ja tuonnin kauppatasetta. Vaikutusmittareita on alettu kehittää vasta viime aikoina. Yleisellä tasolla on kuitenkin selvää, että ulkoistamme muihin maihin suuren osan kulutuksemme vaikutuksista. Tämän pitäisi herätellä meitä arvioimaan entistä tarkemmin toimintamme seurauksia.

Suomessa on kansainvälisesti vertaillen paljon tietoa kulutuksesta, luotettavat tilastot ja rekisteriaineistot sekä kykyä kehittää uutta tiedonkeruuta ja mittareita vaikutusten kattavampaan seurantaan.

Valtioneuvoston kanslian selvityksessä Suomen tilannetta verrattiin seitsemään edelläkävijäksi arvioituun maahan. Näissä ei näytetä olevan meitä pidemmällä globaalivastuun mittaamisessa. Olemme siis hyvissä tarkkailuasemissa, mutta näihin asemiin ei pidä jämähtää.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Ulkoisvaikutusta kuvaavia mittareita tulee kehittää ja ottaa laajasti käyttöön. Mittareiden avulla voimme tunnistaa ilmastonmuutosta ja luontokatoa ruokkivia toimintamallejamme ja muuttaa niitä kestävämmiksi.

Yhteiskuntaamme tulee kehittää niin, että vähennämme globaalia eriarvoisuutta, lisäämme heikoimmassa asemassa olevien hyvinvointia ja rakennamme pitkäjänteisesti tutkittuun tietoon perustuvaa yhteiskunnallista luottamusta. Näillä opeilla Suomi kehittyy kestävästi ja voi entistä paremmin tukea esimerkiksi Afganistanin kaltaisten hauraiden tai romahtaneiden valtioiden jälleenrakennustyötä. Sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista hyvinvointia tulee pystyä kohentamaan luonnonympäristön siitä kärsimättä.

Jari Lyytimäki on Suomen ympäristökeskuksen johtava tutkija ja Suomen Kestävyyspaneelin koordinaattori, Jukka Käyhkö on Turun yliopiston maantieteen professori ja Suomen Ilmastopaneelin jäsen, Ilari E. Sääksjärvi on Turun yliopiston biodiversiteettitutkimuksen professori ja Suomen Luontopaneelin varapuheenjohtaja.