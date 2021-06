Ollaanko ystäviä?

”Olen niin onnellinen ystävyydestämme.” Tämän lauseen olen saanut lukea ja itse kirjoittanut tavallista useammin viime aikoina. Iloisten sattumien ja kohtaamisten ansiosta olen saanut uusia ystäviä, sielunsiskoja, jotka tuntuvat siltä kuin olisivat kuuluneet elämääni aina, vaikka polkumme ovat vasta kohdanneet.

Uusi ystävä on aina yhtä ihmeellinen asia. Usein kuulee sanottavan, että lapsena ja nuorena on helppo solmia ystävyyssuhteita, mutta aikuisena homma mutkistuu. Lasten ja nuorten lisääntyvä yksinäisyys kertoo kuitenkin muusta. Ystävyys on vaikea laji – ikään katsomatta.

Yksi syy ystävien puuttumiseen tai ystävyyssuhteiden väljähtymiseen on se, ettei ystävyyssuhteille riitä aikaa. On niin paljon kaikkea muuta. Sosiaaliset suhteet ovat etenkin korona-aikana muuttaneet muotoaan ja siirtyneet netin äärelle. Aktiivinen läsnäolo sosiaalisessa mediassa voi antaa tunteen, että ympärillä on paljon ystäviä, mutta ne todelliset ystävät puuttuvat. Ne, joiden kanssa jaetaan ilot ja surut, nostetaan maljat onnistumisten ja juhlan kunniaksi, joille uskotaan kipeimmätkin asiat, ja joiden olkapäätä vasten itketään erot ja murheet.

Jos vanhojen ystävyyssuhteiden ylläpitäminen etenkin ruuhkavuosina on haastavaa, sitä on myös uusien ystävyyssuhteiden luominen. Joskus käy niin onnellisesti, että eteen tulee ihminen, jonka kanssa yksi jutustelu johtaa kahvitteluun, uintiretkeen tai hauskaan illanviettoon, ja pian ollaankin erottamattomia bestiksiä. Mutta useimmiten ystävien löytäminen vaatii aikaa, vähän vaivaa, rohkeutta ja avoimen mielen. Ensimmäinen askel kohti ystävyyttä on antaa ystävystymiselle mahdollisuus.

Uusia ystäviä voi lähteä etsimään valmiista harrastus- ja peliryhmistä. Mahdollisuuksia ja tilanteita voi kuitenkin luoda itsekin aktiivisesti.

Vapun alla saimme ystäväni kanssa idean sinkkujen pelikerhosta, jonka varjolla voisi pelata erilaisia piha- ja lautapelejä, kokeilla uusia liikuntalajeja ja viettää muutenkin aikaa yhdessä. Kun valmista porukkaa ei lähipiirissä ollut, päätimme koota sellaisen deittipalstojen avulla toisilleen tuntemattomista ihmisistä.

Kysely aiheutti uteliaisuutta ja kiinnostusta, mutta ymmärrettävästi myös hämmennystä ja epäluuloa. Porukka saatiin kuitenkin nopeasti kasaan ja ensimmäinen sunnuntai-iltapäivän krokettipelikin on jo pelattu. Siinä saattaa piillä alku hienoille ystävyyssuhteille tai ainakin hauskoille hetkille uusien ihmisten seurassa.

Kirjoittaja on toimittaja.