Vast: Raportti ei ole tiedon väärti

Suomi on varmaan vähän korruptoitunut maa Transparency Internationalin CPI-indeksillä, joka mittaa pääosin julkisen sektorin suoraa lahjontaa. Eli on hyvin puutteellinen mittari unohtaen täysin rakenteellisen korruption ja sen sisällä toimivat hyväveliverkostot.

Institutionaalinen korruptio ilmenee poliittisina virkanimityksinä sekä poliittisten urien turvaamisena. Ja tätähän täysin härskisti tehdään edelleenkin vaikka oli olevinaan tahtotila lopettaa poliittisten hillotolppien jako kavereille.

Täysin oma lukunsa on vaikkapa että joulukuun 2020 lopussa Marinin hallituksella oli 13 valtiosihteeriä ja 69 erityisavustajaa. Hallituksen ministerit saavat tuekseen poliittisin perustein valittavia valtiosihteereitä ja erityisavustajia. Eli on muistettava että kaikki korruption ilmenemismuodot eivät ole suoraan laittomia vaan ovat ennemminkin epäeettistä toimintaa.