Katse ruohonjuuritasolle: hyvinvoiva maaperä on elämän edellytys

ALIO

Varsinais-Suomi on maamme ruoka-aitta, ja alueella on myös paljon elintarviketeollisuutta. Koko ruokaketju aina pellolta pöytään saakka onkin täällä tärkeässä roolissa niin huoltovarmuuden kuin taloudenkin kannalta.

Hyvinvoiva maaperä on ruokaketjun ehdoton edellytys. Maaperä on lisäksi tärkeä paitsi luonnon monimuotoisuudelle, myös valtava hiilen varasto ja siksi olennainen ilmastonmuutoksen hillinnässä. Viljelykäytäntöjä kehittämällä maaperän hiilen määrää on mahdollista edelleen lisätä. Pariisin ilmastokokouksessa vuonna 2015 julkistettiin kansainvälinen 4/1000-aloite, joka tähtää maaperän hiilen lisäämiseen neljällä promillella per vuosi. Tämän avulla saataisiin merkittävästi vähennettyä globaaleja hiilidioksidipäästöjä. Suomi on ollut aktiivinen aloitteen edistämisessä ja 4/1000-tavoite on kirjattu myös nykyiseen hallitusohjelmaan.

Kostean ja viileän ilmastomme vuoksi suomalainen maaperä sitoo varsin paljon hiiltä. Roudan ansiosta hiiltä ei myöskään talvisin haihdu. Hiilen sitomiselle maaperään onkin Suomessa hyvät ilmastolliset lähtökohdat. Ilmaston muuttuessa tilanne on kuitenkin muuttumassa huonompaan suuntaan. Pienentääksemme haittoja, meillä pitää olla valmiudet ennakoida muutoksia ja reagoida niihin.

Maaperän kuntoa ja toimivuutta uhkaavat monet tekijät. Maan orgaanisen aineksen väheneminen heikentää satoja, biodiversiteettiä ja hiilen sitoutumista. Myös eroosio ja saastuminen, sekä globaalilla tasolla suolaantuminen, ovat vaaraksi maaperälle ja sitä kautta ruokaturvalle. Nyt onkin tärkeää keskittyä ylläpitämään ja parantamaan maaperän terveyttä ja toimivuutta.

Tänä keväänä kylvöt viivästyivät pahasti sateisten säiden vuoksi ja maaperää uhkasi ennen kaikkea liiallinen tiivistyminen. Tiivistymistä tapahtuu väistämättäkin, kun joudutaan menemään raskailla koneilla liian märille pelloille. Varsinais-Suomen savimaat ovat erityisen alttiita liialliselle tiivistymiselle.

Tiivistyminen haittaa kasvien juurtumista ja kasvua. Kun kasvit kasvavat huonosti, ne haihduttavat vähemmän vettä, jolloin peltojen kuivuminen hidastuu entisestään. Tiivistynyt maa pidättää vettä heikommin, eikä vesi läpäise sitä hyvin. Liika tiivistyminen käynnistää hankalan noidankehän.

Kyse on myös suuresta taloudellista haitasta tuottajille, sillä tiivistyminen voi laskea satoja jopa viidenneksen. Se lisää myös ravinteiden huuhtoutumista, mikä heikentää järvien ja Itämeren tilaa.

Ilmastonmuutoksen myötä sateisuuden on ennustettu lisääntyvän Suomessa, minkä vuoksi tiivistymisen estämiseen on kiinnitettävä huomiota. Työkoneiden rengaspaineiden laskulla ja paripyörillä voidaan vähentää maahan kohdistuvaa painetta ja näin liiallista tiivistymistä.

Erityisen tärkeää olisi huolehtia peltolohkojen kunnollisesta ojituksesta, suosia ympärivuotista kasvipeitteisyyttä ja viljelykiertoa. Kasvien juuret parantavat maan rakennetta ja vesitaloutta, ja myös maaperän hiilensitominen lisääntyy.

Kansainväliset tavoitteet saavutetaan siis arkisten, pelloilla tehtävien toimenpiteiden kautta. Maaperää voi katsoa niin globaalinäkökulmasta kuin peltolohkotasolla, ja maaperän hyvinvoinnista huolehtimalla ilmastotavoitteita voi edistää sekä suuressa että pienessä mittakaavassa. Viljelijät ja päätöksentekijät tarvitsevat kuitenkin toimintansa tueksi luotettavaa tutkimustietoa maaperästä.

Lisää tietoa onkin lähivuosina tulossa esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriön laajasta Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuudesta, jossa maaperää tutkitaan useassa hankkeessa.

Tärkeä kansallinen toimija on myös Baltic Sea Action Group -säätiön vetämä Carbon Action -alusta, jossa tutkijat, viljelijät ja yritykset toimivat yhteistyössä hiiltä sitovan viljelyn edistämiseksi.

Maaperän, satovarmuuden ja ympäristön tilan parantamisesta kiinnostuneille viljelijöille on juuri tuotettu maksuton Uudistavan viljelyn e-opisto, joka on tehty laajassa yhteistyössä muun muassa tutkijoiden ja neuvojien kanssa. Tämän kuun lopussa pidettävä Soil at Risk -tapahtuma tulee myös kokoamaan laajasti yhteen eri tahojen maaperäosaamista ja kehitystyötä.

Ilman hyvinvoivaa maaperää on mahdotonta saavuttaa ilmasto- ja muita kestävän kehityksen tavoitteita. Maasta me olemme tulleet, ja maaksi me aikoinaan taas muutumme – ja siinä välissä meillä on vastuu huolehtia maasta ja sen terveydestä.

Laura Höijer työskentelee Baltic Sea Action Group -säätiön sisältöjohtajana ja Marjaana Suorsa ohjelmapäällikkönä maa- ja metsätalousministeriössä Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmassa.