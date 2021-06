Me voimme olla tasa-arvon sukupolvi

ALIO

Suomi on pitkään niittänyt mainetta teknologian pienenä suurvaltana, ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen on ulkopolitiikkamme kärkiteema. Nyt kun tasa-arvokysymykset nousevat yhä useammin esille kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla – teknologiasektori mukaan lukien – Suomen vaikutusvalta ja merkitys 2020-luvun haasteiden ratkaisemisessa korostuu.

Meillä on mahdollisuus olla osa muutosta sekä näyttää esimerkkiä muulle maailmalle. Onkin hienoa, että Suomi on saanut johtoroolin Teknologia ja innovaatiot tasa-arvon puolesta -toimintakoalitiossa osana Generation Equality -kampanjaa.

Generation Equality tarkoittaa suomeksi tasa-arvon sukupolvea. Jo 26 vuotta sitten Pekingissä laadittiin naisten syrjinnän poistamista koskeva julistus ja toimintaohjelma, joissa määriteltiin selkeät tavoitteet sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi. Tavoitteet ovat siis olleet olemassa jo pitkään. Tasa-arvo ei kuitenkaan ole todellisuutta vielä yhdessäkään valtiossa.

Generation Equality -kampanjan lähtökohtana on ajatus siitä, että meidän sukupolvellamme on mahdollisuus saavuttaa tasa-arvon edistämiseksi asetetut tavoitteet kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Generation Equality tuo yhteen valtiot, yritykset sekä kansalaisyhteiskunnan, sillä todelliseen muutokseen tarvitsemme kaikkien panosta. Yhdessä voimme saavuttaa tavoitteet myös niillä osa-alueilla, joilla tasa-arvon edistyminen on ollut huomattavan hidasta viimeisten vuosikymmenten aikana. Yksi näistä on teknologia-ala.

Hakiessamme teknologia ja innovaatiot -toimintakoalition johtajuutta vuoden 2020 alussa emme osanneet aavistaa, kuinka valtavan digiloikan maailma tulisi ottamaan seuraavien kuukausien aikana koronapandemian pakottamana.

Pandemia on korostanut toimintakoalition ajankohtaisuutta ja tärkeyttä. Teknologiasta on tullut entistäkin useammalle välttämätöntä niin työn, opiskelun kuin henkilökohtaisenkin elämän kannalta.

Pandemian aiheuttama poikkeustila on näkynyt myös teknologiaan liittyvien eriarvoisuuksien ja sukupuolikuilujen syvenemisenä. Tarvittavien teknisten työkalujen ja internet-yhteyden puuttuminen estää globaalisti monilta etäopiskelun ja -työskentelyn. Samat syyt ovat myös rajoittaneet naisyrittäjien mahdollisuuksia siirtää liiketoimintansa verkkoon.

Suomen työ toimintakoalitiossa teknologian ja tasa-arvon parissa on ollut monin tavoin uuden luomista, sillä kyseessä on uusi teema kansainvälisen tasa-arvopolitiikan agendalla. Voimmekin olla tyytyväisiä siitä, että Suomelle tärkeät teemat ovat päässeet koalitiotyön keskiöön.

Yksi Suomelle erityisen tärkeistä teemoista on verkon turvallisuuden lisääminen. Verkkoväkivalta rajoittaa ja estää naisten ja tyttöjen sekä erilaisten haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten tasa-arvoisia toimintamahdollisuuksia ja yhteiskunnallista osallistumista. Sen torjuminen on Suomen koalitiotyön keskiössä.

Pariisissa kesä-heinäkuun vaihteessa presidentti Emmanuel Macronin johdolla pidettävä korkean tason Generation Equality -foorumi toimii kampanjan virallisena lähtölaukauksena, sillä siellä julkaistaan konkreettiset ja kunnianhimoiset sitoumukset tasa-arvon edistämiseksi seuraavien viiden vuoden ajalle. Myös Suomen sitoumukset teknologian tasa-arvon edistämiseksi julkaistaan Pariisin konferenssissa.

Teknologiaan liittyvän epätasa-arvon purkamiseen tarvitaan asennemuutosta, aktiivisia toimijoita sekä roolimalleja yhteiskunnan kaikilta osa-alueilta. Olemme painottaneet erityisesti yksityisen sektorin merkitystä kampanjassa. Meille on myös tärkeää tuoda miehet osaksi kampanjaa – teknologia-ala on yhä hyvin miesvaltainen, eikä muutos tapahdu ilman kaikkien alan toimijoiden panosta. Olemmekin kutsuneet viestintäkampanjassamme suomalaiset teknologia-alan vaikuttajat ja toimijat luomaan kanssamme tasa-arvon algoritmia, jotta tulevaisuuden teknologia olisi tasa-arvoinen ja saavutettava meille kaikille. Saman kutsun esitämme nyt teille, arvoisat lukijat.

Toivomme Generation Equality -kampanjan innostavan suomalaisia toimijoita yhtä paljon kuin se innostaa meitä. Haluamme jäädä historiaan tasa-arvon sukupolvena, ja toivomme kaikkien lähtevän osaksi muutosta. Luodaan arvoistamme teknologiaa, yhdessä.

Katri Viinikka on tasa-arvosuurlähettiläs ja Jarmo Sareva innovaatiosuurlähettiläs Suomen ulkoministeriössä.