Afganistanilaisten hätään on vastattava – Puolet maan väestöstä on humanitaarisen avun tarpeessa

PUHEENVUORO

Humanitaarinen apu on akuuttia, ihmishenkiä pelastavaa apua. Se on pitkäjänteistä, kehitysyhteistyötä ketterämpää hätäapua, jonka tavoitteena on tarjota ruokaa, suojaa, vettä ja hygieniapalveluja kriisien keskellä eläville. Se on pakolaisleirien perustamista liikkeellä oleville sekä apua oman maan sisällä siirtymään joutuneille.

Suomen pitkäaikaisiin ohjelmiin perustuva kehitysyhteistyö Afganistanissa keskeytettiin viime viikolla. Ohjelmien kautta Suomi oli tukenut esimerkiksi peruspalveluiden kehittämistä yhdessä muiden avunantajien kanssa.

Vallan vaihduttua koko kansainvälinen yhteisö toimi nopeasti: yhdysvaltalaispankeissa olevat Afganistanin keskuspankin reservivarannot jäädytettiin ja kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n luotonanto maahan keskeytettiin.

Avuntarve Afganistanissa on kuitenkin vain kasvanut. Siksi myös Suomi jatkaa humanitaarisen avun antamista mahdollisuuksien mukaan.

Pula ruuasta ja lääkintätarvikkeista on huutava. YK:n arvion mukaan puolet maan väestöstä on humanitaarisen avun tarpeessa, ja 14 miljoonaa ihmistä kärsii akuutista ruokapulasta.

Ruokapulan taustalla on konfliktin lisäksi keväästä asti jatkunut kuivuus, joka vaikuttaa sekä satoon että karjakuolemiin. Konfliktin, ilmastonmuutoksen ja covid-19-pandemian yhteisvaikutus monimutkaistaa ja pitkittää kriisiä sekä vaikeuttaa avun toimittamista.

Humanitaarista apua tarvitaan akuutisti sekä Afganistanin sisällä että naapurimaissa. Maan rajojen ulkopuolelle jo viime vuosina rekisteröityneistä 2,6 miljoonasta afganistanilaisesta pakolaisesta valtaosa, noin 85 prosenttia, on Iranissa ja Pakistanissa. Myös näissä maissa tarvitaan pakolaisille suojelua, hätäaputarvikkeita sekä terveys- ja hygieniapalveluja. Pakolaismäärän odotetaan edelleen kasvavan.

Suomi on aiemmin tänä vuonna antanut humanitaarista apua Afganistaniin Maailman ruokaohjelman WFP:n ja Punaisen Ristin kansainvälisen komitean ICRC:n kautta. Myös Punaisen Puolikuun covid-19-apuoperaatiota on tuettu.

Viime viikolla ulkoministeriö päätti lisätuesta YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n työhön afgaanipakolaisten auttamiseksi. UNHCR muun muassa tarjoaa hätämajoitusta ja materiaaliapua sekä koordinoi ja hallinnoi pakolaisleirejä.

Suomen tuella vastataan UNHCR:n loppuvuotta 2021 koskevaan apuvetoomukseen, joka kattaa pakolaisten auttamisen Afganistanin lisäksi myös naapurimaissa. Hätäavussa Suomi painottaa erityisesti haavoittuvimpien, kuten vammaisten henkilöiden sekä naisten ja tyttöjen auttamista, myös Afganistanissa.

Turvallisuustilanne ei Afganistanissa ole avustustyöntekijöillekään helppo, mutta kaikki Suomen tukemat humanitaarisen avun järjestöt jatkavat työtään maassa. Nämä toimijat ovat tottuneet vaikeisiin toimintaympäristöihin, ja niillä on edellytykset tehokkaaseen työhön myös Afganistanissa. Esimerkiksi Punainen Risti on toiminut koko Afganistanin sodan ajan myös Talibanin hallinnoimilla alueilla akuutteja terveyspalveluja tarjoten.

Afganistanin tilannetta seurataan nyt kaikkialla maailmassa. Hätäapua tarvitaan kuitenkin myös muualla. Maailmanlaajuiset humanitaariset tarpeet ovat juuri nyt suuremmat kuin koskaan aiemmin: heinäkuussa 2021 hätäapua tarvitsi noin 240 miljoonaa ihmistä 56 maassa.

Laajimmat humanitaariset kriisit ovat tällä hetkellä käynnissä Syyriassa, Jemenissä ja Kongon demokraattisessa tasavallassa. Koronapandemia on osaltaan lisännyt avun tarvetta.

Akuuttien konfliktien lisäksi ilmastonmuutoksen aiheuttamat ääri-ilmiöt, kuten tulvat ja kuivuus, ovat kasvussa. Jo 90 prosenttia maailman pakolaisista lähtee liikkeelle maista, jotka ovat altteimpia ilmastonmuutoksen vaikutuksille.

Usein ilmastonmuutos iskeekin pahimmin jo valmiiksi köyhissä maissa ja kriisialueilla eläviin. Esimerkiksi Haiti ei ollut toipunut edellisestäkään kriisistä, kun uusi jo iski. Avustustoimia siellä ovat vaikeuttaneet kova myrsky ja tulvat.

Humanitaarisiin tarpeisiin vastaaminen on ihmisoikeuksien toteutumisen ja ihmisarvon kunnioituksen kannalta välttämätöntä niin Afganistanissa kuin muuallakin. Se myös parantaa maiden ja yhteisöjen mahdollisuuksia selvitä ja toipua kriiseistä. Tämä on koko kansainvälisen yhteisön, myös Suomen, ehdoton etu.

Kirjoittaja on ulkoministeriön humanitaarisen avun ja politiikan yksikön päällikkö.