Ilkivaltaa kesäyössä

Ei naurata. Ainakaan vielä. Joku ohikulkija oli ilmeisesti yöllisellä kauppareissullaan saanut kuningasajatuksen, että valkoinen autoni kaipaa vähän väriä. Onneksi hän oli käyttänyt luonnonmukaista väriainetta ja paiskonut ostoskassinsa kätköistä pari kananmunaa autoni perän koristeeksi. Aamuauringon lämmössä keltuaiset eivät olleet sentään paistuneet kiinni autoon, mutta kuivuneet kauniin keltaisiksi vanoiksi munankuorineen ja kärpäsineen.

Viime aikoina saman kadun varressa on väännelty autojen lasinpyyhkimiä. Aiemmin on rikottu sivupeilejä. Munat ovat tuskin vahingossa lentäneet autoni päälle, joten mitä ilmeisimmin kyseessä on ilkivalta ja ehkä sama tai samat tekijät. Munayllätyksen taloudellinen vahinko on pieni. Pääsen sotkusta eroon pesulla ja sekin onnistuu itse tekemällä ilman kustannuksia. Silti teko ärsyttää.

Kesä ja erityisesti kesäyöt ovat aikaa, jolloin tyhmyys tiivistyy ja konkretisoituu erilaisina ilkivallantekoina. Teatterisillalle heinäkuun ensimmäisen päivän vastaisena yönä maalatun Jan-Erik Anderssonin suunnitteleman ja graffititaiteilija Mr. Oddityn toteuttaman ympäristötaideteoksen sateenkaaritähti ehti hädin tuskin kuivua, kun joku oli jo töhrinyt sen polttamalla kumia kuvion pinnassa.

Kesäkuun alussa Luolavuoressa sijaitseva muinaisjäännös sotkettiin spray-maalilla. Jokakesäinen riesa kaupungissa ovat myös bussikatosten rikkojat, istutusten tuhoajat, kaupunkitilan töhrijät ja muut, joiden teoista aiheutuu iso lasku, mikä lopulta päätyy kaupunkilaisten maksettavaksi. Sillekin rahalle olisi muuta käyttöä.

Erilaiset pränkit eli kepposet ovat suosittuja etenkin nuorten suosimissa somekanavissa. Pränkeissä ei kuitenkaan naureta yhteisen omaisuuden tuhoamiselle vaan usein kepposen kohteeksi joutuu kaveri, jonka kustannuksella nauretaan.

Ilkivallantekokin saattaa tekijästä vaikuttaa harmittomalta pränkiltä. Tekijää naurattaa, muita ei. Ehkä tekijänkin hymy hyytyy viimeistään siinä vaiheessa, kun hän jää kiinni ja käteen napsahtaa lasku hetken mielijohteesta tehdystä teosta. Toivottavasti ne, jotka eivät jää kiinni, tajuavat edes hävetä tekoaan.

Kirjoittaja on toimittaja.