Viikon väite: EU:n pitää tiukentaa maatalouden ympäristötoimia?

Eurooppa-areena.

Euroopan unioni on uudistamassa maatalouspolitiikkaansa nykyistä ilmasto- ja ympäristömyönteisemmäksi. Maatalous on EU:ssa suurimpia tukien saajia. Kaikkiin maatalouden tukimuotoihin ollaan tuomassa ympäristökriteerejä. Neuvottelut uudesta maatalouspolitiikasta kariutuivat viime viikolla jäsenmaiden ja parlamentin erimielisyyteen. Kiistaa käytiin muun muassa siitä, kuinka suuri osuus eri tukimuodoista pitää käyttää ilmastotoimiin. Sopu yritetään saada aikaiseksi vielä kesäkuun aikana.

Elsi Katainen

Europarlamentaarikko (kesk/Renew Europe)

Kyllä

Kaikkien alojen on sitouduttava päästöjen vähentämiseen. Maatalouspolitiikan päätehtävä on jatkossakin tuottaa turvallista ja terveellistä ruokaa kannattavasti kaikkialla Euroopassa. Vuonna 2023 voimaan astuva maatalouspolitiikka muuttaa tukien painotuksia ympäristö- ja ilmastomyönteisemmäksi. Uudessa tulosperusteisessa mallissa viljelijät sitoutuvat tiukempiin ympäristötoimiin jo osana perustukea.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Ympäristötoimia lisättäessä tasapaino myös taloudellisten ja sosiaalisten tarpeiden osalta on varmistettava. On tärkeää, että löydämme maatalouspolitiikasta sellaisen sovun, joka turvaa viljelijöiden toimeentulon ja ruoantuotannon edellytykset Suomessa.

Eero Heinäluoma

Europarlamentaarikko (sd/S&D)

Kyllä

Ympäristövaatimuksia on välttämätöntä kiristää myös maataloudessa. Tällä on merkityksensä sekä ilmaston lämpenemisen pysäyttämiselle että Itämeren suojelulle ja vaikkapa Turun saaristovesien puhtaudelle. Maatiloille pitää antaa sopeutumisaikaa ja valintamahdollisuuksia. Uskon kompromissiin: EU-parlamentin vaatiman 30 prosentin ja neuvoston 20 prosentin välillä on paljon lukuja.

Henna Virkkunen

Europarlamentaarikko (kok/EPP)

Kyllä

Unionin budjetista käytetään yhä maatalouden ja maaseutujen tukemiseen yli kolmasosa. Suomen maatalous on varsin modernia, mutta monessa maassa ala kaipaa merkittäviä uudistuksia. Pidän erittäin tärkeänä että eläinten hyvinvointia parannetaan ja maatalouden ympäristökuormitusta ja päästöjä vähennetään, ja tätä painotetaan tulevassa rahoituksessa. Tuen tässä EU-parlamentin linjaa, jonka mukaisesti jatkossa suorista tuista vähintään 30 prosenttia on suunnattava ns. ekojärjestelmiin ja myös maaseudun kehittämistuista kolmasosa käytettävä ilmasto- ja ympäristötoimiin. Tästä ei ole kuitenkaan päästy vielä EU-tasolla sopuun, sillä jäsenmaat vastustavat näin korkeita tavoitteita.

Yksi erikoisuus on, että EU-parlamentin äänestyksessä vihreä ryhmä viime metreillä irtautui uudistuksesta, koska piti ympäristötavoitteita liian matalina. Kuitenkin Suomen hallituksessa he ovat samaan aikaan ajamassa EU-pöydissä tavoitteita, jotka ovat ympäristön osalta huomattavasti EU-parlamentin kantaa matalammat. Uskon kuitenkin että EU-tasolla päästään pian tästä ratkaisuun, kunhan sekä jäsenmaat että EU-parlamentti tulevat toisiaan vähän vastaan.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Nyt neuvoteltavalla EU-maatalouspolitiikan uudistuksella pyritään myös modernisoimaan tukijärjestelmää ja estämään väärinkäytöksiä entistä paremmin. Perustavoitteena säilyy eurooppalaisen ruokatuotannon ja viljelijöiden toimeentulon turvaaminen.