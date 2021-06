Ikäystävällisyyttä joukkoliikenteen käyttöön

ALIO

Väestö ikääntyy ja Varsinais-Suomenkin asukkaista lähes neljäsosa on yli 65-vuotiaita. Ikäihmiset ovat aktiivisia, liikkuvat ja harrastavat paljon. Toisaalta iäkkäillä on usein fyysisiä haasteita ja erityistarpeita. Turku on mukana Maailman terveysjärjestön (WHO) Ikäystävällinen kaupunki -verkostossa ja ikäystävällisyyttä on edistetty yhä enemmän myös Turun Seudun joukkoliikenne Fölin palveluissa.

Suomen tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Yksi keino tavoitteen saavuttamiseksi on kasvattaa pyöräilyn, kävelyn ja joukkoliikenteen osuutta. Tämä edellyttää uudenlaisiin arjen tapoihin totuttelua. Päätöksenteossa ja suunnittelussa tulee tarjota hyvät edellytykset kestävälle liikkumiselle erilaisille kohderyhmille ja erilaisissa asuinympäristöissä.

Sujuvaan matkaketjuun voidaan vaikuttaa monessa kohdassa ja se edellyttää yhteistyötä eri sektorien kesken.

Ikäystävälliseen joukkoliikenteeseen vaikuttavat muun muassa palvelu, saavutettavuus, kalusto, pysäkkien esteettömyys ja kunnossapito. Kuljettajan pitää päästä ajamaan bussi lähelle koroketta, jotta matkustaja pääsee kyytiin tai pois vaivatta ja turvallisesti.

Kaluston kunto on tärkeää, jotta esimerkiksi bussin kallistus toimii esteettömän kulun takaamiseksi ja kuljettajan on helppo palvella senioriasiakasta. Tasainen ajotapa on ikäihmisille erityisen tärkeää.

Digitaaliset näytöt helpottavat matkanteon seuraamista ja auttavat jäämään pois oikealla pysäkillä. Sähköiset palvelut, kuten reittiopas ja Föli-sovellus, helpottavat liikkumisen suunnittelua ja niiden käytön opettelu tekee matkustamisesta huomattavasti sujuvampaa.

Uusia liikkumispalveluja on tärkeää suunnitella ja viestiä myös ikänäkökulmasta, jotta ne ovat saavutettavia ja houkuttelevia senioreille. Moni seniori voisi käyttää kaupunkiajossa Föli-fillaria, mutta sen rekisteröimiseen ja käytön opetteluun tarvitaan apua ja kannustavaa esimerkkiä. Sähköavusteiset pyörät ovat senioreille erityisen sopivia – niiden avulla pyöräilyä voi jatkaa vuosia pitempään, jolloin sillä on tärkeitä terveysvaikutuksia. Myös ikäystävällisiä kolmipyöriä voisi kokeilla osana kaupunkipyöräjärjestelmää.

Vuorovaikutus senioriasiakkaiden kanssa on tärkeää, kun palveluja suunnitellaan. Ikäystävällisyyttä edistetään lisäämällä suunnittelijoiden tietämystä ikäihmisten tarpeista ja toiveista. Olennaista on tarjota keinoja, joilla ikäihmiset voivat osallistua palveluiden kehittämiseen yhdessä suunnittelijoiden kanssa, jotka itse edustavat useimmiten työikäisten ikäryhmää. Green Silver Age Mobility – GreenSAM -hankkeessa kehitettiin ja kokeiltiin työkaluja tätä varten.

Joukkoliikenteen käyttöön voi liittyä myös negatiivisia ennakkoasenteita ja uuden asian kokeilu voi aiheuttaa epävarmuutta. Yksityisautoilijan kannattaa kokeilla Fölin palveluja oman auton rinnalla vaihtoehtoisena kulkumuotona hyvissä ajoin ennen kuin ajokortista on luovuttava. Vaikka kauppareissun tekisi autolla, voi bussilla kulkea ystäviä tapaamaan tai harrastuksiin. Kutsuliikennettä voi kokeilla mökkireissulla ja kaupunkipyörää testata yhdessä kaverin kanssa.

Kannustamisen ja vertaistuen vaikutuksista saatiin hyviä kokemuksia Fölin ja Valonian toteuttamassa mentorointimallin kokeilussa, jossa kokeneemmat Fölin käyttäjät toimivat oppaina kokemattomammille. Moni rohkaistui ja innostui käyttämään bussia tauon jälkeen tai ensimmäistä kertaa. Digitaalisten palvelujen opettelu oli pilottiryhmälle erityisen hyödyllistä. Samalla osallistujilta saatiin arvokasta palautetta joukkoliikenteen kehittämiseen ikänäkökulmasta.

Kokemusten perusteella käynnistetään nyt fölikaveritoimintaa, jossa vapaaehtoiset seniorit toimivat vertaistukena Fölin käytössä. Kesän aikana järjestetään yhteistyössä Turun Seudun Vanhustuki ry:n kanssa kaikille avoimia Föli-treffejä, minkä lisäksi fölikaverit auttavat myös muina aikoina. 1.6.–31.8. on lisäksi käynnissä Vie seniori bussiin -kampanja, joka kannustaa rohkaisemaan Fölin käytössä ja lähtemään yhdessä bussilla vaikkapa retkelle.

Silja Ngobese on projektiasiantuntija, Valonia, Sirpa Korte, joukkoliikennepalvelujohtaja, Turun seudun joukkoliikenne Föli ja Ritva Salminiitty, projektipäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu.