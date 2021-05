Euroopan tulevaisuus: vahvempi demokraattinen Eurooppa

PUHEENVUORO

Koronapandemia osoittaa, että Euroopan on pystyttävä toimimaan ja tuottamaan päätöksiä nykyistä nopeammin. Tämän on oltava Euroopan tulevaisuuskonferenssin kärkitavoitteena.

Venäjä, Turkki ja Kiina osoittavat, että meidän on oltava tehokkaampia ulkopolitiikassa. Yksimielisyysvaatimuksesta on luovuttava ja päätökset tehtävä jäsenmaiden enemmistöllä.

Meidän on myös nimitettävä täysivaltainen, Europarlamentille vastuussa oleva Euroopan ulkoministeri puhumaan yhden yhtenäisen Euroopan puolesta.

Euroopan on vahvistettava turvallisuus- ja puolustuskapasiteettiaan. Me tarvitsemme selkeän tiekartan Euroopan puolustusunioniin Naton sisällä, jossa meillä on todellinen Euroopan armeija pääesikuntineen. Se ei korvaa kansallisia puolustusvoimia, mutta yhdistää joukkojamme. Kaikissa tapauksissa puolustuskapasiteettiamme on aina käytettävä rauhan luomiseen.

Kansalaisten turvaaminen tarkoittaa myös, että Euroopan on oltava valmis toimimaan kohdatessaan seuraavan pandemian ja muun vakavan taudin. Jäsenmailla on päävastuu terveydestä ja terveydenhuollosta, mutta pandemiat eivät pysähdy rajoille.

Meidän on luotava eurooppalainen Marie Skłodowska Curie -instituutti korkean tason tutkimukselle, niin että voimme taistella yhdessä syöpää, altzheimeria ja infektiotauteja kuten covid-19 vastaan. Eurooppa voi olla uusi terveysinnovaatioiden laboratorio.

Euroopan on otettava johtava rooli digitaalisessa vallankumouksessa. Eurooppa tarvitsee todelliset digitaaliset sisämarkkinat.

Me tarvitsemme eurooppalaisen digitaaliasetuksen, jossa on sitovat investointitavoitteet ja infrastruktuuristandardit selkeine lippulaivaprojekteineen. Näitä ovat muun muassa suojatut 5G verkot, kuituverkkojen laajentaminen, investoinnit tekoälyyn ja koneoppimiseen menestyäksemme huippuluokan lääketieteessä ja puhtaiden innovaatioiden edistäminen liikenteen tulevaisuutta varten uudella akkutekniikalla.

Me olemme jo ympäristönsuojelun edelläkävijöitä asettaessamme kunnianhimoisen tavoitteen 55 prosentin päästövähennyksistä vuoteen 2030 mennessä. Jos todella haluamme ottaa askeleen eteenpäin, niin Euroopan unionin on oltava vastuullinen ilmastopolitiikassa ja erityisesti neuvoteltava ja sovittava kansainväliset ilmastosopimukset kolmansien maiden kanssa noudattaen eurooppalaista tasoa.

Euroopan on oltava taloudellisesti valmis kestämään seuraava kriisi. Siksi talous- ja rahaliitto on saatettava päätökseen: EU tarvitsee oman valtiovarainministerin, joka keskittyy vakauteen ja makrotalouden suorituskykyyn. Seuraava talouskriisi ei saisi johtaa suurempien velkojen asettamiseen tulevien sukupolvien harteille.

Eurooppalaisilla on ollut kasvava käsitys siitä, että Brysselissä ei oteta huomioon heidän elämäänsä, eivätkä he tiedä, ketä syyttää tai palkita epäonnistumisista ja onnistumisista. Näin tapahtuu, kun liian monet ovat vastuussa samanaikaisesti: Tärkeät päätökset viivästyvät ja vastuuvelvollisuus menetetään kansalaisten silmissä. Eurooppalaiset tarvitsevat vahvemman demokraattisen johtajuuden.

Euroopasta tulee tehokas kriisinhallitsija vain, jos ihmiset sen legitimoivat. Meidän on vahvistettava Euroopan demokraattista mandaattia.

Ennen seuraavia Euroopan parlamentin vaaleja meillä on oltava selvyys siitä, kuka on vastuussa Euroopassa.

Kaikissa kansallisissa vaaleissa kansalaiset voivat valita ehdokkaiden välillä omilla ohjelmillaan: Siksi meidän on vahvistettava kärkiehdokasmenettelyä, jossa äänestäjät ratkaisevat kuka johtaa Euroopan komissiota.

Suurin hallitsevan enemmistön muodostava puolue saa oikeuden nimittää komission puheenjohtajan Euroopan parlamentin enemmistön tuella tai meidän pitäisi olla vielä rohkeampi ja valita presidentti suoraan.

EU tarvitsee kasvot, joihin ihmisillä on enemmän sananvaltaa. "Sofagates" ei tapahtuisi, jos Euroopalla olisi vihdoin yksi ainoa toimeenpanovallan presidentti.

Jos Eurooppa haluaa selviytyä seuraavasta kriisistä, se tarvitsee muutosta: demokraattisempaa Eurooppaa, jolla on tarvittavat valtuudet toteuttaa eurooppalaisten yhteisiä etuja. Siksi Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi on aloitettava avoimella mielellä ja kunnianhimoisella tavalla. Unelmoidaan tulevaisuudesta.

Manfred Weber on Euroopan Kansanpuolueen parlamenttiryhmän puheenjohtaja ja Sirpa Pietikäinen Euroopan Kansanpuolueen Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja.