Rain Kooli: Kesäteatteri on kansallinen terapiaprojekti

Lehmänkellolla annettu kolmas soitto on juuri häipynyt ilmavirran mukaan. Kesäillassa kuuluu hetken ajan vain tuulen suhina viljapellossa ja lehtien kahina puissa. On odottava, lähes maaginen tunnelma.

Ja sitten kuuluu ensimmäinen repliikki tai musiikkikatkelma. Ensimmäinen ääni tai näyttämölle tulo saattaa kertoa paljonkin siitä, mihin ja miten tarina lähtee kulkemaan.

Sisaruskielten, saunan ja sisun lisäksi suomalaisia ja virolaisia yhdistää kesäteatteri-into. Ei niin pientä kylää tai niin nimekästä teatteria, etteikö kelpaisi uhrata osaa kesästä yhteiselle projektille.

Yleisöä tuntuu puolestaan riittävän, vaikka kyseessä olisi pahimmanlaatuinen puskakomedia. Onneksi tällaisia tapaa aina vain harvemmin. Harrastajaporukoiden kunnianhimo ja tekemisen taso ovat tällä vuosisadalla nousseet kohisten.

Ensisilmäyksellä saattaa vaikuttaa jopa oudolta, että kaksi maailman sisäänpäin lämpiävintä kansaa – ellei japanilaisia lasketa – nauttii niin suunnattomasti juuri esiintymisestä, esillä olemisesta, sen katselemisesta ja vuorovaikutuksesta. Ristiriita on kuitenkin näennäinen.

Kesäteatteri on vapauttava kokemus, osallistuipa siihen näyttämöllä tai yleisön joukossa. Juuri täällä ihminen on monella tapaa aidoimmillaan. Jopa saunassa pystyy piilottamaan todellisen minänsä paljon tehokkaammin kuin kesäteatterin roolihahmona.

Kuka tahansa hiljainen hissukka voi päästää valloilleen sisäisen suureellisuuden halunsa. Kiltiksi pakotettu tai pakottautunut saa kerrankin nauttia paheellisuudestaan. Vuodesta toiseen tehtaalla kolmivuorotyötä painava löytää sisäisen sankarinsa. Lähikoulun keittäjästä kuoriutuu valloittava laulajatähti.

Teeskentelyä onkin arki. Täällä jokainen voi olla oma itsensä.

Sivistystoimenjohtaja nauraa hohottaa kaikelle pieruhuumorille. Pormestari tuijottaa häpeämättä pääosan esittäjän rintavakoa.

Sama pätee myös yleisöön. Katsojat eivät kätkeydy salin pimeyteen ja kohteliaankankeaan seurantaan. Kaikki näkevät toisensa. Reaktiot ovat lomatunnelman, helteen ja toisinaan myös taskulämpimien juomien suoristamat.

Tunteensa patoamaan oppinut pyyhkii yllättäen silmäkulmastaan kyyneleitä.

Kesäteatteri on psykoanalyytikkojen mansikkapaikka.

Maailmassa on paljon pohdittu onnellisuuden olemusta. Näillä leveysasteilla asiaa lähestytään usein sen poissaolon kautta. Mikä meitä vaivaa, miksi olemme niin usein pahoinvoivia kaikesta hyvinvoinnista huolimatta?

Oma kyökkipsykologinen teoriani on, että yksi onnettoman olon pilareista on aidon minän juuttuminen jonnekin pakotettujen tapojen, opittujen normien ja omaksutun sovinnaisuuden häkkiin. Ihminen ei voi olla täysin onnellinen ellei ole sinut itsensä kanssa.

Juuri tämä tekee kesäteatterista niin mahtavan. Se tarjoaa turvallisen tavan löytää tuo yhteys. Kurkottaa itsessään siihen huoneeseen, joka muuten pysyy lukittuna kuin ritari Siniparran satulinnassa.

Kesäteatteri on siis paljon enemmän kuin kesää ja teatteria. Se on jopa enemmän kuin kulttuuria. Suomalainen – tai virolainen – kesäteatteri on kansallinen terapiaprojekti.

Me kaikki palaamme kesäillasta hiukan parempina versioina itsestämme. Tai no, ainakin aidompina.

Saattaahan olla niinkin, ettei se totuudenmukaisin mahdollinen minä ole nätein mahdollinen.

Kirjoittaja on suomenvirolainen toimittaja ja entinen harrastajanäyttelijä.