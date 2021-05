Lomalla viimeinkin

Koulut päättyvät ja lasten kesäloma alkaa ensi viikolla. Tokaluokkalaiseni vanhempien WhatsApp-ryhmässä on viime viikkoina jaettu ahkerasti vinkkejä erilaisista kesäaktiviteeteista: leireistä, kouluista ja kursseista, joissa lapsella riittää puuhaa ja kavereita vanhempien lomia odotellessa.

Osa on ketjuttanut aikataulutettua ohjelmaa moneksi viikoksi. Joillekin se on pakonsanelemaa, kun pieni lapsi ei voi päivästä toiseen viettää tuntikausia yksin kotona. Toiset kuvittelevat, että lapsella pitää olla jatkuvasti tekemistä, muuten on tylsää.

Kesäleirit ja -koulut tarjoavat varmasti kivaa tekemistä, opettavat uusia taitoja ja pitävät tylsyyden loitolla. Mutta ne voivat tulla kalliiksi, etenkin jos perheessä on useampi lapsi. Kaikilla ei ole varaa maksullisiin kesäleireihin ja -kouluihin. Maksuttomia vaihtoehtoja taas on vähän tarjolla.

Lasten kesälomat aiheuttavat monissa perheissä päänvaivaa ja elämän järjestelyä. Ongelma on suuri ja laajalti tiedostettu. Etenkin pienten lasten yksinäisyys puhuttaa vuodesta toiseen, mutta ongelmalle ei ole löydetty kestävää ratkaisua.

Riippuu lapsesta, kuinka suuri ongelma on tai onko sitä lainkaan. Joillekin yksin kotona oleminen, joutilaisuus sekä päivittäisten, totuttujen rutiinien puute aiheuttavat pelkoa ja ahdistusta. Toiset taas haluaisivat nauttia aikatauluttomasta arjesta, lomasta, vapaudesta, pitkistä ja hitaista aamuista, joutenolosta, omasta rauhasta ja tekemättömyydestä.

Sosiaalinen paine osallistua ja harrastaa voi olla joillekin lapsille suuri. Kun kaverit menevät, on mentävä itsekin – halusi tai ei. Muuten voi pudota porukasta.

Ihanneratkaisu olisi lomamalli, jossa olisi kavereita, lämmin ateria, vähintään yksi turvallinen aikuinen sekä joutilaisuutta ja tekemistä sopivassa suhteessa. Raha, hyvä tukiverkosto ja sosiaalisesti taitava, mutta itsenäisesti pärjäävä lapsi helpottavat mallin toteuttamista.

Muissa perheissä on tyydyttävä porrastamaan lomat, pyydettävä mummit ja kummit avuksi, metsästettävä paikkaa kohtuuhintaisesta, lähellä järjestettävästä kesätoimintaryhmästä ja toivottava, että lapsi kokisi siitä huolimatta, tai juuri siksi, elämänsä loman.

Kirjoittaja on toimittaja.