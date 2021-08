Mikä on meemi? Tai viraali läppä? Ilmiöissä yhdistyvät debatti ja viihde, mutta äänestämiseen ne eivät taida innostaa

ALIO

Yksi eniten keskustelua herättäneistä aiheista viime kunnallisvaalien jälkeen oli historiallisen alhainen äänestysprosentti. 55,1 prosenttia äänioikeutetuista kävi uurnilla. Kukaan ei oikeasti tiedä, mistä lasku johtuu.

Vaaleja kutsuttiin, täysin aiheesta, laajalti ”somevaaleiksi”. Miten sosiaalinen media, ”some”, oikeastaan liittyy vaaleihin?

Sosiaalisella medialla eri alustoineen – Facebook, Instagram, Twitter ja niin edelleen – oli keskeinen merkitys puolueiden ja ehdokkaiden vaalityössä ja myös äänestäjien keskinäisessä kanssakäymisessä vaalien alla, mutta näin on ollut ainakin vuosikymmenen.

Sosiaalinen media hallitseekin niin markkinointia kuin sosiaalista kanssakäymistä yhä enemmän.

Äänestysprosentin selvittyä pohdittiin, miksi digitaaliset alustat eivät nostaneetkaan äänestysintoa, kuten selvästi oli odotettu. Selitys löytyy digitalisaation, tässä tapauksessa internetin ja erityisesti sosiaalisen median – ”somen” – käyttökulttuureista.

Digitalisaatio helpottaa monia arkisia toimia, mutta se myös usein etäännyttää. Tuotteet ovat hetkessä saatavilla, mutta myös ostopäätöksen lykkääminen tai kumoaminen käyvät yhtä helposti. Tämä koskee myös äänestämistä.

Sosiaalisen median keskeisin piirre on viihteellisyys. Se on vahvasti läsnä myös asiantuntija-alustaksi määrittyneessä Twitterissä. Yhteiskunnalliset debatitkin voivat toimia viihteenä.

Sosiaalisen median viihteellisyys on uutisten, tarinoiden ja tapahtumien jakamista. Niitä kommentoidaan tai jätetään kommentoimatta – joka tapauksessa kyse on todellakin asioiden jakamisesta, monistamisesta, tuttujen ja tuntemattomien käyttöön, alustasta ja yksityisyysasetuksista riippuen.

Yksi yleisimmistä ja tunnistettavimmista somekulttuurin muodoista on meemi. Meemin luonnetta tarkastelemalla on mahdollista ymmärtää sosiaalisesti pitkälle digitalisoitunutta nykykulttuuria paremmin.

Lähes kaikilla on käsitys siitä, mikä on meemi. Se on idea, teksti, kuva, video, joka leviää internetin käyttäjältä toiselle. Niiltä on hyvin vaikea välttyä. Meemi on sosiaalisen median tiivistymä.

Meemi on sanana yhdistelmä geeniä sekä kreikan sanaa mimeme, joka viittaa matkimiseen. Sen lanseerasi 1970-luvun puolivälissä käyttöön evoluutiobiologi Richard Dawkins.

Dawkins halusi nostaa esiin kulttuurin ihmiskunnan henkistä evoluutiota eteenpäin vievänä inhimillisyyden osa-alueena. Tässä mielessä kulttuuri toimii vastaavalla tavalla kuin geeni biologisesti. Se toisintaa.

Dawkins halusi siis sanoa, että kulttuuri on toisintamista, matkimista. Kun pohdimme sanaan kulttuuri kytkeytyvää arvolatausta, ajatus vaikuttaa pessimistiseltä.

Samalla se on looginen. Kulttuuri perustuu perinteille, konventioille – tutulle – silloinkin, kun yksittäinen kulttuurituote olisi uusi tuttavuus. Tämä pätee erityisen hyvin meemeihin.

Meemit ovat nykyään tyypillisimmillään yhden tai muutaman kuvan muodostama visuaalinen esitys, johon on lisätty tekstiä. Käytän passiivimuotoa ”lisätty”, koska tyypillisesti emme tiedä, kuka juuri nyt syötteeseemme jaetun meemin on tehnyt.

Tämän mahdollistavat Meme Generator -sivuston kaltaiset alustat, joissa kuka tahansa voi tehdä oman meemin sekunneissa. Ilmaiseksi.

Joistain meemeistä tulee viraaleja, eli viruksen lailla kenen tahansa tekemien somejakojen ketjujen kautta leviäviä ”läppiä”. Meemeille onkin tyypillistä juuri humoristisuus, vaikka samalla tarkoitus on viestittää jotain vakavaa. Kertakäyttöhuumori, viihdyttäminen, on kuitenkin pääasia.

Sosiaalista mediaa hallitsee kaksi näennäisesti keskenään ristiriitaista, mutta samalla loogista piirrettä. Termillä somekupla viitataan siihen, että samanmieliset ihmiset kommunikoivat keskenään. Toismieliset ovat epätoivottua keskusteluseuraa, ja nämä poistuvat tai poistetaan helposti keskusteluista.

Toisaalta somekommunikaatio perustuu vastakkaisten ryhmien ja mielipiteiden jakamiselle ja kritisoimiselle somekuplan sisällä. Toisin sanoen hedelmälliset lähtökohdat positiiviselle keskustelulle omaava yhteisö keskittyy usein helposti negatiivisiin aiheisiin.

Lopputulos on ilmeinen: somessa ei usein etsitä rakentavia vaihtoehtoisia näkökulmia ja mielipiteitä, vaan haetaan ensi sijassa vahvistusta omille.

Tämä selittää myös ”somevaalien” matalaa äänestysprosenttia. Omia näkemyksiä vastaavan poliitikon mainosten jakaminen ja toisaalta ”inhokkien” haukkuminen ei välttämättä aktivoi – jopa päinvastainen vaikutus on mahdollinen.

Ideologisiksi vastustajiksi koetuista tahoista tehtyjen meemien jakaminen on hyvin suosittua, ja miksi ei olisi: ”me” voimme nauraa yhdessä ”niille”. Tämä saattaa luoda hetkellisen vallantunteen, kuten ilkikurisella huumorilla on aina ollut piirteenään.

Samalla se saattaa harhauttaa.

Sosiaalinen media on toistaiseksi demokraattisin laajamittainen, globaali kommunikaatioalusta, joka ihmisen käytössä on ollut. Suosituimmat somealustat keräävät laajat ihmisjoukot keskitetysti yhteen, mutta enenevästi ”kuplauttaen”.

Oma viiteryhmä luo somessa ainakin hetkellisesti tunteen, että meidän kantamme on vahvoilla, sanoivat vaaligallupit mitä vain.

Vaalit olivat koko ajan vain yksi, kokonaisuudessa pieni, osa jokapäiväistä digitaalisten alustojen käyttöämme. Ne esiintyivät syötevirrassa vain yhtenä, satunnaisesti esiin nousseena aiheena.

Vaivaudunko äänestämään vai teenkö sittenkin vain vaalimeemin ja jaan sen kavereilleni? Näiden ratkaisujen väliin sijoittuu huomattava osuus ”somevaalien” äänestysprosenttia selittävistä seikoista.

Kirjoittaja on Turun yliopiston digitaalisen kulttuurin yliopisto-opettaja ja mediakulttuurin dosentti.