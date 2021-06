Miksi Euroopan unioni on Suomelle tärkeä?

PUHEENVUORO

EU:n elpymispakettiin liittyvän omien varojen päätöksen ratifiointi on synnyttänyt vilkasta keskustelua Suomen EU-politiikasta. Keskustelu on hyvä asia, sillä EU-jäsenyys on Suomelle hyvin tärkeä asia. EU:n toiminnasta ja jäsenyydestämme on puhuttava ja niiden merkitys perusteltava yhä uudelleen julkisessa keskustelussakin. Vaikka yksittäisissä politiikkahankkeissa kohdattaisiin vaikeuksia, emme saa kadottaa isoa kuvaa. Siihen meillä ei ole varaa.

Miksi Euroopan unioni sitten on meille niin tärkeä? Sen voisi tiivistää vaikkapa näin: Suomi elää Euroopassa – ja Euroopasta.

Euroopan tapahtumat vaikuttava meihin jatkuvasti, oli kyse sitten energiansaannista, kauppavirroista tai muuttoliikkeestä. Rajat ylittävät uhat ilmastonmuutoksesta ja hybridivaikuttamisesta pandemioihin ovat osa arkeamme. Ja eurooppalaiset arvot, kuten vapauden, ihmisoikeuksien, demokratian ja tasa-arvon kunnioittaminen, ovat myös oman yhteiskuntamme perusta.

Eurooppalaisena valtiona Suomen paikka on muiden joukossa, ratkaisemassa yhteisiä ongelmia. Eristäytymällä omaan nurkkaamme emme saa mitään aikaan.

Koska olemme osa Eurooppaa, on tärkeää, että otamme vastuumme vakavasti ja hyödynnämme asemamme tarjoamia vahvuuksia yhteiseksi hyväksi. Näin Suomella voi olla selvästi kokoaan suurempi merkitys. Hyviä esimerkkejä tästä ovat EU:n pohjoisen ulottuvuuden politiikka ja Itämeri-strategia, joissa kummassakin näkyy vahva suomalainen leima ja jotka pohjaavat muun muassa pitkään kokemukseemme yhteistyöstä Venäjän kanssa.

Suomi on edistänyt johdonmukaisesti esimerkiksi oikeudellisen ja poliisiyhteistyön sekä EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan vahvistamista. Rakentavilla aloitteilla kasvatamme sitä pääomaa, jossa Suomella on merkitystä eurooppalaisessa politiikassa.

Suomi elää Euroopasta. Akavan ja Oxford Economicsin selvityksessä Suomen EU-jäsenyyden makrotaloudellisista vaikutuksista, joka julkaistiin syksyllä 2019, todettiin selkeästi, että EU-jäsenyys on tuonut Suomelle merkittävää hyötyä: lisännyt kauppaa, kasvattanut Suomeen suuntautuneita investointeja ja luonut työpaikkoja sekä edistänyt talouden vakautta.

Sisämarkkinoiden ja vapaan liikkuvuuden merkitys kasvun ja työpaikkojen luomisessa onkin Suomelle aivan keskeinen. Suomen ulkomaankaupasta 60 prosenttia suuntautuu toisiin EU-maihin ja sen päälle 20 prosenttia maihin, joiden kanssa EU:lla on kauppasopimus.

Suomalaisista yliopisto-opiskelijoista noin viidennes osallistuu Erasmus-ohjelmaan, vastaavasti Suomeen tulee vuosittain yli 10 000 opiskelijaa vaihtoon. EU:n Horisontti-ohjelmasta rahoitettiin edellisellä kaudella suomalaistutkimusta yli 1,3 miljardilla eurolla.

Tarvitsemme yhä enemmän ulkomaista työvoimaa, jotta taloutemme ei näivety työntekijöiden puutteeseen. EU-jäsenyys antaa meille parhaat lähtökohdat kestävään kasvun, taloudellisen vakauden ja osaamisen vahvistamiseen. Niitä pitää edistää jatkossakin.

EU-yhteistyö edellyttää toisten kuuntelemista ja kompromisseja eivätkä ratkaisut aina ole yhtä suoraviivaisia kuin jos tekisimme niitä vain itseämme ajatellen. Lopputuloksena on kuitenkin suurempi yhteinen hyvä. Jos Eurooppa menestyy, menestymme me suomalaisetkin.

Vapaa liikkuvuus, toimiva laaja sisämarkkina ja panostukset tieteeseen ja tutkimukseen ovat loistavia asioita. Uskon, että myös nuoret eurooppalaiset ja suomalaiset arvostavat näitä.

Toimiva Eurooppa on nuorten Eurooppa. Juuri alkanut EU-prosessi Euroopan tulevaisuudesta, joka kestää vuoden, tarjoaa oivan mahdollisuuden keskusteluun. Akava julkaisee näkemyksensä EU:n kehittämisestä syksyllä. Kannustamme kaikkia osallistumaan keskusteluun. Kun rakennamme toimivampaa ja kilpailukykyisempää Eurooppaa, rakennamme samalla parempaa tulevaisuutta suomalaisille ja Suomelle.

Kirjoittaja on Akavan puheenjohtaja.