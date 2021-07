Onko huivi ongelma?

Miksi poliisilla on univormu?

Onko ongelma uskonnolliseen pukeutumiseen koskevat rajoitukset, vai pukeutumista koskevat uskonnolliset rajoitukset?



Tässä on nyt nähtävissa ajatusvääristymä, jossa ammatit nähdään ryhmien statussymboleina ja palkintoina niissä ammateissa oleville, mikä on väärin. Sitä ennen meidän pitää kysyä, miksi poliiseja ylipäätään on. Virkamies ja erityisesti poliisi on valta-asemassa kansalaiseen nähden ja siksi kansalaisilla oikeus ja intressi siihen, että näiden puolueettomuuteen voisi maksimaalisen paljon luottaa. Jos poliisi voi käyttää uskonnollisilla perusteilla erityisvaatteita normaalin virkapuvun sijaan, se tarkoittaa silloin sitä, että uskonnolliset normit menevät muun yhteiskunnan normien edelle. Tämä on muutenkin aika huono signaali lähettää kansalle, mutta aivan erityisen huono kun sen lähettää poliisi. Pitääkö kansalaisen haluta poliiseja, joiden työtä on yhteiskunnan sääntöjen valvonta mutta jotka samalla viestivät, että jotkut muut säännöt ovat heille ensisijaisia?



Jos kaikkia koskee joku sääntö, esim. poliisille virkatehtävässä tietty vaatetus, oikeus poiketa siitä uskonnon perusteella ei ole mitään tasa-arvoa vaan uskontoperusteinen etuoikeus. Uskonnonvapaus perusoikeutena kuuluu kaikille yksityishenkilöinä, muttei poista velvollisuutta toimia virkatehtävässä sen tehtävän edellyttämällä tavalla. Onhan meillä myös (ainakin teoriassa) mielipiteenvapaus, mutta silti poliisi ei saa virka-aikana ja virkapuvussa osallistua mielenosoituksiin, mistä tuli ihan laillisuusvalvojan tuomiokin tänä vuonna, kun poliisit olivat pidelleet kuvassa mielenosoituskylttejä.



Tosin onko tämä edes uskonnollinen kysymys? Kun huiviasioista on ollut kyse niin muistan kuulleeni useamminkin islam-myönteisiltä asiantuntijoilta, että huivipakko ei ole uskonnollinen vaan kulttuurinen.

