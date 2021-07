Työlupamenettely kaipaa uudistamista

PUHEENVUORO

Euroopan unionin tilastotoimisto, Eurostat on laatinut eri Euroopan maille väestöennusteita vuoteen 2100 saakka. Noiden ennusteiden mukaan koko Suomen väkiluku vähenisi noin miljoonalla, kun taas Ruotsissa väkiluvun kasvu olisi neljän miljoonan ja Norjassa miljoonan luokkaa.

Naapurimaiden väestökasvun on laskettu tulevan ennen muuta maahanmuutosta. Suomi on väestöllisen kuihtumisen kierteessä. Lähestulkoon kaikilla Suomen alueilla väestö vähenee nopeasti.

Tilanne on huolestuttava. Hupeneva ja vanheneva väestö asettaa omat rajoitteensa yhteiskunnallisten toimintojen ylläpitämiselle. On entistä vaikeampaa rahoittaa keskeisiä sosiaali- ja terveyspalveluita ja löytää riittävästi työvoimaa eri aloille pitämään elintärkeitä toimintoja käynnissä. Erityisen polttava ongelma on tällä hetkellä korkean teknologisen osaamisen aloilla.

Oulun seutu ja Oulun teknologinen "ihme" tarjoavat hyvän esimerkin. Nokian puhelintuotannon lakkauttaminen iski voimakkaasti Oulun seutuun. Samalla se vapautti korkean teknologian osaajia erilaisiin teknologisiin tehtäviin.

Entiset nokialaiset myös perustivat ahkerasti omia yrityksiään. 2010-luvulla Ouluun syntyikin paljon teknologiayrityksiä, jotka hyödynsivät Nokialta lähteneitä huippuosaajia. Tuota osaamista on hyödynnetty sekä yksityisessä että julkisessa palvelutuotannossa.

Nyt tuo Nokian vapauttama osaamisreservi on käytetty. Oulussa on erittäin hyvää korkean teknologian koulutusta. Tuo koulutus ei kuitenkaan riitä tarpeeksi nopeasti tyydyttämään kasvavaa kysyntää.

Vaikka koulutus saataisiin houkuttelevaksi ja vetovoimaiseksi, väestökehitykseen liittyvä ikäluokkien supistuminen vaikeuttaa tilannetta. Osaajia ei yksikertaisesti ole tarpeeksi.

Usea työvoimapulan kanssa kamppaileva teknologiayritys onkin ulkoistanut toimintojaan Suomen rajojen ulkopuolelle. Näitä päätöksiä yritykset joutuvat tekemään päivittäin. Syynä on nimenomaan osaajapula, ei tuotantokustannukset Suomessa.

Tarjolla on kaksi vaihtoehtoa. Ensinnäkin toimintoja siirretään kasvavassa määrin ulkomaille, esimerkiksi Intiaan, jossa osaajia on runsaasti tarjolla. Tällöin tuotannon hyöty valuu ulkomaille ja ehkä osakkeen omistajien kautta välillisesti myös Suomeen. Toinen vaihtoehto on toimintojen pitäminen Suomessa ja osaajien laajamittainen rekrytointi ulkomailta.

Ulkomaisten osaajien saaminen Suomeen ei sinällään ole ongelma. Suomella on hyvä maine: turvallinen, puhdas, tasa-arvoinen, vauras, vähän korruptoitunut, lapsiystävällinen ja kaiken kaikkiaan hyvin toimiva yhteiskunta. Ovatpa suomalaiset jo neljättä vuotta peräjälkeen sijoittuneet ensimmäiseksi maailman laajuisissa onnellisuusmittauksissa.

Tulijoita kyllä olisi riittävästi täyttämään työvoimavajetta. Pulmana on Suomen maahanmuutto- ja työlupaprosessien hitaus. Vaikka työlupaprosesseja on yritetty nopeuttaa, ne ovat edelleenkin monelle yritykselle liian kankeita ja hitaita.

Eräs ratkaisu korkean teknologian yritysten polttavaan työvoimatarpeeseen on työlupamenettelyn uudistaminen ja merkittävä nopeuttaminen. Uudistaminen voisi rakentua seuraaville periaatteille.

Työhaastattelun perusteella työnantaja voisi omalla kustannuksellaan tuoda ulkomaisen osaajan työskentelemään koeajalla Suomessa. Koeajan aikana osaajalle hankittaisiin tarvittava työsopimukseen sidottu oleskelu- ja työlupa, minkä jälkeen tehtäisiin varsinainen työsopimus. Työsopimus olisi alalla yleisesti noudatettujen käytäntöjen mukainen.

Menettelyllä saataisiin aikaan nopeampi ja joustavampi prosessi, joka nykyistä paremmin vastaisi yritysten tarpeisiin, ja toisaalta korostaisi rekrytoivan yrityksen vastuuta työntekijän kotouttamisesta ja yhtäläisten työehtojen toteutumisesta

Uudistuksella on kiire. Yritysten tarpeet ovat tässä ja nyt ja pula osaavasta työvoimasta akuutti jo nyt ja huononee koko ajan. Siksi yritykset joutuvat ulkoistamaan toimintaansa muualle.

Kun ulkoistus on kerran tehty, on toimintoja vaikea enää siirtää takaisin Suomeen. Siksi uudistuksella on kiire. Istuvan hallituksen tulisi ottaa asia nopeasti käsittelyyn.

Ennustettu väestökehitys näyttää synkältä, mutta ei toivottomalta. Edessä ovat suuret väestölliset ja työvoiman riittävyyteen liittyvät haasteet. On Suomen ja suomalaisten omissa käsissä, miten niistä selvitään. Suomeen olisi tulijoita, mutta otammeko heitä vastaan.

Olli Kangas on työelämäprofessori, Turun yliopisto, Ohjelmajohtaja Strateginen tutkimus. Jussi Lemiläinen on Oulussa toimivan QuietOn toimitusjohtaja.