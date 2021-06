Uunituoreet tutkimustulokset pöytälaatikkoon vai jakoon kansalaisille?

ALIO

Tositapaus keväältä 2021: Työympäristöön ja sisäilmaan erikoistuneen tutkimusryhmämme tutkijat ovat julkaisseet tiedelehdessä uusia tutkimustuloksia. Tulokset tukevat päätelmiä, että suomalaisiin toimistorakennuksiin ei yleensä liity suurta terveysvaaraa ja että moniin työntekijöiden kokemiin terveyshaittoihin löytyy ratkaisuja.

Iloitsemme tutkijoiden kanssa yhdessä ratkaisukeinoista, joilla voidaan ehkäistä tai lieventää sisäilmaan liitettyjä oireita. Tekisi mieli jakaa tutkimustulokset laajemminkin, mutta miksi me epäröimme, vieläpä myönteisiä uutisia?

Epäröimme siksi, että kun kerromme, että toimistorakennuksissa ei ole lähtökohtaisesti suurta terveysvaaraa, tietyt tahot kääntävät informaation ympäri. He tulkitsevat meidän väittävän, että rakennuksista ja hyvästä sisäilmasta ei tarvitsisi huolehtia lainkaan. Heidän näkökulmansa on, että tutkimusryhmämme ei tunnistaisi niitä kiireellisiä toimenpidetarpeita, joita on rakennusten tietyissä ongelmatilanteissa.

Nämä tulkinnat eivät pidä paikkaansa, vaan tunnistamme hyvän sisäilman keskeisenä hyvinvointitekijänä sekä tilanteet, jotka hoitamattomina voivat johtaa sisäilmaongelmiin. Virheetön rakentaminen, rakennuksen säännölliset huoltotoimenpiteet ja tilojen suunnitellun mukainen hyvä käyttö ovat keskeisiä asioita hyvän sisäilman varmistamiseksi. Jos näissä havaitaan virheitä tai puutteita, ne tulee lähtökohtaisesti aina korjata – ilman, että korjaustarvetta täytyy edes arvioida tai perustella terveysvaaroilla.

Tutkimustuloksista kertominen mietityttää ennen kaikkea siksi, että edellisen sisäilmaa käsitelleen tutkimusjulkistuksen jälkeen saimme ikäviä someviestejä ja uhkailusoittoja. Jokaisen ulostulomme yhteydessä äänekäs ryhmittymä hyökkää meitä vastaan, jos tutkimukset eivät tue heidän mielipiteitään ja kokemuksiaan.

Usein ryhmittymällä on tarve kertoa, mitä tutkijat tarkoittavat tutkimuksillaan ja viesteillään, vaikka oikeudenmukaisinta olisi kysyä mahdolliset lisätulkinnat tutkijalta itseltään.

Ryhmittymä viestii usein nimimerkin takaa, eikä kyse ole rakentavasta tiedekeskustelusta. Maalittamisen ja vihapuheen kriteerit täyttyvät, kun nimimerkit kytkevät tieteellisten tulosten kritiikkiin erilaisia tutkijaa tai tämän työpaikkaa loukkaavia totuudenvastaisia väittämiä tai yksityiselämän tietoja.

Väitteiden korjaaminen vuodesta toiseen on kuormittavaa ja vie aikaa muulta työltä. On huolestuttavaa, jos tieteestä on tulossa mielipideasia tai huutoäänestys. Ei ole hyväksyttävää, että tutkijan asiantuntemus voidaan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa mitätöidä täysin tieteeseen tai tutkimukseen liittymättömillä perusteilla. Tällainen keskustelukulttuuri tuntuu kohtuuttomalta tutkijoita kohtaan.

Uudet havainnot ja oivallukset vievät tiedettä eteenpäin. Me tutkimuksen parissa työskentelevät koemme velvollisuudeksemme viestiä moninaisista keinoista, joilla suomalaista työelämää rakennetaan paremmaksi – tässä tapauksessa keinoista, joilla hyvää sisäilman laatua ja tilojen käyttäjien hyvinvointia hallitaan.

Tiedeyhteisön ja tutkijoiden yksi tärkeimpiä tehtäviä on viestiä laajasti työnsä tuloksista. Tutkijan on vaikea tehdä työtään, jos tutkimustuloksia ei uskalla solvaamisen vuoksi julkaista ja niistä viestiä eri medioissa. Myös yhteiskunnallisiin päätöksentekijöihin kohdistuvaa vihapuhetta on selvitetty ja selvityksen mukaan vihapuhe vähentää sen kohteiden osallistumista politiikkaan ja julkiseen keskusteluun.

Vihapuheelle tarvitaan torjuntatoimia ja tutkijoille tarvitaan tukea tutkimustyöhön. Nyt tutkitun tiedon teemavuonna kutsumme näihin talkoisiin tiedeyhteisön ja muut työyhteisöt työnantajineen. Jakakaamme yhdessä parhaita käytäntöjä vihapuheen estämiseksi ja haittojen vähentämiseksi. Tutkijoita ei saa jättää yksin.

Kirjoittajat työskentelevät Työterveyslaitoksessa. Lappalainen on työtilat-yksikön johtaja ja Aschan tutkimus- ja palvelukeskuksen johtaja.