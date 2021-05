Suun terveys on tärkeää, ja siinä riittää kehitettävää

ALIO

Suun terveys käsitetään tänä päivänä huomattavasti laajemmin kuin puoli vuosisataa sitten. Enää ei puhuta ainoastaan hampaiden reikiintymisestä ja kiinnityskudossairauksista vaan myös siitä, miten suun terveys vaikuttaa yleisterveyteen ja elämänlaatuun.

Hampaiden kiinnityskudosten huono terveys lisännee aivoinfarktien ja ateroskleroottisten sydänsairauksien riskiä. Kaikki jokapäiväistä elämää vaikeuttavat asiat, myös suun alueella, heikentävät elämänlaatua. Hammassärky voi tehdä nukkumisen mahdottomaksi. Hampaan lohkeama voi hankaloittaa syömistä ja sosiaalista kanssakäymistä.

Hammaslääketiede ja hoitokäytännöt ovat kehittyneet. Suun omahoitoon tarkoitettujen tuotteiden valikoima on laaja. Terveystottumusten paranemisen myötä nuori ei tarvitse rippilahjaksi proteeseja.

Paikkausmateriaalina ei käytetä hammasamalgaamia, jota on kestävyytensä takia käytetty lähes 200 vuotta. Kuvantaminen on muuttunut. Perinteinen filmeihin ja -vahvistuslevyihin perustuva tekniikka on korvattu erilaisin tietokoneperusteisin kuvantamistavoin.

Suun terveydenhuollon rooli osana koko terveydenhuoltoa on muuttunut hitaasti. Koko väestö tuli yhteiskunnan tukeman hammashoidon piiriin vuonna 2002. Tällöin kansanterveyslain voimaan tulosta oli kulunut 30 vuotta.

Tällä hetkellä aikuisväestö käyttää lähes yhtä paljon julkisen ja yksityisen suun terveydenhoidon palveluita. Terveyskeskuksessa suun terveydenhoidon asiakasmaksut ovat suhteellisesti korkeammat kuin muiden palveluiden.

Asiakasmaksujen maksukatto laajenee koskemaan suun terveydenhuoltoa hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta vasta nyt. Sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset yksityisten palveluiden käytöstä ovat pienentyneet. Korvauksia ei makseta hammasproteettisista toimenpiteistä eikä hammasteknisistä kuluista.

Asiakasmaksut ja hoitoon pääsyn nopeus vaikuttavat hoitopaikan valintaan. Karkeasti on niin, että julkisen sektorin asiakasmaksut ovat yksityissektoria alhaisemmat ja julkisella sektorilla kiireettömään hoitoon pääsy kestää pitkään.

Päivystykselliseen hammashoitoon potilas pääsee kummallakin sektorilla yhteydenottopäivänä. Terveydenhuoltolain niin sanotun hoitotakuun mukaisesti kiireettömään julkiseen suun terveydenhoitoon on päästävä kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista.

Jotta hoitotakuu ei ylittyisi, osa kunnista järjestää palveluita ostopalveluiden ja palveluseteleiden avulla. Kun huomattava määrä palveluita järjestetään ostamalla, palveluiden hankinta on kilpailutettava.

Palvelun käyttäjältä peritään samat maksut kuin kunnan itse tuottamista palveluista. Kun kunta käyttää palveluseteleitä, kunta hyväksyy palveluntuottajat, joilta asiakas voi palveluita ostaa. Asiakas maksaa palvelusta palveluntuottajan asiakasmaksun ja palvelusetelin arvon välisen erotuksen.

Valvira ja aluehallintovirastot valvovat hoitotakuun toteutumista. Tätä varten kuntien on toimitettava tiedot hoitoon pääsystä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Tiedot välitetään sinne terveydenhuollon potilastietojärjestelmistä. Valvontaan käytettävät tiedot ovat historiatietoja ja kuvaavat toteutuneiden vastaanottokäyntien odotusaikoja.

Kuntalainenkin voi valvoa kiireettömään julkiseen hammashoitoon pääsyn toteutumista. Terveydenhuoltolaki edellyttää, että kunta julkaisee odotusaikatiedot verkkosivuillaan vähintään neljän kuukauden välein. Nämä tiedot lasketaan suun terveydenhuollon yksiköissä kuitenkin eri tavoin.

Tiedonhallinnan kehittymisen hitaus selittää osaltaan sitä, miksi suun terveydenhuollon odotusaikatietoja ei kyetä raportoimaan järjestelmistä yhtäläisin säännöin. On tärkeää, että tiedonhallinta muuttuu keskeiseksi osaksi toiminnan suunnittelua palveluiden järjestämisen tukemiseksi. Kehitystä voisi verrata tietoisuuden muuttumiseen suun terveyden vaikutuksista yleisterveyteen ja elämänlaatuun.

Riitta Söderlund on EHL, FM ja tohtorikoulutettava Turun yliopistolla ja Reima Suomi tietojärjestelmätieteen professori Turun yliopistolla.