Vanhempien mielenterveyden hoitamiseen kannattaa investoida jo odotusaikana

Tänään 5.5. vietetään kansainvälistä äitien mielenterveyspäivää. Päivän tärkeänä tavoitteena on lisätä tietoisuutta vanhempien, erityisesti raskaana olevan tai synnyttäneen äidin, mielenterveyden merkityksestä. Perinataalikaudella viitataan raskausaikaan ja lapsen ensimmäiseen elinvuoteen, ja se on herkkyyskausi niin vanhemmuuteen siirtymän kuin lapsen kehityksenkin näkökulmasta.

Odotusaikaa ja vanhemmaksi tulemista on perinteisesti pidetty syvän ilon ja onnen aikana. Tutkimusten mukaan kuitenkin jopa 20 prosenttia äideistä kärsii merkittävästä stressistä, ahdistuksesta ja/tai masennuksesta perinataalikaudella. Äidin psyykkisellä voinnilla tiedetään olevan yhteys lapsen kehitykseen.

Jos äiti kärsii merkittävästä stressistä odotusaikana, tämä voi aiheuttaa riskin lapsen psyykkiselle ja ruumiilliselle terveydelle. Äidin psyykkisen oireilun tiedetään myös vaikeuttavan siirtymää vanhemmuuteen sekä vuorovaikutusta lapsen kanssa, ja heijastuvan parisuhteeseen, mikä edelleen voi vaikuttaa negatiivisesti lapsen kehitykseen.

Raskausajan psyykkinen oireilu on yksi merkittävimmistä riskitekijöistä synnytyksen jälkeiselle masennukselle, joka on pahimmillaan vakava ja pitkäkestoinen tila.

Suomen neuvolajärjestelmä tavoittaa hyvin kattavasti odottavat äidit. Neuvolaseurannassa seulotaan ja hoidetaan äidin masennusoireita. Ahdistusoireiden seulonta ja hoito ei kuitenkaan ole yhtä systemaattista, vaikka tutkimusten mukaan myös äidin ahdistuneisuus voi olla haitallista lapsen kehitykselle. Yleisen ahdistuneisuuden lisäksi melko tavalliset raskauteen ja synnytykseen liittyvät ahdistusoireet saattavat jäädä käynneillä kokonaan havaitsematta ja kohtaamatta.

Joissain maissa seulotaan myös psyykkisten häiriöiden tunnettuja riskitekijöitä, mikä voisi olla hyödyllistä Suomessakin ennaltaehkäisyn ja varhaisen tuen näkökulmasta. Oireet voivat myös aaltoilla merkittävästi perinataalikaudella ja joskus ne eivät ylitä seulojen kliinisiä katkaisupisteitä, mutta ovat silti kroonisia ja äidin ja lapsen hyvinvointia haittaavia. Tällaisen oireilun havaitseminen onkin järjestelmässämme erityisen haastavaa, mutta voi olla perheiden ja lapsen kehityksen näkökulmasta keskeistä.

Tietoisuuden lisääminen perinataalikauden mielenterveyden ongelmista on tärkeää monesta syystä. Se vähentää vanhemman tuntemaa syyllisyyttä ja häpeää, sekä lisää avoimuutta ja rohkeutta ottaa puheeksi myös hankalia tunteita ja kokemuksia.

Psyykkinen sairaus ei ole koskaan sairastuneen syy ja kuka tahansa voi sairastua. Masennukseen ja ahdistukseen on olemassa hyvää hoitoa, kunhan hoitoa tarvitsevat tunnistetaan oikea-aikaisesti.

Hoitamattomien perinataalikauden psyykkisten ongelmien kustannukset ovat yhteiskunnalle korkeammat kuin hoidettujen, ja kustannukset syntyvät lähinnä lapselle tarvittavien pitkäkestoisten tukipalvelujen kautta. Suomessa on tarve kehittää perinataalipsykiatrian hoitopolkuja ja tukipalveluja, jotka vaativat erityisosaamista. Suomen perinataalimielenterveys ry. on perustettu vuonna 2020 edistämään muun muassa näitä asioita. Lisäksi tärkeää on kohdentaa resursseja varhaiseen tukeen ja hoitoon.

Neuvolaterveydenhuollon ammattilaiset kaipaavat faktatietoa ja lisäkoulutusta perinataalikauden mielenterveysongelmista. Puheeksiottamisen keinot, asiakkaan voimavarojen tukeminen ja lisääminen sekä asiakaslähtöinen kohtaaminen ovat keskeisiä teemoja. Myös tutkimusta perinataalikauden riskitekijöistä sekä myös suojaavista tekijöistä tarvitaan edelleen, jotta tiedetään, minkälaista on perinataalipsykiatrian näyttöön perustuva hoito, ketkä hyötyvät mistäkin tuesta ja mitkä tekijät suojaavat vanhemmuutta ja lapsen kehitystä.

Suomessa muun muassa FinnBrain-tutkimus (www.finnbrain.fi) selvittää juuri näitä asioita, ja on tuottanut esimerkiksi tieto- ja koulutusmateriaalia niin perheille kuin ammattilaisillekin varhaisesta stressistä ja sen hoidosta.

Lisäksi etäyhteyksiä ja vertaistukea hyödyntävät hoitomallit voivat olla hyödyllisiä, kun halutaan tarjota matalan kynnyksen helposti saavutettavaa hoitoa mahdollisimman monelle, myös Covid 19-pandemian kaltaisissa poikkeustilanteissa. Esimerkkeinä mainittakoon etäyhteyksiä hyödyntävä Yhdessä vahvaksi -hanke, sekä vertaistukea ja ammatillista tukea yhdistävä Ensi- ja turvakotien liiton Stressistä säätelyyn -hanke, jonka tavoitteena on vähentää vanhempien kokemaa stressiä ja sen vaikutuksia lapsen kehitykseen.

Eeva-Leena Kataja (psykologi-tutkija, Turun yliopisto, FinnBrain-tutkimus, perhepsykoterapeutti). Hasse Karlsson ( integratiivisen neurotieteen ja psykiatrian professori, Turun yliopisto, FinnBrain-tutkimus, ylilääkäri, VSSHP/psykiatria, psykoterapeutti).